Силы ПВО сбили украинский БПЛА на северо-западе Орловской области – губернатор
09:06 14.11.2023 (обновлено: 09:08 14.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Орловской области. Об этом утром 14 ноября глава региона Андрей Клычков сообщает в своём телеграм-канале
"Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат", - написал Клычков.
По словам губернатора, в результате произошедшего никто не пострадал, инфраструктура повреждений не получила. В настоящее время "проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения".
Предыдущая атака украинского дрона на Орловскую область была отбита 10 ноября, когда в Ливенском районе средствами радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить БПЛА ВСУ самолётного типа.