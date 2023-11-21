https://ukraina.ru/20231121/1051187028.html
Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан
Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан - 21.11.2023 Украина.ру
Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан
Президент Украины Владимир Зеленский сам приближает неизбежность нового Майдана. Таким мнением поделился 21 ноября в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
2023-11-21T09:34
2023-11-21T09:34
2023-11-21T09:34
майдан
владимир зеленский
новости
вячеслав володин
украина
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"Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал Володин.В 10-летнюю годовщину Евромайдана Володин отметил, что события, ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев.По его словам, "2красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США" оказались обманом украинского народа. "Марионеточный киевский режим завел страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - добавил Володин.Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы готовит госпереворот на Украине, чтобы сместить его с поста президента. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял слова украинского политика о "Майдане-3". Он пошутил, что Москва уже подготовила нужных людей и тонны оружия, а Зеленский "спутал все карты".
https://ukraina.ru/20231121/1051166968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
майдан, владимир зеленский, новости, вячеслав володин, украина
Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан
Президент Украины Владимир Зеленский сам приближает неизбежность нового Майдана. Таким мнением поделился 21 ноября в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал Володин.
В 10-летнюю годовщину Евромайдана Володин отметил, что события, ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев.
"За время правления преступного киевского режима: Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий... Экономика Украины разрушена… Традиционные, истинные для украинцев ценности растоптаны", - перечислил спикер Госдумы.
По его словам, "2красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США" оказались обманом украинского народа.
"Марионеточный киевский режим завел страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - добавил Володин.
Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы готовит госпереворот на Украине, чтобы сместить его с поста президента. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял слова украинского политика о "Майдане-3". Он пошутил, что Москва уже подготовила нужных людей и тонны оружия, а Зеленский "спутал все карты".