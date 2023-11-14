"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде Авдеевки. ВС РФ необходимо держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В Авдеевке ВС РФ необходимо разрушить ВСУ логистику чтобы снабжение группировки стало невозможно. Параллельно с этим нужно бетонобойными бомбами разбивать бункеры, в которых засели "украинские сидельцы", рассказал эксперт.
Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде авдеевской цитадели. В ходе СВО нужно применять опыт Великой Отечественной войны с учетом современных реалий в части систем связи и боевого управления, добавил он.
"Мы попробовали разведку боем, убедились, что противник сидит глубоко. Значит, надо пересмотреть планы. Дело тут не в тактических нюансах в виде захвата террикона. Нам нужна стратегическая операция. Потому что вся Авдеевка — это большой забетонированный укрепрайон с бункерами", - указал Леонков.
В Авдеевке российским войскам нужно действовать методично: отрезать, держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры. А штурмовые группы при такой поддержке зайдут в городские кварталы и запечатают все норы. В этом случае останется просто ждать, пока противник начнет сдаваться в плен, резюмировал собеседник Украина.ру.
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