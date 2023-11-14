https://ukraina.ru/20231114/1051001798.html

Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор

Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор - 14.11.2023 Украина.ру

Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области. Об этом утром 14 ноября глава региона Андрей Клычков сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-14T09:06

2023-11-14T09:06

2023-11-14T09:08

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"Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", - написал Клычков.По словам губернатора, в результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила. В настоящее время "проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения".Предыдущая атака украинского дрона на Орловскую область была отбита 10 ноября, когда в Ливенском районе средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить БПЛА ВСУ самолётного типа.

https://ukraina.ru/20231114/1051001164.html

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новости, россия, орловская область, андрей клычков, пво, бпла, всу