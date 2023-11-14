https://ukraina.ru/20231114/1050981985.html

Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"

Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию" - 14.11.2023 Украина.ру

Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"

В Авдеевке российские войска должны уничтожать логистику ВСУ. Для разрушения автомобильной и железной дороги нужно применять мощные авиационные боеприпасы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-14T04:20

2023-11-14T04:20

2023-11-14T04:20

новости

авдеевка

днр

всу

вс рф

укрепления

авиабомбы

бункер

логистика

железные дороги

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Авдеевка представляет собой серьезный укрепрайон противника. Если ВС РФ будут выковыривать оттуда ВСУ по мариупольскому сценарию, они там могут сидеть довольно долго, рассказал эксперт.Поэтому необходимо разрушить ВСУ логистику так, чтобы снабжение группировки было невозможно. Параллельно с этим нужно дальше бетонобойными бомбами разбивать бункеры, в которых засели украинские военные, добавил он.Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде авдеевской цитадели. В ходе СВО нужно применять опыт Великой Отечественной войны с учетом современных реалий в части систем связи и боевого управления, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050980630.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авдеевка, днр, всу, вс рф, укрепления, авиабомбы, бункер, логистика, железные дороги, транспорт, мариуполь, наступление, алексей леонков