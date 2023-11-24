https://ukraina.ru/20231124/1051301296.html

Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ

Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ - 24.11.2023 Украина.ру

Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ

Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в уровне образования населения возник провал. Об этом 23 ноября сообщило украинское издание Kyiv Independent

2023-11-24T08:29

2023-11-24T08:29

2023-11-24T08:38

украина

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беженцы

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Как уточнили журналисты, с Украины уехали многие образованные люди. По данным издания, доля образованных людей среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. Среди покидающих страну граждан Украины также много детей.Авторы материала считают, что Украина долгие годы не сможет восстановить "человеческий капитал". Они уверены, что "утечка мозгов" отбросит Украину на годы назад.

https://ukraina.ru/20231020/1050343044.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, люди, мозги, новости, беженцы