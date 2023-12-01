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Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg

Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg - 01.12.2023 Украина.ру

Военные требуют от Зеленского снижения призывного возраст – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский с июня так и не решился на подписание закона о снижении призывного возраста для мужчин без военного опыта с 27-ми до 25-ти лет. До сих пор он не поддавался давлению со стороны военных, чтобы подписать документ, сообщает Bloomberg

2023-12-01T21:16

2023-12-01T21:16

2023-12-01T21:16

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Журналисты уточняют, что нерешительность Зеленского "обнажает растущую проблему пополнения украинских военных рядов", что беспокоит боевиков ВСУ. Утверждается, что высшее руководство армией давит на Зеленского, так как считает, что закон о снижении призывного возраста, пополнит ряды ВСУ 140-ка тысячами солдат. Журналисты считают, что пока на Украине тянут с ужесточением мобилизации, Кремль "тайно призывает" всю страну. Ранее в Офисе президента высказались о непригодности 54-летних штурмовиков.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация, всу, мобилизация