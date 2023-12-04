Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином - 04.12.2023 Украина.ру
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Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином
Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином - 04.12.2023 Украина.ру
Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином
Единственный главный вопрос, который президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином, - это скорость в реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества, пишет БЕЛТА
2023-12-04T10:18
2023-12-04T10:18
новости
белоруссия
александр лукашенко
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
встреча
визит
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Лукашенко поблагодарил лидера КНР за возможность в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества.Белорусский лидер напомнил о встрече с Си 1 марта этого года. "Наша встречала стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И, что больше всего радует, - это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями", добавил он.Белорусский лидер отметил, что время настолько "спрессованно, что мы порой отстаем, не успеваем". Он добавил, что имеет в виду не только Китай и Белоруссию, эти процессы происходят во всём мире. "И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине", заключил Лукашенко.Также он отметил, что Белоруссии "была, есть и будет надежным партнером для Китая". Лукашенко также отметил многолетнее знакомство с Си Цзиньпином и совместную работу над развитием двусторонних отношений. "У нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали", - сказал Лукашенко."Мы давно определились, что мы будем сотрудничать, жить в дружбе с Китаем. Как я уже сказал, этой дружбе более 30 лет. И с этого пути мы ни разу не свернули ни влево, ни вправо", - подчеркнул Президент.Лукашенко посетил Китай с рабочим визитом. Ранее отмечалось, что на повестке дня будут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.
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новости, белоруссия, александр лукашенко, китай, кнр (китай), си цзиньпин, встреча, визит
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, встреча, визит

Лукашенко назвал главный вопрос, который хочет обсудить с Си Цзиньпином

10:18 04.12.2023
 
© president.gov.by
© president.gov.by
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Единственный главный вопрос, который президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином, - это скорость в реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества, пишет БЕЛТА
Лукашенко поблагодарил лидера КНР за возможность в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества.
Белорусский лидер напомнил о встрече с Си 1 марта этого года. "Наша встречала стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И, что больше всего радует, - это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями", добавил он.
"Когда я готовился к этом визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, - это скорость", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что время настолько "спрессованно, что мы порой отстаем, не успеваем". Он добавил, что имеет в виду не только Китай и Белоруссию, эти процессы происходят во всём мире. "И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине", заключил Лукашенко.
Также он отметил, что Белоруссии "была, есть и будет надежным партнером для Китая". Лукашенко также отметил многолетнее знакомство с Си Цзиньпином и совместную работу над развитием двусторонних отношений. "У нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали", - сказал Лукашенко.
"Мы давно определились, что мы будем сотрудничать, жить в дружбе с Китаем. Как я уже сказал, этой дружбе более 30 лет. И с этого пути мы ни разу не свернули ни влево, ни вправо", - подчеркнул Президент.
Лукашенко посетил Китай с рабочим визитом. Ранее отмечалось, что на повестке дня будут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.
09:46
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НовостиБелоруссияАлександр ЛукашенкоКитайКНР (Китай)Си Цзиньпинвстречавизит
 
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