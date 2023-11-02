https://ukraina.ru/20231102/1050729337.html

Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава

Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава - 02.11.2023 Украина.ру

Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава

Нацполиция Украины завершила расследование в отношении 60-летней жительницы города Берислава Херсонской области. Её намерены наказать в уголовном процессе за принятие должности директора школы после того, как местные власти и силовики сбежали в начале СВО.

2023-11-02T23:12

2023-11-02T23:12

2023-11-02T23:12

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В официальном сообщении Нацполиции Украины от 1 ноября сказано, что "псевдодиректору школы грозит тюремное заключение" за сотрудничество с новыми властями после того, как сторонники Зеленского сбежали. В сообщении сказано также: "Так называемому директору школы №3 Берислава в сентябре этого года было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности".Полицейские отметили, что так как фигурантка уехала на подконтрольную России территорию (им не известно, куда именно), то 60-летней гражданке о "подозрении" якобы "было поставлено в известность заочно". Согласно сложившейся практике, такие заявления украинских силовиков обычно оказываются лживыми.В основу обвинения нынешними украинскими властями положены заключения полицейских о том, что фигурантка в начале августа 2022 года добровольно согласилась на предложение новых местных властей возглавить городскую школу №3. В вину также вменено обучение юных жителей теперь снова подконтрольного ВСУ российского регионапо российским учебным программам."В первую очередь она по собственной подписи издала ряд организационно-распорядительных документов, утверждавших, что учебный процесс и общение в школе будет происходить исключительно на русском языке и в соответствии с перечнем учебных предметов образовательной программы РФ. Также фигурантка контролировала прием на работу учителей, работников технического обслуживания, обеспечивала выплату им зарплаты в российских рублях. Помимо этого, псевдодиректор систематически проводила собрание, во время которого отмечала подчиненным, что Херсон – это российский город, все предприятия работают на Россию", - сказано в публикации украинских полицейских (с орфографическими ошибками).Такую деятельность украинские полицейские квалифицировали в раках уголовного кодекса. Обвинительный акт утверждён областной прокуратурой и направлен на рассмотрение суда.

https://ukraina.ru/20231102/1050727643.html

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