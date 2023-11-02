Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава
© vk.comХерсон
© vk.com
Нацполиция Украины завершила расследование в отношении 60-летней жительницы города Берислава Херсонской области. Её намерены наказать в уголовном процессе за принятие должности директора школы после того, как местные власти и силовики сбежали в начале СВО.
В официальном сообщении Нацполиции Украины от 1 ноября сказано, что "псевдодиректору школы грозит тюремное заключение" за сотрудничество с новыми властями после того, как сторонники Зеленского сбежали. В сообщении сказано также: "Так называемому директору школы №3 Берислава в сентябре этого года было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности".
Полицейские отметили, что так как фигурантка уехала на подконтрольную России территорию (им не известно, куда именно), то 60-летней гражданке о "подозрении" якобы "было поставлено в известность заочно". Согласно сложившейся практике, такие заявления украинских силовиков обычно оказываются лживыми.
В основу обвинения нынешними украинскими властями положены заключения полицейских о том, что фигурантка в начале августа 2022 года добровольно согласилась на предложение новых местных властей возглавить городскую школу №3. В вину также вменено обучение юных жителей теперь снова подконтрольного ВСУ российского регионапо российским учебным программам.
"В первую очередь она по собственной подписи издала ряд организационно-распорядительных документов, утверждавших, что учебный процесс и общение в школе будет происходить исключительно на русском языке и в соответствии с перечнем учебных предметов образовательной программы РФ. Также фигурантка контролировала прием на работу учителей, работников технического обслуживания, обеспечивала выплату им зарплаты в российских рублях. Помимо этого, псевдодиректор систематически проводила собрание, во время которого отмечала подчиненным, что Херсон – это российский город, все предприятия работают на Россию", - сказано в публикации украинских полицейских (с орфографическими ошибками).
Такую деятельность украинские полицейские квалифицировали в раках уголовного кодекса. Обвинительный акт утверждён областной прокуратурой и направлен на рассмотрение суда.
Вчера, 21:25Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годамСБУ расследовала уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Харьковской области, исполнявшей обязанности главы управления областного пенсионного фонда на подконтрольной российской армии территории. Краснозаводский районный суд Харькова признал её виновной в "коллаборационизме" и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией.