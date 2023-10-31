https://ukraina.ru/20231031/1050653387.html

Крымский суд вынес приговор украинскому террористу

Крымский суд вынес приговор украинскому террористу - 31.10.2023 Украина.ру

Крымский суд вынес приговор украинскому террористу

К пяти годам лишения свободы приговорён гражданин Украины за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признан в России террористической организацией). Об этом 31 октября сообщило управление ФСБ по Крыму

2023-10-31T18:20

2023-10-31T18:20

2023-10-31T18:20

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Приговор вынесен крымским судом Джанкойского района. Следователи установили, что в 2017 году обвиняемый по своей инициативе вступил в украинское незаконное вооружённое формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. В этом формировании обвиняемый занимался проверкой лиц и транспорта, установили в ФСБ. Суд на основе собранных доказательств постановил обвинительный приговор. Из пяти лет лишения свободы четыре года осужденный проведёт в ИК строгого режима.Ранее, 11 ноября 2022 года пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщала: Киевский районный суд Симферополя приговорил к шести годам колонии строгого режима украинского гражданина Айдера Умерова, который был бойцом подразделения "Батальон им. Номана Челебиджихана".* Участники этого украинского террористического формирования сотрудниками ФСБ отлавливались и в прежние годы.*Организация, признанная террористической в России, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220630/1034269712.html

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новости, крым, фсб, террористы, терроризм, террористическая группа, приговор, суд, крымские татары