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"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан
"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан - 21.11.2023 Украина.ру
"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 ноября поделился с журналистами мыслями о Евромайдане
2023-11-21T12:44
2023-11-21T12:44
2023-11-21T12:44
евромайдан
майдан
новости
дмитрий песков
украина
кремль
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"Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", - сказал Песков.По его словам, то, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна".Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
https://ukraina.ru/20231121/1051192206.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евромайдан, майдан, новости, дмитрий песков, украина, кремль
евромайдан, Майдан, Новости, Дмитрий Песков, Украина, Кремль
"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 ноября поделился с журналистами мыслями о Евромайдане