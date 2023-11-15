Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны - 15.11.2023 Украина.ру
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Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны
Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны - 15.11.2023 Украина.ру
Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны
Словакия больше не будет передать Украине военную помощь со своих складов, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Об этом сообщило издание TASR
2023-11-15T10:31
2023-11-15T10:31
новости
словакия
министерство обороны словакии
роберт фицо
йенс столтенберг
нато
украина
снаряды
зарубежье
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Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о решении словацкого правительства прекратить передачу военной помощи Украине со своих складов.Министр обороны встретился с генсеком НАТО накануне встречи министров обороны ЕС. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар."Несмотря на это, Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Наши зарубежные партнеры полностью уважают решение нового правительства", - заявили в министерстве.В военном ведомстве отметили, что новое правительство призвано укрепить потенциал и возможности ВС страны в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности людей и государства.В то же время Калиняк подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером, готовым наращивать потенциал как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.Столтенберг высоко оценил план модернизации вооруженных сил Словакии, обеспечения роста оборонной промышленности и инвестиций в инфраструктурные проекты, пишет издание."Обе стороны подтвердили в ходе двусторонней встречи, что Альянс и Словацкая Республика будут совместно продолжать усиливать боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость Вооруженных сил", – сообщили в Минобороны Словакии.Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей предвыборной кампании пообещал, что в случае победы страна не даст Украине ни одного снаряда.
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новости, словакия, министерство обороны словакии, роберт фицо, йенс столтенберг, нато, украина, снаряды, зарубежье
Новости, Словакия, Министерство обороны Словакии, Роберт Фицо, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, снаряды, Зарубежье

Словакия прекращает передавать Украине вооружение - Минобороны

10:31 15.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Словакия больше не будет передать Украине военную помощь со своих складов, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Об этом сообщило издание TASR
Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о решении словацкого правительства прекратить передачу военной помощи Украине со своих складов.
Министр обороны встретился с генсеком НАТО накануне встречи министров обороны ЕС. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
"Несмотря на это, Словакия предлагает достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Наши зарубежные партнеры полностью уважают решение нового правительства", - заявили в министерстве.
В военном ведомстве отметили, что новое правительство призвано укрепить потенциал и возможности ВС страны в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности людей и государства.
В то же время Калиняк подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером, готовым наращивать потенциал как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.
Столтенберг высоко оценил план модернизации вооруженных сил Словакии, обеспечения роста оборонной промышленности и инвестиций в инфраструктурные проекты, пишет издание.
"Обе стороны подтвердили в ходе двусторонней встречи, что Альянс и Словацкая Республика будут совместно продолжать усиливать боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость Вооруженных сил", – сообщили в Минобороны Словакии.
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей предвыборной кампании пообещал, что в случае победы страна не даст Украине ни одного снаряда.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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