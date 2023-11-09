Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231109/1050874197.html
Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС
Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС
В среду, 8 ноября, на сайте Офиса президента Украины появился новый указ Владимира Зеленского "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз"
2023-11-09T00:00
2023-11-09T00:00
новости
украина
владимир зеленский
ес
евросоюз
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049880306_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_f8a3cb47a1554764841de6692cfaa9f7.jpg
В указе говорится, что Зеленский поручил правительству завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, упомянутых в отчёте о расширении, опубликованном ранее. Кабмин должен инициировать консультации с Еврокомиссией по "организационным аспектам переговорного процесса по вступлению", а по их итогам и после принятия решения саммитом ЕС – внести предложения по составу переговорной делегации. Уточняется, что правительство должно улучшить координацию органов власти в евроинтеграционных вопросах и практику разработки законов в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме этого, на Украине обязаны подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС.В отчёте, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но при выполнении ещё нескольких условий. По словам посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, чтобы обсуждение началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049880306_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_f615f51ed48dd1d2c30a38e74c71570d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, ес, евросоюз, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Евросоюз, переговоры

Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС

00:00 09.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В среду, 8 ноября, на сайте Офиса президента Украины появился новый указ Владимира Зеленского "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз"
В указе говорится, что Зеленский поручил правительству завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, упомянутых в отчёте о расширении, опубликованном ранее.
Кабмин должен инициировать консультации с Еврокомиссией по "организационным аспектам переговорного процесса по вступлению", а по их итогам и после принятия решения саммитом ЕС – внести предложения по составу переговорной делегации.
Уточняется, что правительство должно улучшить координацию органов власти в евроинтеграционных вопросах и практику разработки законов в соответствии со стандартами Евросоюза.
Кроме этого, на Украине обязаны подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС.
В отчёте, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но при выполнении ещё нескольких условий. По словам посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, чтобы обсуждение началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийЕСЕвросоюзпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния