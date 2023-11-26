БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНР
В результате атаки беспилотников ВСУ нанесён урон энергосистеме Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября сообщил глава республики Денис Пушилин
"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена", - констатировал глава ДНР.
По его словам, без света остались часть городов и районов республики. "В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады, - отметил он. - Правительству поручено вести работу в штабном режиме".
Пушилин сообщил также, что энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов и "работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки".
Пушилин сообщил также, что энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населённых пунктов и "работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки".
09:14ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областяхУтром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