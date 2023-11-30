https://ukraina.ru/20231130/1051631367.html

Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера

Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера - 30.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера

Вся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, считает политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий

2023-11-30T16:59

2023-11-30T16:59

2023-11-30T16:59

интервью

всу

генри киссинджер

россия

война

санкт-петербург

киев

валерий залужный

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101-м году жизни. Еще в мае в интервью CBS он заявил, что посредничество Китая позволяет рассчитывать на переговоры России и Украины до конца 2023 года.- Дмитрий Олегович, можно ли сейчас однозначно сказать, что покойный ветеран американской политики ошибся в своих прогнозах?- Последние три года Киссинджер изменил свою линию рассуждений. Понятно, человек достаточно старый, смотрел уже по сути в вечность, но какая-то группа советников, что-то писавших, вокруг него была. Поэтому его последнее творчество я бы не рассматривал в качестве полноценной части наследия Киссинджера.Киссинджер - это человек, который создал, последовательно отстаивал и сеял вокруг себя внешнеполитический реализм. Внешнеполитический реализм не надо рассматривать как нечто однозначно хорошее или русофильское. Это попытка выйти за рамки идеологии противостояния во внешней политике и прийти к согласованию национальных интересов. Если вы хотите войны, то должны их учитывать, если хотите мира – тоже. Киссинджер, это отметил и Путин – автор реалистичного курса, который позволил прийти к разрядке. Но нельзя сказать, что он делал это из большой любви к миру во всем мире, к России и Советскому Союзу. Все-таки это человек, который оторвал от России Китай, превратил его, как тогда говорили, в "оппортунистическую державу". В фабрику вещей для Запада Китай стал превращаться после этого.- Киссинджер сменил свою позицию в отношении членства Украины в НАТО, озвучив ее в январе этого года. Может ли такой вариант стать приемлемым для России в каких-то обстоятельствах?- Принятие какой-либо части бывшей УССР в НАТО будет приемлемо для России только если условия декабря 2021 года (15 декабря Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО – ред.) будут выполнены. То есть там будут только национальные структуры обороны, никакой американской или западноевропейской инфраструктуры там быть не должно.То есть слова Путина о необходимости вернуть НАТО к позиции 1997 года многие понимают неправильно. Это не значит, что из НАТО должны выйти какие-то страны. Инфраструктура главных членов НАТО не должна располагаться на территориях восточноевропейских стран, которая бы угрожала России. В этом случае какой-то остаток Украины может быть принят в НАТО, это уже их дело. Но России в таком случае нужно обеспечить территориальную конфигурацию, которая обеспечит безопасность. Это вопрос Черного моря, вопрос размещения ракет и подлетного времени. Учитывая планы НАТО, которые они озвучивают сами. С учетом планов НАТО, которые озвучивает сам Альянс при нынешнем составе, чем меньше территорий будет принято в НАТО, тем лучше.Никаких наступательных вооружений там быть не должно, отсюда термин не только денацификации, но и демилитаризации Украины. На Западе предпринимают попытки уговорить часть российской элиты на переговоры: возьмите себе то, что завоевали, остальное мы примем в НАТО. В нынешней конфигурации это не выполняет задачи, сформулированные Россией в декабре 2021 года.- Как бы вы сейчас оценили слова ушедшего политика о том, что "парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости"? По словам Киссинджера, "если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри". Или это было сказано в 1994 году под впечатлением от развала Советского Союза?- В этой цитате что-то есть. Понятно, что она была привязана к 90-м годам. Киссинджер сделал попытку осознать реалистичное сосуществование с Россией. На то же сегодня указывает и Орбан. Для России характерно исторически приобретенное чувство уязвимости, связанное с географическим положением, размером территорий. Для этого существует термин – инсекьюрити – "неполная безопасность". В том смысле, что окружающий Россию мир устроен иначе, и ввиду ее огромных размеров и ресурсов на это кто-то должен обязательно покушаться.