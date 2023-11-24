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Есть ли на Украине русские и как Россия наказывает националистов - Мирошник

Есть ли на Украине русские и как Россия наказывает националистов - Мирошник - 24.11.2023 Украина.ру

Есть ли на Украине русские и как Россия наказывает националистов - Мирошник

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в студии Украина.ру рассказал о том, что имеет Украина спустя 10 лет после Евромайдана, а также о том, как в новых регионах России судят украинских преступников

2023-11-24T11:07

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2023-11-24T11:07

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00:25 – 10-летие Майдана: что стало понятно спустя годы? 05:35 – О механизмах Запада, которые были реализованы на Украине; 10:15 – Почему Киев отрицает наличие русских в стране? 13:55 – О задачах Родиона Мирошника в новых регионах; 21:37 – Почему в России слабо освещаются суды над украинскими преступниками?25:05 – О том, как защитить сторонников России, находящихся на территории Украины;27:55 – Обмен гражданскими: есть ли налаженный механизм? 30:05 – Как меняется риторика Запада о свободе слова на Украине?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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