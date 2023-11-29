Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины - 29.11.2023 Украина.ру
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Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины
Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины - 29.11.2023 Украина.ру
Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины
Жена начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова могла быть отравлена препаратом с мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио "НВ" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк
2023-11-29T07:08
2023-11-29T07:08
новости
украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
жена
отравление
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"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть", - сказал Кондратюк.Он также отметил, что это коснулось и нескольких сотрудников ГУР Минобороны.Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжёлыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего, отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения.По словам супруга пострадавшей, состояние Марианны сейчас хорошее, она проходит обследование в больнице.Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" доктор химических наук Леонид Ринк в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), жена, отравление
Новости, Украина, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), жена, отравление

Анализы жены Буданова выявили мышьяк и ртуть - экс-глава СВР Украины

07:08 29.11.2023
 
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Жена начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова могла быть отравлена препаратом с мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио "НВ" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк
"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть", - сказал Кондратюк.
Он также отметил, что это коснулось и нескольких сотрудников ГУР Минобороны.
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, Марианну отравили тяжёлыми металлами, она жива и прошла первый этап лечения. По данным источников, её "скорее всего, отравили через еду". Уточнялось, что у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили такой диагноз, все пострадавшие проходят курс лечения.
По словам супруга пострадавшей, состояние Марианны сейчас хорошее, она проходит обследование в больнице.
Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" доктор химических наук Леонид Ринк в интервью РИА Новости заявил, что несмотря на благополучное разрешение ситуации, инцидент с отравлением может стать поводом для антироссийских провокаций.
Игорь Бедеров интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 19:05
Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на УкраинеСоздатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, кто виноват в отравлении членов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и жены главы ведомства Кирилла Буданова.
 
НовостиУкраинаКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)женаотравление
 
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