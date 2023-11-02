https://ukraina.ru/20231102/1050700266.html

Главный удар: Васильев объяснил, как в США собираются прекратить финансирование Украины

Главный удар: Васильев объяснил, как в США собираются прекратить финансирование Украины - 02.11.2023 Украина.ру

Главный удар: Васильев объяснил, как в США собираются прекратить финансирование Украины

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире Украина.ру рассказал, как конфликт Израиля и Палестины влияет на ситуацию на полях СВО, почему Байден и Демпартия попали в ближневосточную ловушку, а также дал прогноз по предстоящим выборам президента США

2023-11-02T11:08

2023-11-02T11:08

2023-11-02T11:08

видео

александр васильев

россия

сша

израиль

палестина

демократическая партия

республиканцы

хамас

выборы

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00:34 – 14 миллиардов долларов Израилю от США: что изменит новый спикер американского конгресса в финансировании Украины? 16:13 – как антиизраильские протесты в США скажутся в роли Вашингтона на Ближнем Востоке? 28:36 – один год до выборов в США: как проходит предвыборная гонка и чем она закончится?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр васильев, россия, сша, израиль, палестина, демократическая партия, республиканцы, хамас, выборы, украина, видео