Крымский суд вынес приговор украинскому террористу - 31.10.2023 Украина.ру
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Крымский суд вынес приговор украинскому террористу
Крымский суд вынес приговор украинскому террористу - 31.10.2023 Украина.ру
Крымский суд вынес приговор украинскому террористу
К пяти годам лишения свободы приговорён гражданин Украины за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признан в России террористической организацией). Об этом 31 октября сообщило управление ФСБ по Крыму
2023-10-31T18:20
2023-10-31T18:20
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крым
фсб
террористы
терроризм
террористическая группа
приговор
суд
крымские татары
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Приговор вынесен крымским судом Джанкойского района. Следователи установили, что в 2017 году обвиняемый по своей инициативе вступил в украинское незаконное вооружённое формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. В этом формировании обвиняемый занимался проверкой лиц и транспорта, установили в ФСБ. Суд на основе собранных доказательств постановил обвинительный приговор. Из пяти лет лишения свободы четыре года осужденный проведёт в ИК строгого режима.Ранее, 11 ноября 2022 года пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщала: Киевский районный суд Симферополя приговорил к шести годам колонии строгого режима украинского гражданина Айдера Умерова, который был бойцом подразделения "Батальон им. Номана Челебиджихана".* Участники этого украинского террористического формирования сотрудниками ФСБ отлавливались и в прежние годы.*Организация, признанная террористической в России, деятельность которой запрещена на территории РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, фсб, террористы, терроризм, террористическая группа, приговор, суд, крымские татары
Новости, Крым, ФСБ, террористы, терроризм, террористическая группа, приговор, Суд, крымские татары

Крымский суд вынес приговор украинскому террористу

18:20 31.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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К пяти годам лишения свободы приговорён гражданин Украины за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признан в России террористической организацией). Об этом 31 октября сообщило управление ФСБ по Крыму
Приговор вынесен крымским судом Джанкойского района. Следователи установили, что в 2017 году обвиняемый по своей инициативе вступил в украинское незаконное вооружённое формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. В этом формировании обвиняемый занимался проверкой лиц и транспорта, установили в ФСБ.
Суд на основе собранных доказательств постановил обвинительный приговор. Из пяти лет лишения свободы четыре года осужденный проведёт в ИК строгого режима.
Ранее, 11 ноября 2022 года пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщала: Киевский районный суд Симферополя приговорил к шести годам колонии строгого режима украинского гражданина Айдера Умерова, который был бойцом подразделения "Батальон им. Номана Челебиджихана".* Участники этого украинского террористического формирования сотрудниками ФСБ отлавливались и в прежние годы.
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня 2022, 16:58
Меджлис*: 31 год в тылу врагаВ четверг, 30 июня, Меджлису крымско-татарского народа исполняется 31 год. Он был создан на первой сессии II Курултая («национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа»**; I Курултай состоялся 25 марта 1917 года), 30 июня 1991 года. Ранее приняли Декларацию о национальном суверенитете крымско-татарского народа
*Организация, признанная террористической в России, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
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