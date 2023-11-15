https://ukraina.ru/20231115/1051035199.html

Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны

Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны - 15.11.2023 Украина.ру

Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны

Словакия больше не будет передать Украине военную помощь со своих складов, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Об этом сообщило издание TASR

2023-11-15T10:31

2023-11-15T10:31

2023-11-15T10:31

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Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о решении словацкого правительства прекратить передачу военной помощи Украине со своих складов.Министр обороны встретился с генсеком НАТО накануне встречи министров обороны ЕС. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар."Несмотря на это, Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Наши зарубежные партнеры полностью уважают решение нового правительства", - заявили в министерстве.В военном ведомстве отметили, что новое правительство призвано укрепить потенциал и возможности ВС страны в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности людей и государства.В то же время Калиняк подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером, готовым наращивать потенциал как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.Столтенберг высоко оценил план модернизации вооруженных сил Словакии, обеспечения роста оборонной промышленности и инвестиций в инфраструктурные проекты, пишет издание."Обе стороны подтвердили в ходе двусторонней встречи, что Альянс и Словацкая Республика будут совместно продолжать усиливать боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость Вооруженных сил", – сообщили в Минобороны Словакии.Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей предвыборной кампании пообещал, что в случае победы страна не даст Украине ни одного снаряда.

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новости, словакия, министерство обороны словакии, роберт фицо, йенс столтенберг, нато, украина, снаряды, зарубежье