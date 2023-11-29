Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051593771.html
Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ - 29.11.2023 Украина.ру
Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
Новые минские соглашения с Украиной исключены. Об этом заявил Сурков в публикации издания "Актуальные комментарии".
2023-11-29T15:57
2023-11-29T15:57
новости
новости украины
владимир зеленский
украина
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051165034_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_41944a527a36991504fa72f3d1b2d5d8.jpg
По мнению бывшего помощника президента Владислава Суркова, Россия больше не является посредником, она – участник "большой борьбы" и "возьмет своё". Именно поэтому новых "минских договоров" не будет, даже если Украина захочет этого.По его мнению, 2024-й станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного "государства"."Одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: "Сосульку, тряпку принял за важного человека!" – заключил Сурков.
https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051165034_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_cb822c010f715d2603c650930a200b41.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, украина, минские соглашения
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Украина, Минские соглашения

Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ

15:57 29.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Новые минские соглашения с Украиной исключены. Об этом заявил Сурков в публикации издания "Актуальные комментарии".
По мнению бывшего помощника президента Владислава Суркова, Россия больше не является посредником, она – участник "большой борьбы" и "возьмет своё". Именно поэтому новых "минских договоров" не будет, даже если Украина захочет этого.
"Многие на Банковой тайком мечтают о "Минске-3". Зря. И "Минска-3" не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое", – считает Сурков.
По его мнению, 2024-й станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного "государства".
"Одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: "Сосульку, тряпку принял за важного человека!" – заключил Сурков.
Зеленский Наполеон
19 октября, 03:00
Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви властиУкраинский социологический Центр Разумкова представил исследование "Российско-украинский конфликт: от полномасштабной войны до разрешения конфликта и послевоенного восстановления". Результат оказался неожиданным — Зеленский под предлогом войны сконцентрировал в своих руках все ветви власти и эта ситуация его устраивает
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаМинские соглашения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
16:30Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
16:29Владимир Мамонтов: Запад предлагает нам плохой вариант - давайте мириться, потом мы вас опять обманем
16:20Над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник
16:03Вступление Украины в НАТО привело бы к Третьей мировой войне - Сийярто
15:57Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
15:56В НАТО согласовали план реформ Украины для членства в Альянсе
15:48К обсуждению забастовки польских перевозчиков присоединятся Венгрия и Словакия
15:27Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты
15:26Покушение на жену главы ГУР Украины Марианну Буданову. Отравление или все же трафаретный пиар
15:24Знакомство с Китаем: к чему нужно быть готовым, отправляясь в эту страну? Спецрепортаж Украина.ру
15:24Венгрия проследит за соблюдением прав национальных меньшинств на Украине - Сийярто
15:23Наргиз восхитилась Бандерой и попросила Зеленского бомбить Донбасс
15:21Украинцы в тылу и на фронте смотрят российский сериал, ура-патриоты в ярости
15:18Сийярто объяснил, почему Украине не место в НАТО
14:56Кто виноват? Как Янукович вел Украину в Евросоюз, а привел к госперевороту и войне
14:50Населенный пункт Артемовское в ДНР перешел под контроль ВС РФ
14:37Депутатам Рады советуют включать мозги, чтобы The Economist не публиковал "дуже погані статті"
14:17Депутат Госдумы предложил переименовать Финский залив из-за закрытия КПП
14:17Украинская прокуратура потребовала 11 лет лишения свободы для сенатора Ковитиди
Лента новостейМолния