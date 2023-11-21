Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан - 21.11.2023 Украина.ру
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Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан
Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан - 21.11.2023 Украина.ру
Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан
Президент Украины Владимир Зеленский сам приближает неизбежность нового Майдана. Таким мнением поделился 21 ноября в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
2023-11-21T09:34
2023-11-21T09:34
майдан
владимир зеленский
новости
вячеслав володин
украина
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"Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал Володин.В 10-летнюю годовщину Евромайдана Володин отметил, что события, ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев.По его словам, "2красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США" оказались обманом украинского народа. "Марионеточный киевский режим завел страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - добавил Володин.Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы готовит госпереворот на Украине, чтобы сместить его с поста президента. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял слова украинского политика о "Майдане-3". Он пошутил, что Москва уже подготовила нужных людей и тонны оружия, а Зеленский "спутал все карты".
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майдан, владимир зеленский, новости, вячеслав володин, украина
Майдан, Владимир Зеленский, Новости, Вячеслав Володин, Украина

Володин объяснил, как Зеленский приближает новый Майдан

09:34 21.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Президент Украины Владимир Зеленский сам приближает неизбежность нового Майдана. Таким мнением поделился 21 ноября в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового Майдана", - написал Володин.
В 10-летнюю годовщину Евромайдана Володин отметил, что события, ставшие началом кровавого государственного переворота в феврале 2014 года, обернулись трагедией для украинцев.

"За время правления преступного киевского режима: Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий... Экономика Украины разрушена… Традиционные, истинные для украинцев ценности растоптаны", - перечислил спикер Госдумы.

По его словам, "2красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США" оказались обманом украинского народа.
"Марионеточный киевский режим завел страну в тупик. Украинцев лишили будущего, предав национальные интересы и продав суверенитет Вашингтону", - добавил Володин.
Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы готовит госпереворот на Украине, чтобы сместить его с поста президента. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял слова украинского политика о "Майдане-3". Он пошутил, что Москва уже подготовила нужных людей и тонны оружия, а Зеленский "спутал все карты".
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06:53
Смена политической элиты: при чём тут Майдан?Годовщина двух основных Майданов, 2004 и 2013–2014 годов, традиционно отмечается 21 ноября. В этом году как раз 10 лет. И тут есть повод подумать про обновление политической элиты в интересах Запада, которое должно было стать главным результатом майданов, но почему-то не стало
 
МайданВладимир ЗеленскийНовостиВячеслав ВолодинУкраина
 
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