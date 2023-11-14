Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор - 14.11.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор
Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор - 14.11.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области. Об этом утром 14 ноября глава региона Андрей Клычков сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-14T09:06
2023-11-14T09:08
новости
россия
орловская область
андрей клычков
пво
бпла
всу
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"Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", - написал Клычков.По словам губернатора, в результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила. В настоящее время "проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения".Предыдущая атака украинского дрона на Орловскую область была отбита 10 ноября, когда в Ливенском районе средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить БПЛА ВСУ самолётного типа.
https://ukraina.ru/20231114/1051001164.html
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новости, россия, орловская область, андрей клычков, пво, бпла, всу
Новости, Россия, Орловская область, Андрей Клычков, ПВО, БПЛА, ВСУ

Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор

09:06 14.11.2023 (обновлено: 09:08 14.11.2023)
 
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Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области. Об этом утром 14 ноября глава региона Андрей Клычков сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", - написал Клычков.
По словам губернатора, в результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила. В настоящее время "проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения".
Предыдущая атака украинского дрона на Орловскую область была отбита 10 ноября, когда в Ливенском районе средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить БПЛА ВСУ самолётного типа.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
09:00
Месть киевских властей за критику, обстрелы, удары по националистам. Главное на Украине на утро 14 ноября
 
НовостиРоссияОрловская областьАндрей КлычковПВОБПЛАВСУ
 
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