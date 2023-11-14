Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию" - 14.11.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"
Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию" - 14.11.2023 Украина.ру
Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"
В Авдеевке российские войска должны уничтожать логистику ВСУ. Для разрушения автомобильной и железной дороги нужно применять мощные авиационные боеприпасы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-14T04:20
2023-11-14T04:20
новости
авдеевка
днр
всу
вс рф
укрепления
авиабомбы
бункер
логистика
железные дороги
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Авдеевка представляет собой серьезный укрепрайон противника. Если ВС РФ будут выковыривать оттуда ВСУ по мариупольскому сценарию, они там могут сидеть довольно долго, рассказал эксперт.Поэтому необходимо разрушить ВСУ логистику так, чтобы снабжение группировки было невозможно. Параллельно с этим нужно дальше бетонобойными бомбами разбивать бункеры, в которых засели украинские военные, добавил он.Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде авдеевской цитадели. В ходе СВО нужно применять опыт Великой Отечественной войны с учетом современных реалий в части систем связи и боевого управления, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050980630.html
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новости, авдеевка, днр, всу, вс рф, укрепления, авиабомбы, бункер, логистика, железные дороги, транспорт, мариуполь, наступление, алексей леонков
Новости, Авдеевка, ДНР, ВСУ, ВС РФ, укрепления, авиабомбы, бункер, логистика, железные дороги, транспорт, Мариуполь, наступление, Алексей Леонков

Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"

04:20 14.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В Авдеевке российские войска должны уничтожать логистику ВСУ. Для разрушения автомобильной и железной дороги нужно применять мощные авиационные боеприпасы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Авдеевка представляет собой серьезный укрепрайон противника. Если ВС РФ будут выковыривать оттуда ВСУ по мариупольскому сценарию, они там могут сидеть довольно долго, рассказал эксперт.
Поэтому необходимо разрушить ВСУ логистику так, чтобы снабжение группировки было невозможно. Параллельно с этим нужно дальше бетонобойными бомбами разбивать бункеры, в которых засели украинские военные, добавил он.
"Для разрушения автомобильной и железной дороги я бы применил мощные авиационные боеприпасы по 3 и 5 тонн, которые оставляли бы после себя огромные воронки. Чтобы их восстановить, врагу понадобилось бы огромное количество транспорта, людей и топлива", - подчеркнул Леонков.
Российским подразделениям нужно продолжать методичную работу по осаде авдеевской цитадели. В ходе СВО нужно применять опыт Великой Отечественной войны с учетом современных реалий в части систем связи и боевого управления, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:18
Владимир Орлов: Когда Россия оставит ВСУ без F-16, ей придется поставить мат новым американским "жнецам"Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе
 
НовостиАвдеевкаДНРВСУВС РФукрепленияавиабомбыбункерлогистикажелезные дорогитранспортМариупольнаступлениеАлексей Леонков
 
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