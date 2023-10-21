"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 21.10.2023 Украина.ру
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"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 21.10.2023 Украина.ру
"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
Украина продолжает деградировать – население разбегается, социально-экономическая система "упрощается". И дело даже не в войне, точнее, не только в войне
2023-10-21T10:32
2023-10-21T10:32
эксклюзив
украина
алексей арестович
упц
дубинский
владимир зеленский
денис шмыгаль
петр порошенко
олег соскин
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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* напомнил, что во время распада Советского Союза на Украине жили 52 миллиона человек – и из них "миллионов десять" оказались лишними сразу же."Это все члены семей и военнослужащие бывшей Советской Армии, а у нас была 2,5 миллиона группировка, это все занятые во всех имперских проектах так называемых.То есть космос, большая промышленность, институты и все остальное, тот же "Южмаш", те же харьковские университеты и прочее – оказались нафиг никому не нужны. Это лишние люди в классическом значении этого слова", – заявил Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной**.По его словам, "слишком сложную" экономику и "слишком сложную" структуру общества стали упрощать — и упрощают до сих пор, до сих про продолжается "процесс исхода понимающих умных людей".По мнению Арестовича*, с момента распада Союза украинская экономика "упростилась с точки зрения сложности технической в 2,5 раза".А с началом войны, продолжил экс-советник ОП, "упростители, которые не тянут сложности, получили уникальный шанс". Им теперь достаточно объявить конкурента "российским шпионом" – и вопрос решен. Что и происходит в массовых масштабах.Конечно, войну руками украинцев ведет Запад. Сама Украина вести войну финансово и экономически не может, подчеркивает в своем блоге экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Оружия не производится столько, чтобы вести (войну — Ред.), денег на ведение боевых действий тоже нет", – обрисовал ситуацию эксперт, пояснив, что на ведение войны Украине надо отдать "почти весь ВВП".А смогут ли США и дальше финансировать киевский режим в прежних объемах – в этом пока ясности нет.Церковный вопрос. На Украине далеко не все согласны с тем, что Украинская православная церковь (УПЦ) фактически ликвидируется.Напомним, 19 октября Верховная Рада большинством голосов приняла в первом чтении правительственный законопроект №8371, дающий юридические основания для запрета УПЦ. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский пояснил в своем блоге, почему не голосовал за этот законопроект. Он отметил, что неслучайно у него на столе лежит Конституция Украины, в которой гарантируется право на свободу вероисповедания.Нардеп отметил, что Конституция гарантирует также и право на свободное перемещение граждан за границу и свободу слова.Поправ статью о свободе выезда украинцев за границу, Зеленский пошел дальше и попрал статью о свободе вероисповедания, сказал политик. Он добавил, что большая часть храмов, которые отобрали у УПЦ, ныне пустуют.Тут политика – против веры и свободы. По мнению Дубинского, "законопроект о запрете УПЦ – ничто иное, как попрание Конституции в политических целях для консолидации определенной группы электората". То есть продолжается процесс разделения украинцев на "сорта".Политик выразил уверенность в том, что только с подачи Зеленского "ручной Шмыгаль" (глава украинского правительства – Ред.) подал такой законопроект. В общем, "это сделал Зеленский через своих подручных, которые этот проект зарегистрировали и протащили в первом чтении через украинский парламент"."Он никогда не будет принят окончательно", – предрек политик.Он пояснил, что негативной будет реакция Венецианской комиссии, поскольку "ущемление прав религиозной общности противоречит европейским ценностям, которые исповедует Украина". И после публичных и непубличных замечаний комиссии, после позиции Евросоюза – законопроект "ляжет под сукно".А зачем его тащили через Раду? Только для того чтобы сплотить 25 процентов электората, считает нардеп. По сути, это электорат Порошенко, но у Порошенко хватило ума этого не делать, а у Зеленского – не хватило, констатировал Дубинский.Он также подчеркнул, что в парламентской фракции партии "Слуга народа" никто из депутатов, демонстрировавших свою близость к иерархам УПЦ, не голосовал против этого законопроекта – оказалось, что в них "нет стержня".Отметим: не все уверены в том, что антицерковный закон так и не будет принят. Адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман в своем телеграм-канале призвал священнослужителей и верующих УПЦ уже сейчас "объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав".*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье** признана иноагентом в России
https://ukraina.ru/20231020/1050330368.html
https://ukraina.ru/20231020/1050345833.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, алексей арестович, упц, дубинский, владимир зеленский, денис шмыгаль, петр порошенко, олег соскин
Эксклюзив, Украина, Алексей Арестович, УПЦ, Дубинский, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Петр Порошенко, Олег Соскин

"Украина стремительно упрощается". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

