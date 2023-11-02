https://ukraina.ru/20231102/1050712509.html

Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский

Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский - 02.11.2023 Украина.ру

Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации под Авдеевкой, нашей тактике и прорыве... Украина.ру, 02.11.2023

2023-11-02T14:34

2023-11-02T14:34

2023-11-02T14:34

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илья мощанский

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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации под Авдеевкой, нашей тактике и прорыве укреплений ВСУ, а также прокомментировал ситуацию на других направлениях: 0:22 – Продвижение в Авдеевке; 7:00 – Укрепления и бункеры ВСУ; 9:46 – Переброска украинских сил; 12:58 – Подбитый "Леопард" и отступление Украины; 15:42 – Удары по тылам; 22:03 – Как Украина должна обороняться; 23:26 – Победа – вопрос времени?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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