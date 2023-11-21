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"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан

"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан - 21.11.2023 Украина.ру

"Вещи нужно называть своими именами": Песков объяснил, чем на самом деле был Евромайдан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 ноября поделился с журналистами мыслями о Евромайдане

2023-11-21T12:44

2023-11-21T12:44

2023-11-21T12:44

евромайдан

майдан

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дмитрий песков

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"Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами", - сказал Песков.По его словам, то, что "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна".Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.

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евромайдан, майдан, новости, дмитрий песков, украина, кремль