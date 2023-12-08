"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
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"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ - 08.12.2023 Украина.ру
"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
Выдворение беженцев, которые прибыли из страны, где идут боевые действия для законодательства Германии - нонсенс. Но с учетом нынешней сюрреалистической ситуации на Украине вполне возможно, что прибегнут к этим мерам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-08T05:20
2023-12-08T05:20
новости
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беженцы
украинские беженцы
мобилизация
закон
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За последние годы в Германии ни разу не ставился вопрос о массовом выдворении беженцев. Такие эксцессы носили единичный характер, рассказал германист.Чтобы получить статус беженца в Германии, нужно подтвердить, что на родине тебе угрожает опасность либо из-за политического экстремизма, либо боевых действий, добавил он.Многие беженцы из Украины - мужчины призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии. Это звучит дико, но наступает ситуация, которая не вписывается в любую человеческую логику, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231207/1051821950.html
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новости, германия, ес, евросоюз, украина, россия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, закон, война, нато, владимир зеленский, мигранты
Новости, Германия, ЕС, Евросоюз, Украина, Россия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, Закон, война, НАТО, Владимир Зеленский, мигранты

"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ

05:20 08.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПодготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО
Подготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Выдворение беженцев, которые прибыли из страны, где идут боевые действия для законодательства Германии - нонсенс. Но с учетом нынешней сюрреалистической ситуации на Украине вполне возможно, что прибегнут к этим мерам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
За последние годы в Германии ни разу не ставился вопрос о массовом выдворении беженцев. Такие эксцессы носили единичный характер, рассказал германист.
Чтобы получить статус беженца в Германии, нужно подтвердить, что на родине тебе угрожает опасность либо из-за политического экстремизма, либо боевых действий, добавил он.
"Выдворение беженцев, которые прибыли из страны, где идут боевые действия для германского законодательства нонсенс. Но с учетом нынешней сюрреалистической ситуации и попытками продлить жизнь режима [президента Украины Владимира] Зеленского вполне возможно, что к этим мерам прибегут", - отметил Камкин.
Многие беженцы из Украины - мужчины призывного возраста, поэтому нельзя исключать массовую облаву с овчарками для формирования штурмовых бригад ВСУ на территории Германии. Это звучит дико, но наступает ситуация, которая не вписывается в любую человеческую логику, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Литовкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Вчера, 11:22
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Не в адеквате": политолог раскрыл, как могут убрать Зеленского и устроить военный переворот на Украине
05:20"Облавы с овчарками": политолог о том, что будет, если Германия начнет формировать штурмовые бригады ВСУ
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