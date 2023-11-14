"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру
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"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру
"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде Авдеевки. ВС РФ необходимо держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-14T04:30
2023-11-14T04:30
новости
авдеевка
всу
вс рф
днр
алексей леонков
россия
авиабомбы
бункеры
стратегии
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В Авдеевке ВС РФ необходимо разрушить ВСУ логистику чтобы снабжение группировки стало невозможно. Параллельно с этим нужно бетонобойными бомбами разбивать бункеры, в которых засели "украинские сидельцы", рассказал эксперт.Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде авдеевской цитадели. В ходе СВО нужно применять опыт Великой Отечественной войны с учетом современных реалий в части систем связи и боевого управления, добавил он.В Авдеевке российским войскам нужно действовать методично: отрезать, держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры. А штурмовые группы при такой поддержке зайдут в городские кварталы и запечатают все норы. В этом случае останется просто ждать, пока противник начнет сдаваться в плен, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, авдеевка, всу, вс рф, днр, алексей леонков, россия, авиабомбы, бункеры, стратегии, осада, логистика
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, ДНР, Алексей Леонков, Россия, авиабомбы, бункеры, стратегии, осада, логистика

"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ

04:30 14.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево
Разрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде Авдеевки. ВС РФ необходимо держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В Авдеевке ВС РФ необходимо разрушить ВСУ логистику чтобы снабжение группировки стало невозможно. Параллельно с этим нужно бетонобойными бомбами разбивать бункеры, в которых засели "украинские сидельцы", рассказал эксперт.
Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде авдеевской цитадели. В ходе СВО нужно применять опыт Великой Отечественной войны с учетом современных реалий в части систем связи и боевого управления, добавил он.
"Мы попробовали разведку боем, убедились, что противник сидит глубоко. Значит, надо пересмотреть планы. Дело тут не в тактических нюансах в виде захвата террикона. Нам нужна стратегическая операция. Потому что вся Авдеевка — это большой забетонированный укрепрайон с бункерами", - указал Леонков.
В Авдеевке российским войскам нужно действовать методично: отрезать, держать под огневым контролем все пути снабжения и уничтожать бункеры. А штурмовые группы при такой поддержке зайдут в городские кварталы и запечатают все норы. В этом случае останется просто ждать, пока противник начнет сдаваться в плен, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Зеленский F-16
Вчера, 04:00
"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16Залужный признал, что для успешного наступления не хватило техники, а натовские учебники не работают. По мнению главкома ВСУ украинской армии нужно воевать "от обороны". В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиАвдеевкаВСУВС РФДНРАлексей ЛеонковРоссияавиабомбыбункерыстратегииосадалогистика
 
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