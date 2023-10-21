"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Украина продолжает деградировать – население разбегается, социально-экономическая система "упрощается". И дело даже не в войне, точнее, не только в войне
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* напомнил, что во время распада Советского Союза на Украине жили 52 миллиона человек – и из них "миллионов десять" оказались лишними сразу же.
"Это все члены семей и военнослужащие бывшей Советской Армии, а у нас была 2,5 миллиона группировка, это все занятые во всех имперских проектах так называемых.
То есть космос, большая промышленность, институты и все остальное, тот же "Южмаш", те же харьковские университеты и прочее – оказались нафиг никому не нужны. Это лишние люди в классическом значении этого слова", – заявил Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной**.
По его словам, "слишком сложную" экономику и "слишком сложную" структуру общества стали упрощать — и упрощают до сих пор, до сих про продолжается "процесс исхода понимающих умных людей".
По мнению Арестовича*, с момента распада Союза украинская экономика "упростилась с точки зрения сложности технической в 2,5 раза".
А с началом войны, продолжил экс-советник ОП, "упростители, которые не тянут сложности, получили уникальный шанс". Им теперь достаточно объявить конкурента "российским шпионом" – и вопрос решен. Что и происходит в массовых масштабах.
Вчера, 06:04Нарушены все конституционные и международные нормы. Украинские эксперты о настоящем и будущем страныУкраинское общество слишком сильно разделено, к добру это не приведет. Если не оставить практику деления общества на "сознательных" и "несознательных", на "правильных" и "неправильных", то спираль истории может вернуть Украину не в самые лучшие времена. О такой перспективе начали задумываться в украинском экспертном сообществе
Конечно, войну руками украинцев ведет Запад. Сама Украина вести войну финансово и экономически не может, подчеркивает в своем блоге экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Оружия не производится столько, чтобы вести (войну — Ред.), денег на ведение боевых действий тоже нет", – обрисовал ситуацию эксперт, пояснив, что на ведение войны Украине надо отдать "почти весь ВВП".
А смогут ли США и дальше финансировать киевский режим в прежних объемах – в этом пока ясности нет.
Церковный вопрос. На Украине далеко не все согласны с тем, что Украинская православная церковь (УПЦ) фактически ликвидируется.
Напомним, 19 октября Верховная Рада большинством голосов приняла в первом чтении правительственный законопроект №8371, дающий юридические основания для запрета УПЦ. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский пояснил в своем блоге, почему не голосовал за этот законопроект. Он отметил, что неслучайно у него на столе лежит Конституция Украины, в которой гарантируется право на свободу вероисповедания.
Нардеп отметил, что Конституция гарантирует также и право на свободное перемещение граждан за границу и свободу слова.
Поправ статью о свободе выезда украинцев за границу, Зеленский пошел дальше и попрал статью о свободе вероисповедания, сказал политик. Он добавил, что большая часть храмов, которые отобрали у УПЦ, ныне пустуют.
Тут политика – против веры и свободы. По мнению Дубинского, "законопроект о запрете УПЦ – ничто иное, как попрание Конституции в политических целях для консолидации определенной группы электората". То есть продолжается процесс разделения украинцев на "сорта".
Вчера, 06:21Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении РадыВерховная Рада проголосовала в первом чтении закон о запрете Украинской православной Церкви. После Принятия Томаса, создании ПЦУ, гонения священников и монахов, захвата Киево-Печерской Лавры, нынешнее решение законодателей было закономерным, а потому неизбежным.
Политик выразил уверенность в том, что только с подачи Зеленского "ручной Шмыгаль" (глава украинского правительства – Ред.) подал такой законопроект. В общем, "это сделал Зеленский через своих подручных, которые этот проект зарегистрировали и протащили в первом чтении через украинский парламент".
"Он никогда не будет принят окончательно", – предрек политик.
Он пояснил, что негативной будет реакция Венецианской комиссии, поскольку "ущемление прав религиозной общности противоречит европейским ценностям, которые исповедует Украина". И после публичных и непубличных замечаний комиссии, после позиции Евросоюза – законопроект "ляжет под сукно".
А зачем его тащили через Раду? Только для того чтобы сплотить 25 процентов электората, считает нардеп. По сути, это электорат Порошенко, но у Порошенко хватило ума этого не делать, а у Зеленского – не хватило, констатировал Дубинский.
Он также подчеркнул, что в парламентской фракции партии "Слуга народа" никто из депутатов, демонстрировавших свою близость к иерархам УПЦ, не голосовал против этого законопроекта – оказалось, что в них "нет стержня".
Отметим: не все уверены в том, что антицерковный закон так и не будет принят. Адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман в своем телеграм-канале призвал священнослужителей и верующих УПЦ уже сейчас "объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав".
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
** признана иноагентом в России