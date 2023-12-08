https://ukraina.ru/20231208/1051823445.html

"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ

"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру

"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ

Выдворение беженцев, которые прибыли из страны, где идут боевые действия для законодательства Германии - нонсенс. Но с учетом нынешней сюрреалистической ситуации на Украине вполне возможно, что прибегнут к этим мерам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-12-08T05:20

2023-12-08T05:20

2023-12-08T05:20

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За последние годы в Германии ни разу не ставился вопрос о массовом выдворении беженцев. Такие эксцессы носили единичный характер, рассказал германист.Чтобы получить статус беженца в Германии, нужно подтвердить, что на родине тебе угрожает опасность либо из-за политического экстремизма, либо боевых действий, добавил он.Многие беженцы из Украины - мужчины призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии. Это звучит дико, но наступает ситуация, которая не вписывается в любую человеческую логику, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, ес, евросоюз, украина, россия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, закон, война, нато, владимир зеленский, мигранты