10:32 21.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина продолжает деградировать – население разбегается, социально-экономическая система "упрощается". И дело даже не в войне, точнее, не только в войне
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* напомнил, что во время распада Советского Союза на Украине жили 52 миллиона человек – и из них "миллионов десять" оказались лишними сразу же.
"Это все члены семей и военнослужащие бывшей Советской Армии, а у нас была 2,5 миллиона группировка, это все занятые во всех имперских проектах так называемых.
То есть космос, большая промышленность, институты и все остальное, тот же "Южмаш", те же харьковские университеты и прочее – оказались нафиг никому не нужны. Это лишние люди в классическом значении этого слова", – заявил Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной**.
По его словам, "слишком сложную" экономику и "слишком сложную" структуру общества стали упрощать — и упрощают до сих пор, до сих про продолжается "процесс исхода понимающих умных людей".
По мнению Арестовича*, с момента распада Союза украинская экономика "упростилась с точки зрения сложности технической в 2,5 раза".
А с началом войны, продолжил экс-советник ОП, "упростители, которые не тянут сложности, получили уникальный шанс". Им теперь достаточно объявить конкурента "российским шпионом" – и вопрос решен. Что и происходит в массовых масштабах.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 06:04
Нарушены все конституционные и международные нормы. Украинские эксперты о настоящем и будущем страныУкраинское общество слишком сильно разделено, к добру это не приведет. Если не оставить практику деления общества на "сознательных" и "несознательных", на "правильных" и "неправильных", то спираль истории может вернуть Украину не в самые лучшие времена. О такой перспективе начали задумываться в украинском экспертном сообществе
Конечно, войну руками украинцев ведет Запад. Сама Украина вести войну финансово и экономически не может, подчеркивает в своем блоге экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Оружия не производится столько, чтобы вести (войну — Ред.), денег на ведение боевых действий тоже нет", обрисовал ситуацию эксперт, пояснив, что на ведение войны Украине надо отдать "почти весь ВВП".
А смогут ли США и дальше финансировать киевский режим в прежних объемах в этом пока ясности нет.
Церковный вопрос. На Украине далеко не все согласны с тем, что Украинская православная церковь (УПЦ) фактически ликвидируется.
Напомним, 19 октября Верховная Рада большинством голосов приняла в первом чтении правительственный законопроект №8371, дающий юридические основания для запрета УПЦ. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, еще 15 проголосовали против, двое воздержались.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский пояснил в своем блоге, почему не голосовал за этот законопроект. Он отметил, что неслучайно у него на столе лежит Конституция Украины, в которой гарантируется право на свободу вероисповедания.
Нардеп отметил, что Конституция гарантирует также и право на свободное перемещение граждан за границу и свободу слова.
Поправ статью о свободе выезда украинцев за границу, Зеленский пошел дальше и попрал статью о свободе вероисповедания, сказал политик. Он добавил, что большая часть храмов, которые отобрали у УПЦ, ныне пустуют.
Тут политика против веры и свободы. По мнению Дубинского, "законопроект о запрете УПЦ – ничто иное, как попрание Конституции в политических целях для консолидации определенной группы электората". То есть продолжается процесс разделения украинцев на "сорта".
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 06:21
Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении РадыВерховная Рада проголосовала в первом чтении закон о запрете Украинской православной Церкви. После Принятия Томаса, создании ПЦУ, гонения священников и монахов, захвата Киево-Печерской Лавры, нынешнее решение законодателей было закономерным, а потому неизбежным.
Политик выразил уверенность в том, что только с подачи Зеленского "ручной Шмыгаль" (глава украинского правительства Ред.) подал такой законопроект. В общем, "это сделал Зеленский через своих подручных, которые этот проект зарегистрировали и протащили в первом чтении через украинский парламент".
"Он никогда не будет принят окончательно", – предрек политик.
Он пояснил, что негативной будет реакция Венецианской комиссии, поскольку "ущемление прав религиозной общности противоречит европейским ценностям, которые исповедует Украина". И после публичных и непубличных замечаний комиссии, после позиции Евросоюза законопроект "ляжет под сукно".
А зачем его тащили через Раду? Только для того чтобы сплотить 25 процентов электората, считает нардеп. По сути, это электорат Порошенко, но у Порошенко хватило ума этого не делать, а у Зеленского не хватило, констатировал Дубинский.
Он также подчеркнул, что в парламентской фракции партии "Слуга народа" никто из депутатов, демонстрировавших свою близость к иерархам УПЦ, не голосовал против этого законопроекта оказалось, что в них "нет стержня".
Отметим: не все уверены в том, что антицерковный закон так и не будет принят. Адвокат Украинской православной церкви Никита Чекман в своем телеграм-канале призвал священнослужителей и верующих УПЦ уже сейчас "объединяться и организовывать систематическую и слаженную работу по юридической защите своих прав".
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
** признана иноагентом в России
 
ЭксклюзивУкраинаАлексей АрестовичУПЦДубинскийВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальПетр ПорошенкоОлег Соскин
 
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