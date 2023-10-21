https://ukraina.ru/20231021/1050368683.html

"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 21.10.2023 Украина.ру

"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

Украина продолжает деградировать – население разбегается, социально-экономическая система "упрощается". И дело даже не в войне, точнее, не только в войне

2023-10-21T10:32

2023-10-21T10:32

2023-10-21T10:32

эксклюзив

украина

алексей арестович

упц

дубинский

владимир зеленский

денис шмыгаль

петр порошенко

олег соскин

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* напомнил, что во время распада Советского Союза на Украине жили 52 миллиона человек – и из них "миллионов десять" оказались лишними сразу же."Это все члены семей и военнослужащие бывшей Советской Армии, а у нас была 2,5 миллиона группировка, это все занятые во всех имперских проектах так называемых.То есть космос, большая промышленность, институты и все остальное, тот же "Южмаш", те же харьковские университеты и прочее – оказались нафиг никому не нужны. Это лишние люди в классическом значении этого слова", – заявил Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной**.По его словам, "слишком сложную" экономику и "слишком сложную" структуру общества стали упрощать — и упрощают до сих пор, до сих про продолжается "процесс исхода понимающих умных людей".По мнению Арестовича*, с момента распада Союза украинская экономика "упростилась с точки зрения сложности технической в 2,5 раза".А с началом войны, продолжил экс-советник ОП, "упростители, которые не тянут сложности, получили уникальный шанс". Им теперь достаточно объявить конкурента "российским шпионом" – и вопрос решен. Что и происходит в массовых масштабах.Конечно, войну руками украинцев ведет Запад. Сама Украина вести войну финансово и экономически не может, подчеркивает в своем блоге экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Оружия не производится столько, чтобы вести (войну — Ред.), денег на ведение боевых действий тоже нет", – обрисовал ситуацию эксперт, пояснив, что на ведение войны Украине надо отдать "почти весь ВВП".А смогут ли США и дальше финансировать киевский режим в прежних объемах – в этом пока ясности нет.Церковный вопрос. На Украине далеко не все согласны с тем, что Украинская православная церковь (УПЦ) фактически ликвидируется.Напомним, 19 октября Верховная Рада большинством голосов приняла в первом чтении правительственный законопроект №8371, дающий юридические основания для запрета УПЦ. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский пояснил в своем блоге, почему не голосовал за этот законопроект. Он отметил, что неслучайно у него на столе лежит Конституция Украины, в которой гарантируется право на свободу вероисповедания.Нардеп отметил, что Конституция гарантирует также и право на свободное перемещение граждан за границу и свободу слова.Поправ статью о свободе выезда украинцев за границу, Зеленский пошел дальше и попрал статью о свободе вероисповедания, сказал политик. Он добавил, что большая часть храмов, которые отобрали у УПЦ, ныне пустуют.Тут политика – против веры и свободы. По мнению Дубинского, "законопроект о запрете УПЦ – ничто иное, как попрание Конституции в политических целях для консолидации определенной группы электората". То есть продолжается процесс разделения украинцев на "сорта".Политик выразил уверенность в том, что только с подачи Зеленского "ручной Шмыгаль" (глава украинского правительства – Ред.) подал такой законопроект. В общем, "это сделал Зеленский через своих подручных, которые этот проект зарегистрировали и протащили в первом чтении через украинский парламент"."Он никогда не будет принят окончательно", – предрек политик.Он пояснил, что негативной будет реакция Венецианской комиссии, поскольку "ущемление прав религиозной общности противоречит европейским ценностям, которые исповедует Украина". И после публичных и непубличных замечаний комиссии, после позиции Евросоюза – законопроект "ляжет под сукно".А зачем его тащили через Раду? Только для того чтобы сплотить 25 процентов электората, считает нардеп. По сути, это электорат Порошенко, но у Порошенко хватило ума этого не делать, а у Зеленского – не хватило, констатировал Дубинский.Он также подчеркнул, что в парламентской фракции партии "Слуга народа" никто из депутатов, демонстрировавших свою близость к иерархам УПЦ, не голосовал против этого законопроекта – оказалось, что в них "нет стержня".Отметим: не все уверены в том, что антицерковный закон так и не будет принят. Адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман в своем телеграм-канале призвал священнослужителей и верующих УПЦ уже сейчас "объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав".*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье** признана иноагентом в России

https://ukraina.ru/20231020/1050330368.html

https://ukraina.ru/20231020/1050345833.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, алексей арестович, упц, дубинский, владимир зеленский, денис шмыгаль, петр порошенко, олег соскин