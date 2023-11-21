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Датскому послу надоели бесконечные конференции по восстановлению Украины
Датскому послу надоели бесконечные конференции по восстановлению Украины - 21.11.2023 Украина.ру
Датскому послу надоели бесконечные конференции по восстановлению Украины
Из трёх миллиардов евро датской помощи официальному Киеву около 80% составила военная помощь. Об этом в опубликованном 21 ноября изданием epravda интервью заявил посол датского королевства Оле Эгберг Миккельсен
2023-11-21T16:42
2023-11-21T16:42
2023-11-21T16:42
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По словам посла, он встретил СВО во Львове. "С тех пор я занимаюсь вопросом украинской стойкости", - сказал он.Датский посол заверил, что его страна и далее намерена отправлять помощь на Украину. Подданным королевства, добавил Миккельсен, она представлялась "мирной демократической страны в сердце Европы". Миккельсен при этом ни словом не обмолвился об "Одесской Хатыни" или появлении "Аллеи Ангелов" в Донецке, отметив, что в его стране даже "в маленьком провинциальном обществе обычные женщины думают об украинских солдатах".Также дипломат ни словом не обмолвился о ликвидации независимых СМИ и гонениях на журналистов, массовые аресты диссидентов и пребывание в украинских тюрьмах журналистов. Миккельсен рассказал о прекрасном состоянии прав человека на Украине, о превосходно налаженной коммуникации и небывалой свободе слова."Я был поражен тем, как вы общаетесь. Как дипломат я также обращаю внимание на развитие, которое происходит в сфере цифровой дипломатии, общения в социальных сетях, и я считаю, что Украина показала пример того, как использовать разные медиаплатформы", - заявил датский дипломат.При этом он подверг критике абстрактные обсуждения восстановления Украины, отметив: "Сейчас проводится так много конференций по восстановлению и восстановлению, но недостаточно внимания уделяется конкретным вещам. Я не люблю конференцию. Нам нужно действовать. Нельзя ждать мира и большого плана восстановления. Надо начинать уже сейчас".По словам посла, Дания взяла шефство над городом Николаевом и делает "всё возможное, чтобы помочь николаевцам вернуться в нормальную жизнь" и наладить работу местных предприятий. При этом львиная доля датской помощи для украинцев – военная (оружие, боеприпасы и прочее).Миккельсен заявил, что беспокойство неназванных кредиторов по поводу вложений в Николаев несостоятельны. Посол заявил: "Мы отвечаем, что это риск, который мы готовы взять на себя, и уже добились определенных успехов"."Мы помогли одному из заводов по переработке томатов вернуться к работе, чтобы люди начали работать, платить налоги, возвращать семьи. Таким образом, мы сможем поддержать как социальное, так и экономическое развитие города, несмотря на близость к линии фронта", - привёл он единственный пример без конкретизации местонахождения завода и численности его работников.Дания также желает поддержать судостроение в Николаеве, заявил посол, и даже якобы есть некие датские компании, готовые помочь в этом. Однако пока что всё ограничено "диалогом" с местным университетом, и "Дания больше не строит корабли, потому что это слишком дорого".Тем временем парламент Словакии подтвердил обещание правительства прекратить военную помощь ВСУ. Особое мнение по поставкам своего оружия на Украину занимают и другие страны ЕС, в частности – Венгрия и Польша.
https://ukraina.ru/20231121/1051203360.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, украина-ес, дания, пропаганда, сво, военная помощь, инвестиции, всу
Датскому послу надоели бесконечные конференции по восстановлению Украины
Из трёх миллиардов евро датской помощи официальному Киеву около 80% составила военная помощь. Об этом в опубликованном 21 ноября изданием epravda интервью заявил посол датского королевства Оле Эгберг Миккельсен
По словам посла, он встретил СВО во Львове. "С тех пор я занимаюсь вопросом украинской стойкости", - сказал он.
Датский посол заверил, что его страна и далее намерена отправлять помощь на Украину. Подданным королевства, добавил Миккельсен, она представлялась "мирной демократической страны в сердце Европы". Миккельсен при этом ни словом не обмолвился об "Одесской Хатыни" или появлении "Аллеи Ангелов" в Донецке, отметив, что в его стране даже "в маленьком провинциальном обществе обычные женщины думают об украинских солдатах".
Также дипломат ни словом не обмолвился о ликвидации независимых СМИ и гонениях на журналистов, массовые аресты диссидентов и пребывание в украинских тюрьмах журналистов. Миккельсен рассказал о прекрасном состоянии прав человека на Украине, о превосходно налаженной коммуникации и небывалой свободе слова.
"Я был поражен тем, как вы общаетесь. Как дипломат я также обращаю внимание на развитие, которое происходит в сфере цифровой дипломатии, общения в социальных сетях, и я считаю, что Украина показала пример того, как использовать разные медиаплатформы", - заявил датский дипломат.
При этом он подверг критике абстрактные обсуждения восстановления Украины, отметив: "Сейчас проводится так много конференций по восстановлению и восстановлению, но недостаточно внимания уделяется конкретным вещам. Я не люблю конференцию. Нам нужно действовать. Нельзя ждать мира и большого плана восстановления. Надо начинать уже сейчас".
По словам посла, Дания взяла шефство над городом Николаевом и делает "всё возможное, чтобы помочь николаевцам вернуться в нормальную жизнь" и наладить работу местных предприятий. При этом львиная доля датской помощи для украинцев – военная (оружие, боеприпасы и прочее).
Миккельсен заявил, что беспокойство неназванных кредиторов по поводу вложений в Николаев несостоятельны. Посол заявил: "Мы отвечаем, что это риск, который мы готовы взять на себя, и уже добились определенных успехов".
"Мы помогли одному из заводов по переработке томатов вернуться к работе, чтобы люди начали работать, платить налоги, возвращать семьи. Таким образом, мы сможем поддержать как социальное, так и экономическое развитие города, несмотря на близость к линии фронта", - привёл он единственный пример без конкретизации местонахождения завода и численности его работников.
Дания также желает поддержать судостроение в Николаеве, заявил посол, и даже якобы есть некие датские компании, готовые помочь в этом. Однако пока что всё ограничено "диалогом" с местным университетом, и "Дания больше не строит корабли, потому что это слишком дорого".
"У вас демократия, есть избранные мэры, городские советы, вы уже являетесь частью европейской страны с сильным демократическим наследием. Что мы можем сделать как ваши партнеры, так это принести вдохновение", - сказал датский чиновник в интервью украинскому изданию.
Тем временем парламент Словакии подтвердил обещание правительства прекратить военную помощь ВСУ. Особое мнение по поставкам своего оружия на Украину занимают и другие страны ЕС, в частности – Венгрия и Польша.