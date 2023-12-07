США потеряли связь с реальностью — посол Антонов - 07.12.2023 Украина.ру
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США потеряли связь с реальностью — посол Антонов
США потеряли связь с реальностью — посол Антонов - 07.12.2023 Украина.ру
США потеряли связь с реальностью — посол Антонов
Вашингтон потерял связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого столкновения ВС РФ и США. Об этом 7 декабря заявил посол России в США Анатолий Антонов
2023-12-07T07:27
2023-12-07T07:30
антонов
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сша
зарубежье
новости
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"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", - сказал Антонов.По его словам, в попытке "подлить масла" в огонь украинской войны "по доверенности" США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран". "Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", - говорится в заявлении посла.Антонов подчеркнул, что Вашингтон и его "ненасытный ВПК" - прямые бенефициары кровопролития на Украине. Подтверждение этому - очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.
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антонов, посол, сша, зарубежье, новости
Антонов, посол, США, Зарубежье, Новости

США потеряли связь с реальностью — посол Антонов

07:27 07.12.2023 (обновлено: 07:30 07.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Вашингтон потерял связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого столкновения ВС РФ и США. Об этом 7 декабря заявил посол России в США Анатолий Антонов
"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", - сказал Антонов.
По его словам, в попытке "подлить масла" в огонь украинской войны "по доверенности" США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран".
"Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", - говорится в заявлении посла.
Антонов подчеркнул, что Вашингтон и его "ненасытный ВПК" - прямые бенефициары кровопролития на Украине. Подтверждение этому - очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".
"Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?" - отметил посол РФ в США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.
Прибытие Зеленского в Белый дом - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Вчера, 22:23
Россия атакует страны НАТО после победы в СВО – БайденПрезидент США Джо Байден использовал новый аргумент, чтобы обосновать необходимость финансирования Киева. В среду, 6 декабря, он заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы в украинском конфликте
 
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