Это ощущалось и нашими монархами. С Америкой, кстати, было полное взаимопонимание по этому вопросу, поскольку у нее было такое же представление о собственной безопасности, другое дело, что ей помогали два океана…Российское мессианство не распространяется на весь мир, в отличие от американского и англосаксонского в целом. Это Киплинг с его "Бременем белого человека" и нынешние либерал-глобалисты – мы везде принесем демократию от Трумэна до Байдена. Россия никому и ничего не собирается навязывать. Речь идет о том, что люди сходные с нами по ценностям рано или поздно обратятся к нам за помощью. И тогда возникнет противоречие между необходимостью помогать таким людям и соблюдением собственной безопасности.Вот правильное понимание того, о чем говорил Киссинджер. Противоречие между необходимостью помогать тем, кто обратился за помощью, взывая к нашим ценностям и тем, насколько это прагматично и соответствует концепции нашей безопасности и находится под некой угрозой. Не нужно понимать это так, что если мы не расширяемся, то лопаемся. Это вульгарное понимание того, о чем говорил Киссинджер, потому что цитата вырвана из большого текста, который основан на трудах людей, которые говорили о внешнеполитическом реализме до него.- Насколько мы сейчас близки к военной победе над Украиной с учётом провалившегося наступления ВСУ, грызни вокруг главкома Залужного и других внутриэлитных конфликтов в киевском политикуме?- Уже летом 2023 года стало понятно, что вся военная машина НАТО, приведенная в действие на Украине, собранное со всего мира вооружение, не способны не то чтобы пробить оборону, а и утилизируются на Украине. Стало понятно, что обычными вооружениями Россию не переиграть, если Россия правильно выстраивает военные действия и логистику. Раньше это было иллюзией для Запада, что Россию, если не брать в расчет ядерное вооружение, обычным оружием переиграть можно. Считалось, что российский ВПК и армия хуже западных. Оказалось, что ничего подобного.В нынешних условиях новые территории в обмен на большие потери – это не то, что хочет наш верховный главнокомандующий. Зато он очень хорошо видит, насколько политически и экономически перенапрягается Запад, поддерживая Украину. И вся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают. Не сработали экономические, военные и самое главное политические. Вместо того, чтобы изолировать Россию, они получили собственную политическую изоляцию. Дерзко и пренебрежением с Западом начали разговаривать все.Тот самый глобальный юг перестал разговаривать с Западом не просто уважительно, он перестал разговаривать вежливо, потому что Россия продемонстрировала, насколько он больше не гегемон и потерял моральный авторитет разговаривать с позиции силы. И дело не военной победе на поле боя, хотя это жутко важно. Мы ведем не только военные действия на Украине, мы ведем большую гибридную войну с глобальным Западом, который в 2023 году проигрывал. И изменение риторики там и настроений в Киеве – это и есть один из главных результатов 2023 года – тактически глобальная война клонилась в сторону России.Задача в том, чтобы закрепить этот успех. Не в том, чтобы приобрести новые территории и прям сейчас взять Киев. В 23-м году стало понятно, что не это главное. Главное в том, чтобы большая гибридная война продолжала клониться в нашу сторону. Задача в этой большой войне победить, привести ее к такому состоянию, в котором мы почувствуем меньшую уязвимость, меньшую инсекьюрити, о которой говорил Киссинджер.- Эта гибридная война может растянуться на десятилетия, а то и на столетия.- Я всегда люблю приводить один пример, который очень показателен. Это Северная война 18 века, которая длилась 20 лет. В самом начале, когда была заложена будущая столица Санкт-Петербург, до победы под Полтавой мы были очень далеки. И первая половина войны состояла из досадных поражений. И были люди внутри, которые говорили, давайте это бросим, зачем мы боремся с Западом, с нашим свиным рылом да в калашный ряд… Но эта война сопровождалась внутренней модернизацией, приобретением нового качества. Лучшим примером того была новая столица Российской Империи – Санкт-Петербург, который в 18 веке был лучшим городом Европы. Даже Париж перестраивали по его лекалам.Там создавалось то, что сейчас называют городской средой, строился удобный город для столичной и светской жизни. А в это время шла война. Город располагался на территориях, как считал Запад, аннексированных Россией. В конце концов война закончилась победой над Швецией, но это не верная интерпретация. Война закончилась утверждением России как сверхдержавы. Все, что происходит с февраля 2022 года ложится в эту логику. Главная составляющая нынешнего конфликта – обретение Россией совершенно другого статуса. Но это значит, что и Запад приобретает иной статус, гораздо более низкий, чем был до этого.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20231130/1051619515.html

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https://ukraina.ru/20231130/1051595480.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, генри киссинджер, россия, война, санкт-петербург, киев, валерий залужный