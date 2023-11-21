Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан

Смена политической элиты: при чём тут Майдан? Годовщина двух основных Майданов, 2004 и 2013–2014 годов, традиционно отмечается 21 ноября. В этом году как раз 10 лет. И тут есть повод подумать про обновление политической элиты в интересах Запада, которое должно было стать главным результатом майданов, но почему-то не стало