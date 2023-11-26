БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР - 26.11.2023 Украина.ру
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БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР
БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР - 26.11.2023 Украина.ру
БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР
В результате атаки беспилотников ВСУ нанесён урон энергосистеме Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября сообщил глава республики Денис Пушилин
2023-11-26T09:33
2023-11-26T09:33
новости
днр
новые регионы рф
всу
пво
сво
денис пушилин
коммунальное хозяйство
терроризм
энергоснабжение
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"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", - констатировал глава ДНР.По его словам, без света остались часть городов и районов республики. "В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады, - отметил он. - Правительству поручено вести работу в штабном режиме".Пушилин сообщил также, что энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов и "работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки".
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новости, днр, новые регионы рф, всу, пво, сво, денис пушилин, коммунальное хозяйство, терроризм, энергоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, бпла, беспилотники
Новости, ДНР, Новые регионы РФ, ВСУ, ПВО, СВО, Денис Пушилин, коммунальное хозяйство, терроризм, энергоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, БПЛА, беспилотники

БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР

09:33 26.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныбеспилотник украина всу
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
В результате атаки беспилотников ВСУ нанесён урон энергосистеме Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября сообщил глава республики Денис Пушилин
"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", - констатировал глава ДНР.
По его словам, без света остались часть городов и районов республики. "В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады, - отметил он. - Правительству поручено вести работу в штабном режиме".

Пушилин сообщил также, что энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов и "работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки".
Лелека-100
09:14
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областяхУтром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ
 
НовостиДНРНовые регионы РФВСУПВОСВОДенис Пушилинкоммунальное хозяйствотерроризмэнергоснабжениетеплоснабжениеэлектроснабжениеБПЛАбеспилотники
 
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