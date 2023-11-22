https://ukraina.ru/20231122/1051219212.html

Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года

Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года - 22.11.2023 Украина.ру

Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года

Оттава предполагает направить на военную помощь киевскому режиму в 2023-2026 годах 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США). Это следует из опубликованного проекта бюджета страны

2023-11-22T03:29

2023-11-22T03:29

2023-11-22T03:30

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Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Украине планируется выделить 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году - 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду - 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).Представленный документ не предусматривает средства на военную помощь Киеву со стороны Канады с 2026-2027 финансового года.20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, но не уточнил дальнейшие перспективы финансирования киевского режима со стороны США.Напомним, что подписанный ранее президентом США Джо Байденом закон о временном двухэтапном финансировании правительства исключает выделение новой финансовой помощи Украине как минимум в ближайшие месяцы.

https://ukraina.ru/20231121/1051207604.html

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новости, канада, украина, военная помощь, всу, сво