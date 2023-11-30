Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера
© Нина ЗотинаДмитрий Дробницкий интервью
© Нина Зотина
Вся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают, считает политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101-м году жизни. Еще в мае в интервью CBS он заявил, что посредничество Китая позволяет рассчитывать на переговоры России и Украины до конца 2023 года.
- Дмитрий Олегович, можно ли сейчас однозначно сказать, что покойный ветеран американской политики ошибся в своих прогнозах?
- Последние три года Киссинджер изменил свою линию рассуждений. Понятно, человек достаточно старый, смотрел уже по сути в вечность, но какая-то группа советников, что-то писавших, вокруг него была. Поэтому его последнее творчество я бы не рассматривал в качестве полноценной части наследия Киссинджера.
Киссинджер - это человек, который создал, последовательно отстаивал и сеял вокруг себя внешнеполитический реализм. Внешнеполитический реализм не надо рассматривать как нечто однозначно хорошее или русофильское. Это попытка выйти за рамки идеологии противостояния во внешней политике и прийти к согласованию национальных интересов.
24 марта 2021, 09:55Дмитрий Дробницкий: кто онПолитолог-американист
Если вы хотите войны, то должны их учитывать, если хотите мира – тоже. Киссинджер, это отметил и Путин – автор реалистичного курса, который позволил прийти к разрядке. Но нельзя сказать, что он делал это из большой любви к миру во всем мире, к России и Советскому Союзу. Все-таки это человек, который оторвал от России Китай, превратил его, как тогда говорили, в "оппортунистическую державу". В фабрику вещей для Запада Китай стал превращаться после этого.
- Киссинджер сменил свою позицию в отношении членства Украины в НАТО, озвучив ее в январе этого года. Может ли такой вариант стать приемлемым для России в каких-то обстоятельствах?
- Принятие какой-либо части бывшей УССР в НАТО будет приемлемо для России только если условия декабря 2021 года (15 декабря Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО – ред.) будут выполнены. То есть там будут только национальные структуры обороны, никакой американской или западноевропейской инфраструктуры там быть не должно.
То есть слова Путина о необходимости вернуть НАТО к позиции 1997 года многие понимают неправильно. Это не значит, что из НАТО должны выйти какие-то страны. Инфраструктура главных членов НАТО не должна располагаться на территориях восточноевропейских стран, которая бы угрожала России.
В этом случае какой-то остаток Украины может быть принят в НАТО, это уже их дело. Но России в таком случае нужно обеспечить территориальную конфигурацию, которая обеспечит безопасность. Это вопрос Черного моря, вопрос размещения ракет и подлетного времени. Учитывая планы НАТО, которые они озвучивают сами. С учетом планов НАТО, которые озвучивает сам Альянс при нынешнем составе, чем меньше территорий будет принято в НАТО, тем лучше.
Никаких наступательных вооружений там быть не должно, отсюда термин не только денацификации, но и демилитаризации Украины. На Западе предпринимают попытки уговорить часть российской элиты на переговоры: возьмите себе то, что завоевали, остальное мы примем в НАТО. В нынешней конфигурации это не выполняет задачи, сформулированные Россией в декабре 2021 года.
- Как бы вы сейчас оценили слова ушедшего политика о том, что "парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости"? По словам Киссинджера, "если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри". Или это было сказано в 1994 году под впечатлением от развала Советского Союза?
- В этой цитате что-то есть. Понятно, что она была привязана к 90-м годам. Киссинджер сделал попытку осознать реалистичное сосуществование с Россией. На то же сегодня указывает и Орбан. Для России характерно исторически приобретенное чувство уязвимости, связанное с географическим положением, размером территорий. Для этого существует термин – инсекьюрити – "неполная безопасность". В том смысле, что окружающий Россию мир устроен иначе, и ввиду ее огромных размеров и ресурсов на это кто-то должен обязательно покушаться.
Это ощущалось и нашими монархами. С Америкой, кстати, было полное взаимопонимание по этому вопросу, поскольку у нее было такое же представление о собственной безопасности, другое дело, что ей помогали два океана…
Российское мессианство не распространяется на весь мир, в отличие от американского и англосаксонского в целом. Это Киплинг с его "Бременем белого человека" и нынешние либерал-глобалисты – мы везде принесем демократию от Трумэна до Байдена. Россия никому и ничего не собирается навязывать. Речь идет о том, что люди сходные с нами по ценностям рано или поздно обратятся к нам за помощью. И тогда возникнет противоречие между необходимостью помогать таким людям и соблюдением собственной безопасности.
