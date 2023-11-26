https://ukraina.ru/20231126/1051342821.html

БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР

БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР - 26.11.2023 Украина.ру

БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР

В результате атаки беспилотников ВСУ нанесён урон энергосистеме Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября сообщил глава республики Денис Пушилин

2023-11-26T09:33

2023-11-26T09:33

2023-11-26T09:33

новости

днр

новые регионы рф

всу

пво

сво

денис пушилин

коммунальное хозяйство

терроризм

энергоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/09/1019510911_0:121:3071:1848_1920x0_80_0_0_1011593738509b082cc1a4b84fc0b387.jpg.webp

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", - констатировал глава ДНР.По его словам, без света остались часть городов и районов республики. "В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады, - отметил он. - Правительству поручено вести работу в штабном режиме".Пушилин сообщил также, что энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов и "работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки".

https://ukraina.ru/20231126/1051342702.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днр, новые регионы рф, всу, пво, сво, денис пушилин, коммунальное хозяйство, терроризм, энергоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, бпла, беспилотники