Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
08:29 24.11.2023 (обновлено: 08:38 24.11.2023)
Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в уровне образования населения возник провал. Об этом 23 ноября сообщило украинское издание Kyiv Independent
Как уточнили журналисты, с Украины уехали многие образованные люди.
"Собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они", — говорится в статье.
По данным издания, доля образованных людей среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. Среди покидающих страну граждан Украины также много детей.
Авторы материала считают, что Украина долгие годы не сможет восстановить "человеческий капитал". Они уверены, что "утечка мозгов" отбросит Украину на годы назад.
20 октября, 00:14Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche WellеВ Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю. Об этом пишет Deutsche Wellе