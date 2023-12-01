Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg - 01.12.2023 Украина.ру
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Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg
Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg - 01.12.2023 Украина.ру
Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский с июня так и не решился на подписание закона о снижении призывного возраста для мужчин без военного опыта с 27-ми до 25-ти лет. До сих пор он не поддавался давлению со стороны военных, чтобы подписать документ, сообщает Bloomberg
2023-12-01T21:16
2023-12-01T21:16
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Журналисты уточняют, что нерешительность Зеленского "обнажает растущую проблему пополнения украинских военных рядов", что беспокоит боевиков ВСУ. Утверждается, что высшее руководство армией давит на Зеленского, так как считает, что закон о снижении призывного возраста, пополнит ряды ВСУ 140-ка тысячами солдат. Журналисты считают, что пока на Украине тянут с ужесточением мобилизации, Кремль "тайно призывает" всю страну. Ранее в Офисе президента высказались о непригодности 54-летних штурмовиков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сво, спецоперация, всу, мобилизация
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, мобилизация

Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg

21:16 01.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС Українибойцы ССО ВСУ
бойцы ССО ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
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Президент Украины Владимир Зеленский с июня так и не решился на подписание закона о снижении призывного возраста для мужчин без военного опыта с 27-ми до 25-ти лет. До сих пор он не поддавался давлению со стороны военных, чтобы подписать документ, сообщает Bloomberg
"Закон должен был вступить в силу — парламент его полностью поддержал. Призыв сейчас проходит с трудом", – приводит издание слова депутата парламентского комитета по обороне Романа Костенко.
Журналисты уточняют, что нерешительность Зеленского "обнажает растущую проблему пополнения украинских военных рядов", что беспокоит боевиков ВСУ.
Утверждается, что высшее руководство армией давит на Зеленского, так как считает, что закон о снижении призывного возраста, пополнит ряды ВСУ 140-ка тысячами солдат.

"Закон предоставит офицерам по набору кадров доступ к дополнительным 140 000 потенциальных призывников. Популярный командующий украинской армией Валерий Залужный написал для The Economist, что действующие правила призыва на военную службу содержат пробелы, которые позволяют гражданам "уклоняться от своих обязанностей", – добавило СМИ.

Журналисты считают, что пока на Украине тянут с ужесточением мобилизации, Кремль "тайно призывает" всю страну.
Ранее в Офисе президента высказались о непригодности 54-летних штурмовиков.
 
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