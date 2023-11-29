США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович - 29.11.2023 Украина.ру
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США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович - 29.11.2023 Украина.ру
США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
Когда в США призывают Зеленского обратиться к международным посредникам для того, чтобы добиться мира на Украине, к этому нужно относится с определенной долей резерва
2023-11-29T16:36
2023-11-29T16:40
новости
сша
украина
перемирие
россия
финансирование
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Призывы американского юриста, соучредителя и бывшего гендиректора Международной организации по праву развития (IDLO) Майкла Хагера может быть частью кампании по привлечению России к подписанию перемирия с киевским режимом, которая ведется в США. Такое мнение высказал Украина.ру профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.В статье, опубликованной 29 ноября в американском журнале "CounterPunch" Хагер призвал США убедить Зеленского отказаться от своих максималистских военных целей. По его мнению, Америка должна прекратить финансирование войны на Украине и помочь народу, предоставив больше гуманитарной и экономической помощи."Ему (Зеленскому. – Ред.) следует призвать к международному посредничеству для достижения прекращения огня и мирных переговоров. Только дипломатия, а не новая война, принесет мир Украине", – рассказал Хагер.Деян Мирович напомнил, что Майкл Хагер и его Международная организация по праву развития на Украине занималась не международным законодательством, а реформой внутреннего уголовного законодательства. Наверное, поэтому Хагер не упоминает весь ряд международно-правовых документов, касающихся урегулирования ситуации на Украине, а делает политические заявления, предположил сербский юрист-международник."Логично было бы если бы он сослался на хартию ООН, на права русских на Украине, которые попираются или право канонической Украинской православной церкви на существование. Но он формулирует политический призыв, не утруждаясь искать аргументы в международном праве", - отметил Мирович.Поэтому статья Хагера выглядит как еще одно в череде многих заявлений, которые в последнее время приходят с той стороны Атлантики, и которые, по всей видимости, направлены на то, чтобы уговорить Москву согласиться на перемирие с Киевом в момент, когда российская армия переходит в наступление, допустил Мирович."Это знакомая ситуация в американской политике – Украине нужно дать время для того, чтобы она передохнула, вооружилась и подготовилась к какому-то реваншу", - добавил юрист.Мирович подчеркнул, что для украинского урегулирования главная роль Совета безопасности ООН."Весь украинский кризис не случилась бы, если бы США, ЕС и режим в Киеве соблюдали резолюцию №2202 СБ ООН от 2015 года, которая призывала к соблюдению Минских договоренностей. С юридической точки зрения это суть нынешнего украинского конфликта", - подытожил Деян Мирович.
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, перемирие, россия, финансирование
Новости, США, Украина, перемирие, Россия, финансирование

США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович

16:36 29.11.2023 (обновлено: 16:40 29.11.2023)
 
© Деян Мирович/личный архив
© Деян Мирович/личный архив
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Когда в США призывают Зеленского обратиться к международным посредникам для того, чтобы добиться мира на Украине, к этому нужно относится с определенной долей резерва
Призывы американского юриста, соучредителя и бывшего гендиректора Международной организации по праву развития (IDLO) Майкла Хагера может быть частью кампании по привлечению России к подписанию перемирия с киевским режимом, которая ведется в США. Такое мнение высказал Украина.ру профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.
В статье, опубликованной 29 ноября в американском журнале "CounterPunch" Хагер призвал США убедить Зеленского отказаться от своих максималистских военных целей. По его мнению, Америка должна прекратить финансирование войны на Украине и помочь народу, предоставив больше гуманитарной и экономической помощи.
"Ему (Зеленскому. – Ред.) следует призвать к международному посредничеству для достижения прекращения огня и мирных переговоров. Только дипломатия, а не новая война, принесет мир Украине", – рассказал Хагер.
Деян Мирович напомнил, что Майкл Хагер и его Международная организация по праву развития на Украине занималась не международным законодательством, а реформой внутреннего уголовного законодательства. Наверное, поэтому Хагер не упоминает весь ряд международно-правовых документов, касающихся урегулирования ситуации на Украине, а делает политические заявления, предположил сербский юрист-международник.
"Логично было бы если бы он сослался на хартию ООН, на права русских на Украине, которые попираются или право канонической Украинской православной церкви на существование. Но он формулирует политический призыв, не утруждаясь искать аргументы в международном праве", - отметил Мирович.
Поэтому статья Хагера выглядит как еще одно в череде многих заявлений, которые в последнее время приходят с той стороны Атлантики, и которые, по всей видимости, направлены на то, чтобы уговорить Москву согласиться на перемирие с Киевом в момент, когда российская армия переходит в наступление, допустил Мирович.
"Это знакомая ситуация в американской политике – Украине нужно дать время для того, чтобы она передохнула, вооружилась и подготовилась к какому-то реваншу", - добавил юрист.
Мирович подчеркнул, что для украинского урегулирования главная роль Совета безопасности ООН.
"Весь украинский кризис не случилась бы, если бы США, ЕС и режим в Киеве соблюдали резолюцию №2202 СБ ООН от 2015 года, которая призывала к соблюдению Минских договоренностей. С юридической точки зрения это суть нынешнего украинского конфликта", - подытожил Деян Мирович.
15:57
Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФНовые минские соглашения с Украиной исключены. Об этом заявил Сурков в публикации издания "Актуальные комментарии".
 
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