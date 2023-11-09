https://ukraina.ru/20231109/1050874197.html

Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС

Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС - 09.11.2023 Украина.ру

Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС

В среду, 8 ноября, на сайте Офиса президента Украины появился новый указ Владимира Зеленского "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз"

2023-11-09T00:00

2023-11-09T00:00

2023-11-09T00:00

новости

украина

владимир зеленский

ес

евросоюз

переговоры

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В указе говорится, что Зеленский поручил правительству завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, упомянутых в отчёте о расширении, опубликованном ранее. Кабмин должен инициировать консультации с Еврокомиссией по "организационным аспектам переговорного процесса по вступлению", а по их итогам и после принятия решения саммитом ЕС – внести предложения по составу переговорной делегации. Уточняется, что правительство должно улучшить координацию органов власти в евроинтеграционных вопросах и практику разработки законов в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме этого, на Украине обязаны подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС.В отчёте, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но при выполнении ещё нескольких условий. По словам посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, чтобы обсуждение началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, ес, евросоюз, переговоры