14:00ИсторияГенри Киссинджер: враг, которым можно было гордитьсяНа 101-ом году жизни скончался Генри Киссинджер. В западной политологии до последнего времени было два "зубра" – Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер. Нельзя сказать, что их авторитет был непререкаемым (они придерживались разных взглядов), но к их словам принято было относиться уважительно – хотя бы honoris causa (в уважение заслуг). Теперь их нет
Вот правильное понимание того, о чем говорил Киссинджер. Противоречие между необходимостью помогать тем, кто обратился за помощью, взывая к нашим ценностям и тем, насколько это прагматично и соответствует концепции нашей безопасности и находится под некой угрозой. Не нужно понимать это так, что если мы не расширяемся, то лопаемся. Это вульгарное понимание того, о чем говорил Киссинджер, потому что цитата вырвана из большого текста, который основан на трудах людей, которые говорили о внешнеполитическом реализме до него.
- Насколько мы сейчас близки к военной победе над Украиной с учётом провалившегося наступления ВСУ, грызни вокруг главкома Залужного и других внутриэлитных конфликтов в киевском политикуме?
- Уже летом 2023 года стало понятно, что вся военная машина НАТО, приведенная в действие на Украине, собранное со всего мира вооружение, не способны не то чтобы пробить оборону, а и утилизируются на Украине. Стало понятно, что обычными вооружениями Россию не переиграть, если Россия правильно выстраивает военные действия и логистику. Раньше это было иллюзией для Запада, что Россию, если не брать в расчет ядерное вооружение, обычным оружием переиграть можно. Считалось, что российский ВПК и армия хуже западных. Оказалось, что ничего подобного.
В нынешних условиях новые территории в обмен на большие потери – это не то, что хочет наш верховный главнокомандующий. Зато он очень хорошо видит, насколько политически и экономически перенапрягается Запад, поддерживая Украину. И вся возня на Украине — это проекция того, что происходит на Западе, который понимает, что его тактика в отношении России и его подходы не срабатывают. Не сработали экономические, военные и самое главное политические. Вместо того, чтобы изолировать Россию, они получили собственную политическую изоляцию. Дерзко и пренебрежением с Западом начали разговаривать все.
Тот самый глобальный юг перестал разговаривать с Западом не просто уважительно, он перестал разговаривать вежливо, потому что Россия продемонстрировала, насколько он больше не гегемон и потерял моральный авторитет разговаривать с позиции силы. И дело не военной победе на поле боя, хотя это жутко важно. Мы ведем не только военные действия на Украине, мы ведем большую гибридную войну с глобальным Западом, который в 2023 году проигрывал. И изменение риторики там и настроений в Киеве – это и есть один из главных результатов 2023 года – тактически глобальная война клонилась в сторону России.
Задача в том, чтобы закрепить этот успех. Не в том, чтобы приобрести новые территории и прям сейчас взять Киев. В 23-м году стало понятно, что не это главное. Главное в том, чтобы большая гибридная война продолжала клониться в нашу сторону. Задача в этой большой войне победить, привести ее к такому состоянию, в котором мы почувствуем меньшую уязвимость, меньшую инсекьюрити, о которой говорил Киссинджер.
- Эта гибридная война может растянуться на десятилетия, а то и на столетия.
- Я всегда люблю приводить один пример, который очень показателен. Это Северная война 18 века, которая длилась 20 лет. В самом начале, когда была заложена будущая столица Санкт-Петербург, до победы под Полтавой мы были очень далеки. И первая половина войны состояла из досадных поражений. И были люди внутри, которые говорили, давайте это бросим, зачем мы боремся с Западом, с нашим свиным рылом да в калашный ряд… Но эта война сопровождалась внутренней модернизацией, приобретением нового качества. Лучшим примером того была новая столица Российской Империи – Санкт-Петербург, который в 18 веке был лучшим городом Европы. Даже Париж перестраивали по его лекалам.
05:18Дмитрий Выдрин: От Майдана до отравления жены Буданова — брутальный признак разложения украинской властиЕвромайдан стал главным триггером нынешних драматических событий на Украине, во время которых достается даже женам второстепенных властных интриганов, считает политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
Там создавалось то, что сейчас называют городской средой, строился удобный город для столичной и светской жизни. А в это время шла война. Город располагался на территориях, как считал Запад, аннексированных Россией. В конце концов война закончилась победой над Швецией, но это не верная интерпретация. Война закончилась утверждением России как сверхдержавы. Все, что происходит с февраля 2022 года ложится в эту логику. Главная составляющая нынешнего конфликта – обретение Россией совершенно другого статуса. Но это значит, что и Запад приобретает иной статус, гораздо более низкий, чем был до этого.