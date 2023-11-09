https://ukraina.ru/20231109/1050899417.html

Военно-политические разборки на Украине, зачем перевооружается Германия. О чём говорили эксперты 9 ноября

Военно-политические разборки на Украине, зачем перевооружается Германия. О чём говорили эксперты 9 ноября - 09.11.2023 Украина.ру

Военно-политические разборки на Украине, зачем перевооружается Германия. О чём говорили эксперты 9 ноября

Украина.ру, 09.11.2023

2023-11-09T17:12

2023-11-09T17:12

2023-11-09T17:12

эксклюзив

украина

валерий залужный

владимир зеленский

мягков

сво

всу

владимир путин

казахстан

никита мендкович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cac2bbdbce8b8c647f383a701092938.jpg

Украина: военные против политиковНа Украине продолжается публичный, пока происходящий в медиа-пространстве, конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.В связи с этим появились версии, что украинские военные могут попытаться свергнуть своего собственного "Гитлера", чтобы заключить с Россией временное перемирие или радикально пересмотреть подход к ведению боевых действий.Научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков считает, что это возможно.Вполне вероятно, отмечает Мягков, что Залужный и другие украинские генералы, понимая бесперспективность дальнейших боевых действий, действительно сместят Зеленского в результате путча или физического устранения.Но если это произойдет, то это тоже будет по договоренности с США. И украинские, и германские военные хотели бы договориться с Западом, чтобы выйти сухими из воды."Я не знаю, пойдет ли такой путч на пользу России. Может быть, он будет иметь самые кровавые последствия. Например, эта украинская хунта может использовать американские дальнобойные ракеты по примеру Израиля против мирного населения, чтобы запугать Москву. Так что в этом вопросе надо быть предельно внимательными.Но очевидно, что любая заваруха в Киеве ослабит украинскую армию.Все наши цели в СВО остаются неизменными. Нам не надо идти ни на какие переговоры, если они не приводят к выполнению наших целей", – заявил эксперт.Что касается хода СВО в целом, боевой дух ВСУ убывает вместе с количеством потраченных снарядов и погибших солдат, уверен Мягков: "мясные" штурмы обезлюдили киевский режим."Где им набрать новых? Да, они могут провести тотальную мобилизацию. Но тогда у них окончательно рухнет тыл, который и так уже плохо работает", – сказал эксперт.Визит Путина в КазахстанВ четверг, 9 ноября, президент России Владимир Путин начал свой визит в Казахстан.В интервью "Казахстанской правде" накануне визита в Астану, глава России оценил партнерство России и Казахстана как особо привилегированное и активно развивающееся.Астана остается основной транзитной точкой для обхода антироссийских санкций, отмечает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В торговых операциях участвует окружение высокопоставленных политиков, первых лиц в стране. И вопреки периодическим обещаниям на западных площадках уважать их санкционные ограничения, торговля будет продолжаться, прогнозирует эксперт.По словам Мендковича, казахские дипломаты зачастую открыто хвастаются тем, что поставки микроэлектроники через Казахстан способствуют производству высокоточных боеприпасов и поражению инфраструктурных объектов на территории Украины. Статус-кво в этом вопросе будет сохраняться."Казахстан будет обещать Западу соблюдать санкции, но поскольку это невыгодно самой политической элите, будет продолжать их нарушать. В той мере, в какой это будет востребованоРоссией. Важно учитывать, что мы создали много производств дублеров, и сейчас российское руководство ставит вопрос об ограничении параллельного импорта", – сообщил политолог.Говоря об экономических и политических конкурентах России в регионе, Мендкович подчеркнул, что стоит говорить не о конкуренции стран, а о конкуренции подходов."Россия и наш партнер Китай стремятся развивать Центральную Азию. Мы граничим с этим регионом, и в наших интересах, чтобы ситуация там была спокойной и стабильной. Запад, наоборот, стремится создать там очаг нестабильности, чтобы он угрожал России и Китаю.Это производится и путем поддержки цветных революций, и путем поддержки террористов и экстремистов в регионе.Также остро стоит проблема афганской угрозы, террористических организаций на территории Афганистана, которые Британия и США пытаются использовать для дестабилизации Центральной Азии. Прежде всего Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Безусловно, эти проблемы будут обсуждаться в ходе визита Путина в Казахстан", – сообщил политолог.Германия вооружается и перевооружаетсяГермания выведет из Польши части ПВО, оснащенные комплексами Patriot, и обслуживающих эти системы военнослужащих. Системы Patriot располагаются в 50 км от украинской границы в польском городе Замосць.Комплексы ПВО были введены, когда в Польше упала украинская зенитная ракета, поразив мирно пашущий польский трактор и двух фермеров, напоминает политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Как знак солидарности с Польшей ЗРК Patriot были поставлены, когда еще было неясно, чья эта ракета, и будут ли наши ракеты залетать на территорию Польши.Сейчас окончательно стало ясно, что ракета была украинская, и никто территорию Польши обстреливать не собирается, поэтому можно убрать дорогостоящие комплексы в другое место.По словам Борисова, об ослаблении польской границы речь не идет. Наоборот, на наших границах еще больше будет скапливаться войск НАТО, в том числе и немецких."Принято решение о том, что четыре тысячи бойцов Бундесвера, которые должны были расквартированы в Литве, будут усилены, и там развернут бригаду Бундесвера на постоянной основе.Это произойдет впервые в истории Германии с 9 мая 1945 года. Никогда еще базы Бундесвера не разворачивались в непосредственной близости от наших границ.Польша же укрепляет сама себя, и немецкие комплексы Patriot могут понадобиться в другом месте. Не удивлюсь, что в скором будущем они окажутся на Ближнем Востоке, в Израиле", – сказал политолог.В целом, отмечает он, сейчас Германия, как и 80 лет назад, начинает перевооружаться. В немецкой прессе одна за одной идут статьи о том, что нужно серьезно взяться за Бундесвер, вернуть срочную службу по призыву. Политики и военные высокого уровня говорят, что нужно вернуть эту систему и перевооружить армию."Прозвучала идея выделить на перевооружение армии еще 300 млрд евро, уверен, они будут выделены.Среди немецких юношей предлагают всячески пропагандировать привлекательность службы в Бундесвере. Такого никогда не было с 1945 года. Нам нужно отслеживать эти процессы и учитывать их", – предупредил Борисов.

https://ukraina.ru/20231109/1050869806.html

https://ukraina.ru/20231109/1050869253.html

https://ukraina.ru/20231109/1050896820.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, валерий залужный, владимир зеленский, мягков, сво, всу, владимир путин, казахстан, никита мендкович, санкции, германия, оружие, нато, польша, пво, зрк patriot