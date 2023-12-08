https://ukraina.ru/20231208/1051823445.html
"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
Выдворение беженцев, которые прибыли из страны, где идут боевые действия для законодательства Германии - нонсенс. Но с учетом нынешней сюрреалистической ситуации на Украине вполне возможно, что прибегнут к этим мерам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-08T05:20
2023-12-08T05:20
2023-12-08T05:20
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За последние годы в Германии ни разу не ставился вопрос о массовом выдворении беженцев. Такие эксцессы носили единичный характер, рассказал германист.Чтобы получить статус беженца в Германии, нужно подтвердить, что на родине тебе угрожает опасность либо из-за политического экстремизма, либо боевых действий, добавил он.Многие беженцы из Украины - мужчины призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии. Это звучит дико, но наступает ситуация, которая не вписывается в любую человеческую логику, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, ес, евросоюз, украина, россия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, закон, война, нато, владимир зеленский, мигранты
Новости, Германия, ЕС, Евросоюз, Украина, Россия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, Закон, война, НАТО, Владимир Зеленский, мигранты
"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
Выдворение беженцев, которые прибыли из страны, где идут боевые действия для законодательства Германии - нонсенс. Но с учетом нынешней сюрреалистической ситуации на Украине вполне возможно, что прибегнут к этим мерам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин