https://ukraina.ru/20231207/1051812972.html

США потеряли связь с реальностью — посол Антонов

США потеряли связь с реальностью — посол Антонов - 07.12.2023 Украина.ру

США потеряли связь с реальностью — посол Антонов

Вашингтон потерял связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого столкновения ВС РФ и США. Об этом 7 декабря заявил посол России в США Анатолий Антонов

2023-12-07T07:27

2023-12-07T07:27

2023-12-07T07:30

антонов

посол

сша

зарубежье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101906/79/1019067925_0:181:3076:1911_1920x0_80_0_0_325f3dac68138157ec76c92cc3addd63.jpg

"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", - сказал Антонов.По его словам, в попытке "подлить масла" в огонь украинской войны "по доверенности" США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран". "Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", - говорится в заявлении посла.Антонов подчеркнул, что Вашингтон и его "ненасытный ВПК" - прямые бенефициары кровопролития на Украине. Подтверждение этому - очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

https://ukraina.ru/20231206/1051805903.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

антонов, посол, сша, зарубежье, новости