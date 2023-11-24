Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051301296.html
Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ - 24.11.2023 Украина.ру
Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в уровне образования населения возник провал. Об этом 23 ноября сообщило украинское издание Kyiv Independent
2023-11-24T08:29
2023-11-24T08:38
украина
люди
мозги
новости
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_8fb985f61b4432a94ebaacd79f5493b0.jpg.webp
Как уточнили журналисты, с Украины уехали многие образованные люди. По данным издания, доля образованных людей среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. Среди покидающих страну граждан Украины также много детей.Авторы материала считают, что Украина долгие годы не сможет восстановить "человеческий капитал". Они уверены, что "утечка мозгов" отбросит Украину на годы назад.
https://ukraina.ru/20231020/1050343044.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_7ee5cda022465a660d00daeb03a79c04.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, люди, мозги, новости, беженцы
Украина, люди, мозги, Новости, беженцы

Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ

08:29 24.11.2023 (обновлено: 08:38 24.11.2023)
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
Читать в
Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов", а в уровне образования населения возник провал. Об этом 23 ноября сообщило украинское издание Kyiv Independent
Как уточнили журналисты, с Украины уехали многие образованные люди.
"Собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они", — говорится в статье.
По данным издания, доля образованных людей среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. Среди покидающих страну граждан Украины также много детей.
Авторы материала считают, что Украина долгие годы не сможет восстановить "человеческий капитал". Они уверены, что "утечка мозгов" отбросит Украину на годы назад.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 00:14
Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche WellеВ Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю. Об этом пишет Deutsche Wellе
 
УкраиналюдимозгиНовостибеженцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября
09:07Дмитрий Медведев, биография
09:05Арсен Аваков, биография
09:00Виктор Янукович, биография
08:50Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
08:44В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
08:29Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
08:23Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
08:08Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко
07:55Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
07:52Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины
07:44Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!"
07:41Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ
07:33Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ
07:29ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
07:25Днепропетровский Антимайдан. Город, который убивали тихо
07:12Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
07:12Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска
07:00Украину превратили в концлагерь. Эксперты и политики о ситуации в стране
06:53Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войне
Лента новостейМолния