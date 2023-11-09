https://ukraina.ru/20231109/1050874197.html
Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС
Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС
В среду, 8 ноября, на сайте Офиса президента Украины появился новый указ Владимира Зеленского "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз"
2023-11-09T00:00
2023-11-09T00:00
2023-11-09T00:00
новости
украина
владимир зеленский
ес
евросоюз
переговоры
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В указе говорится, что Зеленский поручил правительству завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, упомянутых в отчёте о расширении, опубликованном ранее. Кабмин должен инициировать консультации с Еврокомиссией по "организационным аспектам переговорного процесса по вступлению", а по их итогам и после принятия решения саммитом ЕС – внести предложения по составу переговорной делегации. Уточняется, что правительство должно улучшить координацию органов власти в евроинтеграционных вопросах и практику разработки законов в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме этого, на Украине обязаны подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС.В отчёте, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но при выполнении ещё нескольких условий. По словам посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, чтобы обсуждение началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, ес, евросоюз, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Евросоюз, переговоры
Зеленский поручил правительству Украины выполнить требования ЕС
В среду, 8 ноября, на сайте Офиса президента Украины появился новый указ Владимира Зеленского "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз"
В указе говорится, что Зеленский поручил правительству завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, упомянутых в отчёте о расширении, опубликованном ранее.
Кабмин должен инициировать консультации с Еврокомиссией по "организационным аспектам переговорного процесса по вступлению", а по их итогам и после принятия решения саммитом ЕС – внести предложения по составу переговорной делегации.
Уточняется, что правительство должно улучшить координацию органов власти в евроинтеграционных вопросах и практику разработки законов в соответствии со стандартами Евросоюза.
Кроме этого, на Украине обязаны подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС.
В отчёте, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но при выполнении ещё нескольких условий. По словам посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, чтобы обсуждение началось, Киеву необходимо позаботиться о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), изменить закон о декларировании имущества, принять закона о лоббировании в соответствии со стандартами Евросоюза, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.