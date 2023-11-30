Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками - 30.11.2023 Украина.ру
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Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками
Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками - 30.11.2023 Украина.ру
Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками
"Отравление" жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны на самом деле могло быть передозировкой психотропными веществами, которое выдали за интоксикацию тяжелыми металлами.
2023-11-30T18:17
2023-11-30T18:17
новости
кирилл буданов
жена
отравление
токсикология
эксперты
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Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал клинический фармаколог, военный токсиколог Александр Эдигер.И развенчать эту легенду, добавил Эдигер, невозможно, так как никакой информации о том, что на самом деле случилось и случилось ли вообще, в публичное пространство просто не будет допущено.Однако даже в условиях почти полного информационного вакуума понятно, что такого рода истории сочиняются далекими от токсикологии людьми, решившими поискать легенду в какой-нибудь книге."Первое, что им бросается в глаза - старые добрые соли тяжелых металлов, известные еще со времен Древнего Рима. Это даже не научно-популярная, это почти детская литература. Это рассказы о том, как Калигула и Нерон травили своих друзей-сенаторов, о Чезаре Борджиа, Екатерине Медичи и так далее. Это все страшно романтично, но не имеет никакого отношения к конкретному случаю, потому что опровергнуть это никак нельзя", - уточнил Эдигер.Он подчеркнул, что отравление тяжелыми металлами, в случае, если оно реально произошло с Марианной Будановой, могли бы расследовать даже его студенты 2-3 курсов. Это значит, что отравитель должен быть либо "клиническим идиотом", либо быть уверенным в том, что никто и ничего расследовать не будет.Если приплюсовать к этой истории еще и тот факт, что сам Буданов ведет себя как "клинический психопат", искать, откуда "растут ноги" "отравления" стоит на Украине.Утром 28 ноября украинские СМИ сообщили, что была отравлена жена главы ГУР Кирилла Буданова Марианна. Уточнялось, что пострадали и "другие сотрудники", а вот следов отравления в организма самого Буданова найдено не было.По информации силовиков, отравление "скорее всего" произошло "через еду". Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк ранее заявил, что Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью.В числе первых предположений случившегося, была версия о том, что сам Буданов решил устранить собственную супругу. В частности, обозреватель Борис Рожин уточнил, что глава ГУР мог сделать это, чтобы "супруга не мешала его сожительству с мужчинами".Также в числе наиболее часто упоминаемых экспертами версий - раскол между военным и политическим руководством Украины и осознанный вброс ради последующего обвинения России.Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров считает, что "отравить" буданову мог либо главком ВСУ Валерий Залужный из мести за убийство своего адъютанта, либо Владимир Зеленский, чтобы предотвратить назревающий против себя бунт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл буданов, жена, отравление, токсикология, эксперты
Новости, Кирилл Буданов, жена, отравление, токсикология, эксперты

Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками

18:17 30.11.2023
 
Александр Эдигер
Александр Эдигер
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"Отравление" жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны на самом деле могло быть передозировкой психотропными веществами, которое выдали за интоксикацию тяжелыми металлами.
Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал клинический фармаколог, военный токсиколог Александр Эдигер.

"Что бы она ни принимала, а принимать она может даже не десятки, а сотни вариантов психотропных веществ, которые могут иметь как характер передозировки, так и картину привычного потребления. То есть, первое, она могла просто "заболеть" на фоне регулярного потребления. А дальше - ей проводят реанимационные мероприятия, а любому, кто сунется добывать информацию, начинают рассказывать идиотские легенды про ртуть, мышьяк и все остальное", - отметил эксперт.

И развенчать эту легенду, добавил Эдигер, невозможно, так как никакой информации о том, что на самом деле случилось и случилось ли вообще, в публичное пространство просто не будет допущено.
Однако даже в условиях почти полного информационного вакуума понятно, что такого рода истории сочиняются далекими от токсикологии людьми, решившими поискать легенду в какой-нибудь книге.
"Первое, что им бросается в глаза - старые добрые соли тяжелых металлов, известные еще со времен Древнего Рима. Это даже не научно-популярная, это почти детская литература. Это рассказы о том, как Калигула и Нерон травили своих друзей-сенаторов, о Чезаре Борджиа, Екатерине Медичи и так далее. Это все страшно романтично, но не имеет никакого отношения к конкретному случаю, потому что опровергнуть это никак нельзя", - уточнил Эдигер.
Он подчеркнул, что отравление тяжелыми металлами, в случае, если оно реально произошло с Марианной Будановой, могли бы расследовать даже его студенты 2-3 курсов. Это значит, что отравитель должен быть либо "клиническим идиотом", либо быть уверенным в том, что никто и ничего расследовать не будет.
Если приплюсовать к этой истории еще и тот факт, что сам Буданов ведет себя как "клинический психопат", искать, откуда "растут ноги" "отравления" стоит на Украине.
"В первую очередь эти люди будут находиться внутри Украины, например, внутри украинского руководства. Они могут решить, что он своими идиотскими высказываниями этот человек приносит объективный вред "великому украинскому делу" и главу украинского ГУР надо уничтожить. Есть такой вариант. А тогда его нужно уничтожить максимально дегенеративным способом – демонстративным, идиотским и так далее", - заключил специалист.
Вчера, 07:08
Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР УкраиныЖена начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова могла быть отравлена препаратом с мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио "НВ" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк
Утром 28 ноября украинские СМИ сообщили, что была отравлена жена главы ГУР Кирилла Буданова Марианна. Уточнялось, что пострадали и "другие сотрудники", а вот следов отравления в организма самого Буданова найдено не было.
По информации силовиков, отравление "скорее всего" произошло "через еду". Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк ранее заявил, что Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью.
В числе первых предположений случившегося, была версия о том, что сам Буданов решил устранить собственную супругу. В частности, обозреватель Борис Рожин уточнил, что глава ГУР мог сделать это, чтобы "супруга не мешала его сожительству с мужчинами".
Также в числе наиболее часто упоминаемых экспертами версий - раскол между военным и политическим руководством Украины и осознанный вброс ради последующего обвинения России.
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров считает, что "отравить" буданову мог либо главком ВСУ Валерий Залужный из мести за убийство своего адъютанта, либо Владимир Зеленский, чтобы предотвратить назревающий против себя бунт.
 
НовостиКирилл Будановженаотравлениетоксикологияэксперты
 
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