https://ukraina.ru/20231130/1051637626.html

Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками

Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками - 30.11.2023 Украина.ру

Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками

"Отравление" жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны на самом деле могло быть передозировкой психотропными веществами, которое выдали за интоксикацию тяжелыми металлами.

2023-11-30T18:17

2023-11-30T18:17

2023-11-30T18:17

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кирилл буданов

жена

отравление

токсикология

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Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал клинический фармаколог, военный токсиколог Александр Эдигер.И развенчать эту легенду, добавил Эдигер, невозможно, так как никакой информации о том, что на самом деле случилось и случилось ли вообще, в публичное пространство просто не будет допущено.Однако даже в условиях почти полного информационного вакуума понятно, что такого рода истории сочиняются далекими от токсикологии людьми, решившими поискать легенду в какой-нибудь книге."Первое, что им бросается в глаза - старые добрые соли тяжелых металлов, известные еще со времен Древнего Рима. Это даже не научно-популярная, это почти детская литература. Это рассказы о том, как Калигула и Нерон травили своих друзей-сенаторов, о Чезаре Борджиа, Екатерине Медичи и так далее. Это все страшно романтично, но не имеет никакого отношения к конкретному случаю, потому что опровергнуть это никак нельзя", - уточнил Эдигер.Он подчеркнул, что отравление тяжелыми металлами, в случае, если оно реально произошло с Марианной Будановой, могли бы расследовать даже его студенты 2-3 курсов. Это значит, что отравитель должен быть либо "клиническим идиотом", либо быть уверенным в том, что никто и ничего расследовать не будет.Если приплюсовать к этой истории еще и тот факт, что сам Буданов ведет себя как "клинический психопат", искать, откуда "растут ноги" "отравления" стоит на Украине.Утром 28 ноября украинские СМИ сообщили, что была отравлена жена главы ГУР Кирилла Буданова Марианна. Уточнялось, что пострадали и "другие сотрудники", а вот следов отравления в организма самого Буданова найдено не было.По информации силовиков, отравление "скорее всего" произошло "через еду". Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк ранее заявил, что Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью.В числе первых предположений случившегося, была версия о том, что сам Буданов решил устранить собственную супругу. В частности, обозреватель Борис Рожин уточнил, что глава ГУР мог сделать это, чтобы "супруга не мешала его сожительству с мужчинами".Также в числе наиболее часто упоминаемых экспертами версий - раскол между военным и политическим руководством Украины и осознанный вброс ради последующего обвинения России.Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров считает, что "отравить" буданову мог либо главком ВСУ Валерий Залужный из мести за убийство своего адъютанта, либо Владимир Зеленский, чтобы предотвратить назревающий против себя бунт.

https://ukraina.ru/20231129/1051566773.html

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новости, кирилл буданов, жена, отравление, токсикология, эксперты