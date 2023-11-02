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Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский - 02.11.2023 Украина.ру
Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации под Авдеевкой, нашей тактике и прорыве... Украина.ру, 02.11.2023
2023-11-02T14:34
2023-11-02T14:34
2023-11-02T14:34
видео
илья мощанский
авдеевка
фронт
донецк
донецкая народная республика
днр
лнр
всу
сво
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации под Авдеевкой, нашей тактике и прорыве укреплений ВСУ, а также прокомментировал ситуацию на других направлениях: 0:22 – Продвижение в Авдеевке; 7:00 – Укрепления и бункеры ВСУ; 9:46 – Переброска украинских сил; 12:58 – Подбитый "Леопард" и отступление Украины; 15:42 – Удары по тылам; 22:03 – Как Украина должна обороняться; 23:26 – Победа – вопрос времени?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации под Авдеевкой, нашей тактике и прорыве укреплений ВСУ, а также прокомментировал ситуацию на других направлениях:
0:22 – Продвижение в Авдеевке;
7:00 – Укрепления и бункеры ВСУ;
9:46 – Переброска украинских сил;
12:58 – Подбитый "Леопард" и отступление Украины;
22:03 – Как Украина должна обороняться;
23:26 – Победа – вопрос времени?