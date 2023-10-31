Крымский суд вынес приговор украинскому террористу
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
К пяти годам лишения свободы приговорён гражданин Украины за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признан в России террористической организацией). Об этом 31 октября сообщило управление ФСБ по Крыму
Приговор вынесен крымским судом Джанкойского района. Следователи установили, что в 2017 году обвиняемый по своей инициативе вступил в украинское незаконное вооружённое формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. В этом формировании обвиняемый занимался проверкой лиц и транспорта, установили в ФСБ.
Суд на основе собранных доказательств постановил обвинительный приговор. Из пяти лет лишения свободы четыре года осужденный проведёт в ИК строгого режима.
Ранее, 11 ноября 2022 года пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщала: Киевский районный суд Симферополя приговорил к шести годам колонии строгого режима украинского гражданина Айдера Умерова, который был бойцом подразделения "Батальон им. Номана Челебиджихана".* Участники этого украинского террористического формирования сотрудниками ФСБ отлавливались и в прежние годы.
30 июня 2022, 16:58Меджлис*: 31 год в тылу врагаВ четверг, 30 июня, Меджлису крымско-татарского народа исполняется 31 год. Он был создан на первой сессии II Курултая («национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа»**; I Курултай состоялся 25 марта 1917 года), 30 июня 1991 года. Ранее приняли Декларацию о национальном суверенитете крымско-татарского народа
*Организация, признанная террористической в России, деятельность которой запрещена на территории РФ