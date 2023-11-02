Пострадали журналисты. Захарова раскритиковала ВСУ за удары по мирным жителям - 02.11.2023 Украина.ру
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Пострадали журналисты. Захарова раскритиковала ВСУ за удары по мирным жителям
Пострадали журналисты. Захарова раскритиковала ВСУ за удары по мирным жителям - 02.11.2023 Украина.ру
Пострадали журналисты. Захарова раскритиковала ВСУ за удары по мирным жителям
Украинские войска намеренно нанесли повторный удар по Донецку в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявила 2 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-02T12:23
2023-11-02T12:23
новости
захарова
журналисты
украина
донецк
всу
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"Буквально позавчера в результате очередного обстрела украинскими боевиками объектов гражданской инфраструктуры Донецка получили серьезные ранения сразу три сотрудника "Известий". Чудом не пострадали также оказавшиеся под огнем журналисты ТАСС и телеканала "Звезда". Они прибыли для освещения последствий ракетных залпов по железнодорожному вокзалу, попали под повторный обстрел. То есть украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей, медиков и журналистов", - сказала Захарова.Она добавила, что подобные удары соответствуют действиям террористов. Причем, по ее словам, украинские власти не просто не боятся сознаваться в своих террористических атаках, но и гордятся ими.
https://ukraina.ru/20231102/1050694343.html
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новости, захарова, журналисты, украина, донецк, всу
Новости, Захарова, журналисты, Украина, Донецк, ВСУ

Пострадали журналисты. Захарова раскритиковала ВСУ за удары по мирным жителям

12:23 02.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские войска намеренно нанесли повторный удар по Донецку в тот момент, когда на месте первого удара работали спасатели, медики и журналисты, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявила 2 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Буквально позавчера в результате очередного обстрела украинскими боевиками объектов гражданской инфраструктуры Донецка получили серьезные ранения сразу три сотрудника "Известий". Чудом не пострадали также оказавшиеся под огнем журналисты ТАСС и телеканала "Звезда". Они прибыли для освещения последствий ракетных залпов по железнодорожному вокзалу, попали под повторный обстрел. То есть украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара спасателей, медиков и журналистов", - сказала Захарова.
Она добавила, что подобные удары соответствуют действиям террористов.
Причем, по ее словам, украинские власти не просто не боятся сознаваться в своих террористических атаках, но и гордятся ими.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
08:00
Захарова раскритиковала идею Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Франции о создании коалиции для борьбы с ХАМАС, передает РИА Новости
 
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