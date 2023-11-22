Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года - 22.11.2023 Украина.ру
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Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года
Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года - 22.11.2023 Украина.ру
Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года
Оттава предполагает направить на военную помощь киевскому режиму в 2023-2026 годах 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США). Это следует из опубликованного проекта бюджета страны
2023-11-22T03:29
2023-11-22T03:30
новости
канада
украина
военная помощь
всу
сво
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Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Украине планируется выделить 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году - 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду - 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).Представленный документ не предусматривает средства на военную помощь Киеву со стороны Канады с 2026-2027 финансового года.20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, но не уточнил дальнейшие перспективы финансирования киевского режима со стороны США.Напомним, что подписанный ранее президентом США Джо Байденом закон о временном двухэтапном финансировании правительства исключает выделение новой финансовой помощи Украине как минимум в ближайшие месяцы.
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новости, канада, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, Канада, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО

Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года

03:29 22.11.2023 (обновлено: 03:30 22.11.2023)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Оттава предполагает направить на военную помощь киевскому режиму в 2023-2026 годах 1 миллиард 331 миллион канадских долларов (971,5 миллиарда долларов США). Это следует из опубликованного проекта бюджета страны
Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на военную помощь Украине планируется выделить 816 миллионов долларов (595,6 миллиона долларов США), в 2024-2025 финансовом году - 318 миллионов долларов (232,1 миллиона долларов США), а в 2025-2026 фингоду - 197 миллионов долларов (143,8 миллиона долларов США).
Представленный документ не предусматривает средства на военную помощь Киеву со стороны Канады с 2026-2027 финансового года.
20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, но не уточнил дальнейшие перспективы финансирования киевского режима со стороны США.
Напомним, что подписанный ранее президентом США Джо Байденом закон о временном двухэтапном финансировании правительства исключает выделение новой финансовой помощи Украине как минимум в ближайшие месяцы.
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 17:09
Больше оружия и принуждение к переговорам. К чему Запад склоняет УкраинуНеделя не успела начаться, а Украину с необъявленными визитами посетила уже целая группа иностранных политиков
 
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Заголовок открываемого материала
03:29Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года
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