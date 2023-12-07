США потеряли связь с реальностью — посол Антонов
07:27 07.12.2023 (обновлено: 07:30 07.12.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Вашингтон потерял связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого столкновения ВС РФ и США. Об этом 7 декабря заявил посол России в США Анатолий Антонов
"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации", - сказал Антонов.
По его словам, в попытке "подлить масла" в огонь украинской войны "по доверенности" США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран".
"Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", - говорится в заявлении посла.
Антонов подчеркнул, что Вашингтон и его "ненасытный ВПК" - прямые бенефициары кровопролития на Украине. Подтверждение этому - очередной пакет помощи США для "обезумевших неонацистов в Киеве".
"Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?" - отметил посол РФ в США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.