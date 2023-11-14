https://ukraina.ru/20231114/1050984846.html

"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ

"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру

"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ

Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде Авдеевки. ВС РФ необходимо держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-14T04:30

2023-11-14T04:30

2023-11-14T04:30

новости

авдеевка

всу

вс рф

днр

алексей леонков

россия

авиабомбы

бункеры

стратегии

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В Авдеевке ВС РФ необходимо разрушить ВСУ логистику чтобы снабжение группировки стало невозможно. Параллельно с этим нужно бетонобойными бомбами разбивать бункеры, в которых засели "украинские сидельцы", рассказал эксперт.Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде авдеевской цитадели. В ходе СВО нужно применять опыт Великой Отечественной войны с учетом современных реалий в части систем связи и боевого управления, добавил он.В Авдеевке российским войскам нужно действовать методично: отрезать, держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры. А штурмовые группы при такой поддержке зайдут в городские кварталы и запечатают все норы. В этом случае останется просто ждать, пока противник начнет сдаваться в плен, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050949262.html

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2023

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новости, авдеевка, всу, вс рф, днр, алексей леонков, россия, авиабомбы, бункеры, стратегии, осада, логистика