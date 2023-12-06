Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко - 06.12.2023 Украина.ру
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Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко
Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко - 06.12.2023 Украина.ру
Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко
Группа ВСУ подорвалась на украинском минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная, трое боевиков получили ранения, один позднее скончался и был брошен сослуживцами неподалёку от места подрыва. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 6 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-06T09:09
2023-12-06T09:09
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"При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на своё минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте", - рассказал Марочко.По его словам, в результате подрыва на противопехотной мине трое украинских военнослужащих получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Один из них впоследствии скончался и был брошен сослуживцами недалеко от места подрыва.По данным Минобороны РФ на 5 декабря, на Купянском и Краснолиманском направлениях боевики киевского режима потеряли за сутки около 90 военнослужащих. В районах населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 103 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, лнр, всу, потери всу, мины, сво
Новости, Россия, ЛНР, ВСУ, потери ВСУ, мины, СВО

Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко

09:09 06.12.2023
 
© AP / Mstyslav ChernovВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
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Группа ВСУ подорвалась на украинском минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее города Кременная, трое боевиков получили ранения, один позднее скончался и был брошен сослуживцами неподалёку от места подрыва. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 6 декабря сообщает РИА Новости
"При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на своё минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте", - рассказал Марочко.
По его словам, в результате подрыва на противопехотной мине трое украинских военнослужащих получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Один из них впоследствии скончался и был брошен сослуживцами недалеко от места подрыва.
По данным Минобороны РФ на 5 декабря, на Купянском и Краснолиманском направлениях боевики киевского режима потеряли за сутки около 90 военнослужащих. В районах населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.
Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 103 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Виктор Кутырь интервью
06:11
Виктор Кутырь: У России достаточно "табуреток", чтобы зимой выбить ВСУ "зубы" ударами на Сумы и ЧерниговВСУ действительно переходят к обороне. Успеют ли они подготовить необходимые сооружения? Это зависит только от нас. Если наши войска пойдут в наступление, не дадут им восстановиться и закрепиться, то ничего у них не получится, считает автор книги "Как просто быть солдатом", ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса Виктор Кутырь
 
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Заголовок открываемого материала
09:09Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле у Кременной – Марочко
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