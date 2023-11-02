https://ukraina.ru/20231102/1050700266.html
Главный удар: Васильев объяснил, как в США собираются прекратить финансирование Украины
Главный удар: Васильев объяснил, как в США собираются прекратить финансирование Украины - 02.11.2023 Украина.ру
Главный удар: Васильев объяснил, как в США собираются прекратить финансирование Украины
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал, как конфликт Израиля и Палестины влияет на ситуацию на полях СВО, почему Байден и Демпартия попали в ближневосточную ловушку, а также дал прогноз по предстоящим выборам президента США
2023-11-02T11:08
2023-11-02T11:08
2023-11-02T11:08
видео
александр васильев
россия
сша
израиль
палестина
демократическая партия
республиканцы
хамас
выборы
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00:34 – 14 миллиардов долларов Израилю от США: что изменит новый спикер американского конгресса в финансировании Украины? 16:13 – как антиизраильские протесты в США скажутся в роли Вашингтона на Ближнем Востоке? 28:36 – один год до выборов в США: как проходит предвыборная гонка и чем она закончится?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр васильев, россия, сша, израиль, палестина, демократическая партия, республиканцы, хамас, выборы, украина, видео
Видео, Александр Васильев, Россия, США, Израиль, Палестина, Демократическая партия, республиканцы, ХАМАС, выборы, Украина
Главный удар: Васильев объяснил, как в США собираются прекратить финансирование Украины
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал, как конфликт Израиля и Палестины влияет на ситуацию на полях СВО, почему Байден и Демпартия попали в ближневосточную ловушку, а также дал прогноз по предстоящим выборам президента США
00:34 – 14 миллиардов долларов Израилю от США: что изменит новый спикер американского конгресса в финансировании Украины?
16:13 – как антиизраильские протесты в США скажутся в роли Вашингтона на Ближнем Востоке?
28:36 – один год до выборов в США: как проходит предвыборная гонка и чем она закончится?