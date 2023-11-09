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В Петропавловске-Камчатском изготовили для бойцов СВО более 800 кв. метров маскировочных сетей - МО
В Петропавловске-Камчатском изготовили для бойцов СВО более 800 кв. метров маскировочных сетей - МО - 09.11.2023 Украина.ру
В Петропавловске-Камчатском изготовили для бойцов СВО более 800 кв. метров маскировочных сетей - МО
Неравнодушные жители Петропавловска-Камчатского за полгода работы изготовили для российских бойцов – участников специальной военной операции (СВО) более 800 квадратных метров маскировочных сетей. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-09T08:48
2023-11-09T08:48
2023-11-09T08:49
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"Изготовленные сети уже в ближайшее время будут отправлены военнослужащим ВВО [Восточного военного округа] в зону проведения специальной военной операции. Спрос на маскировочные сети, нашлемники и накидки большой, поэтому в пунктах по изготовлению сетей всегда нужны дополнительные руки", - говорится в сообщении.Волонтёры призывают жителей подключаться к этой работе, для чего обращаться к координаторам по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Партизанская, дом 28 или улица Звёздная, дом 26.
https://ukraina.ru/20230927/1049729814.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, петропавловск-камчатский, сво, волонтеры, вс рф
Новости, Россия, Петропавловск-Камчатский, СВО, волонтеры, ВС РФ
В Петропавловске-Камчатском изготовили для бойцов СВО более 800 кв. метров маскировочных сетей - МО
08:48 09.11.2023 (обновлено: 08:49 09.11.2023)
Неравнодушные жители Петропавловска-Камчатского за полгода работы изготовили для российских бойцов – участников специальной военной операции (СВО) более 800 квадратных метров маскировочных сетей. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