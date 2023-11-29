Соглашений "Минск-3"не будет, Украина зря мечтает – экс-помощник президента РФ
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Новые минские соглашения с Украиной исключены. Об этом заявил Сурков в публикации издания "Актуальные комментарии".
По мнению бывшего помощника президента Владислава Суркова, Россия больше не является посредником, она – участник "большой борьбы" и "возьмет своё". Именно поэтому новых "минских договоров" не будет, даже если Украина захочет этого.
"Многие на Банковой тайком мечтают о "Минске-3". Зря. И "Минска-3" не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое", – считает Сурков.
По его мнению, 2024-й станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного "государства".
"Одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: "Сосульку, тряпку принял за важного человека!" – заключил Сурков.
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