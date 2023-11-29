https://ukraina.ru/20231129/1051566773.html

Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины

Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины - 29.11.2023 Украина.ру

Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины

Жена начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова могла быть отравлена препаратом с мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио "НВ" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк

2023-11-29T07:08

2023-11-29T07:08

2023-11-29T07:08

новости

украина

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

жена

отравление

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"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть", - сказал Кондратюк.Он также отметил, что это коснулось и нескольких сотрудников ГУР Минобороны.Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжёлыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего, отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения.По словам супруга пострадавшей, состояние Марианны сейчас хорошее, она проходит обследование в больнице.Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" доктор химических наук Леонид Ринк в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций.

https://ukraina.ru/20231128/1051543246.html

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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), жена, отравление