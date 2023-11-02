Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050729337.html
Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава
Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава - 02.11.2023 Украина.ру
Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава
Нацполиция Украины завершила расследование в отношении 60-летней жительницы города Берислава Херсонской области. Её намерены наказать в уголовном процессе за принятие должности директора школы после того, как местные власти и силовики сбежали в начале СВО.
2023-11-02T23:12
2023-11-02T23:12
новости
новости украины
херсонская область
херсонцы
новости херсона
херсонское направление
репрессии
хроника репрессий
школы
школьники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_135:0:913:438_1920x0_80_0_0_5531caed91c02fddb5f439ced1902d7d.jpg
В официальном сообщении Нацполиции Украины от 1 ноября сказано, что "псевдодиректору школы грозит тюремное заключение" за сотрудничество с новыми властями после того, как сторонники Зеленского сбежали. В сообщении сказано также: "Так называемому директору школы №3 Берислава в сентябре этого года было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности".Полицейские отметили, что так как фигурантка уехала на подконтрольную России территорию (им не известно, куда именно), то 60-летней гражданке о "подозрении" якобы "было поставлено в известность заочно". Согласно сложившейся практике, такие заявления украинских силовиков обычно оказываются лживыми.В основу обвинения нынешними украинскими властями положены заключения полицейских о том, что фигурантка в начале августа 2022 года добровольно согласилась на предложение новых местных властей возглавить городскую школу №3. В вину также вменено обучение юных жителей теперь снова подконтрольного ВСУ российского регионапо российским учебным программам."В первую очередь она по собственной подписи издала ряд организационно-распорядительных документов, утверждавших, что учебный процесс и общение в школе будет происходить исключительно на русском языке и в соответствии с перечнем учебных предметов образовательной программы РФ. Также фигурантка контролировала прием на работу учителей, работников технического обслуживания, обеспечивала выплату им зарплаты в российских рублях. Помимо этого, псевдодиректор систематически проводила собрание, во время которого отмечала подчиненным, что Херсон – это российский город, все предприятия работают на Россию", - сказано в публикации украинских полицейских (с орфографическими ошибками).Такую деятельность украинские полицейские квалифицировали в раках уголовного кодекса. Обвинительный акт утверждён областной прокуратурой и направлен на рассмотрение суда.
https://ukraina.ru/20231102/1050727643.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_67:0:787:540_1920x0_80_0_0_d2c806ff396e9488d97dffaadc3abb9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, херсонская область, херсонцы, новости херсона, херсонское направление, репрессии, хроника репрессий, школы, школьники, новые регионы рф, сво, нацполиция
Новости, Новости Украины, Херсонская область, херсонцы, Новости Херсона, Херсонское направление, репрессии, Хроника репрессий, школы, школьники, Новые регионы РФ, СВО, Нацполиция

Украинские власти угрожают 60-летней директору школы Берислава

23:12 02.11.2023
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© vk.com
Читать в
Нацполиция Украины завершила расследование в отношении 60-летней жительницы города Берислава Херсонской области. Её намерены наказать в уголовном процессе за принятие должности директора школы после того, как местные власти и силовики сбежали в начале СВО.
В официальном сообщении Нацполиции Украины от 1 ноября сказано, что "псевдодиректору школы грозит тюремное заключение" за сотрудничество с новыми властями после того, как сторонники Зеленского сбежали. В сообщении сказано также: "Так называемому директору школы №3 Берислава в сентябре этого года было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности".
Полицейские отметили, что так как фигурантка уехала на подконтрольную России территорию (им не известно, куда именно), то 60-летней гражданке о "подозрении" якобы "было поставлено в известность заочно". Согласно сложившейся практике, такие заявления украинских силовиков обычно оказываются лживыми.
В основу обвинения нынешними украинскими властями положены заключения полицейских о том, что фигурантка в начале августа 2022 года добровольно согласилась на предложение новых местных властей возглавить городскую школу №3. В вину также вменено обучение юных жителей теперь снова подконтрольного ВСУ российского регионапо российским учебным программам.
"В первую очередь она по собственной подписи издала ряд организационно-распорядительных документов, утверждавших, что учебный процесс и общение в школе будет происходить исключительно на русском языке и в соответствии с перечнем учебных предметов образовательной программы РФ. Также фигурантка контролировала прием на работу учителей, работников технического обслуживания, обеспечивала выплату им зарплаты в российских рублях. Помимо этого, псевдодиректор систематически проводила собрание, во время которого отмечала подчиненным, что Херсон – это российский город, все предприятия работают на Россию", - сказано в публикации украинских полицейских (с орфографическими ошибками).
Такую деятельность украинские полицейские квалифицировали в раках уголовного кодекса. Обвинительный акт утверждён областной прокуратурой и направлен на рассмотрение суда.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Вчера, 21:25
Руководителя пенсионного фонда Харьковской области приговорили к 15 годамСБУ расследовала уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Харьковской области, исполнявшей обязанности главы управления областного пенсионного фонда на подконтрольной российской армии территории. Краснозаводский районный суд Харькова признал её виновной в "коллаборационизме" и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией.
 
НовостиНовости УкраиныХерсонская областьхерсонцыНовости ХерсонаХерсонское направлениерепрессииХроника репрессийшколышкольникиНовые регионы РФСВОНацполиция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния