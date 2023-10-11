https://ukraina.ru/20231011/1050074721.html

Более 6 тысяч уголовных дел за коллаборационизм. Новые данные ООН подтвердили расчёты издания Украина.ру

Более 6 тысяч уголовных дел за коллаборационизм. Новые данные ООН подтвердили расчёты издания Украина.ру - 11.10.2023 Украина.ру

Более 6 тысяч уголовных дел за коллаборационизм. Новые данные ООН подтвердили расчёты издания Украина.ру

В понедельник, 9 октября, в Совете ООН по правам человека обсудили новый, 36-й доклад Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о положении в области прав человека на Украине

2023-10-11T06:57

2023-10-11T06:57

2023-10-11T06:57

репрессии на украине

украина

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коллаборационизм

эксклюзив

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В докладе рассматривался период с 1 февраля по 31 июля 2023 года.Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф заявила, что спустя полтора года после начала конфликта мир продолжает получать данные "о вопиющих и непрекращающихся нарушениях прав человека". Она отметила, что речь о широком спектре нарушений с обеих сторон.В частности, Аль-Нашиф сообщила, что на территории, контролируемой Украиной, украинские власти возбудили около 6000 уголовных дел за коллаборационизм (по обвинению в сотрудничестве с РФ) и продолжают выносить большое количество обвинительных приговоров по этим делам."УВКПЧ обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных и даже осужденных лиц стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом", — сказала Аль-Нашиф на 54-ой сессии Совета по правам человека ООН.Собственные подсчеты издания Украина.ру соответствуют данным ООН. Ранее мы писали, что по подозрению в коллаборационистской деятельности (ст. 111-1 УК Украины) на Украине было возбуждено 6180 дел за полтора года. Также мы посчитали, что подозрения по обвинению в коллаборационизме были предъявлены в 1789 случаях, а 1063 дела уже переданы в суд по состоянию на июль 2023 года. Согласно исследованию Украина.ру, больше всего таких производств в оставленных Россией областях: Харьковская — 1494, Херсонская — 1138. За ними следуют области, находящиеся в зоне конфликта: более 1000 в Луганской, 856 в Донецкой, 434 в Запорожской.Всего же, по нашим оценкам, на Украине за чуть более чем полтора года было открыто 56 250 производств, связанных с конфликтом, но не непосредственно боевыми действиями. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Более 8,7 тысячи дел уже передано в суд с обвинительным актом.В июне в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что гражданские лица, которые помогали распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, были заключены в тюрьму на Украине за "сотрудничество с врагом". Согласно 4-й Женевской Конвенции нельзя привлекать к ответственности людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на оккупированных территориях, более того, оккупирующая сторона обязана привлечь персонал, обеспечивающий жизнедеятельность на территориях из местных жителей.На сайте ООН отмечается, что в ходе дискуссии о докладе УКВПЧ Украина, "выступая как заинтересованная страна", обвинила Россию в многочисленных нарушениях прав украинцев. "Произвольное задержание гражданских лиц без связи с внешним миром, политика массового предоставления российского гражданства, притеснения и уголовное преследование, принудительный призыв в российскую армию остаются неотъемлемой частью контроля России над украинскими временно оккупированными территориями, включая мою любимую родину Крым", – заявила Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины.В то же время российская сторона отвергла выдвинутые против нее обвинения и подвергла сомнению достоверность данных, приведенных в докладе. "Мы в корне не согласны с методологией, содержанием и выводами очередного доклада УВКПЧ, – заявил Ярослав Еремин, советник Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Женеве. – Вместо того, чтобы в соответствии со своим мандатом в полной мере описать деградирующую ситуацию с правами человека на Украине, УВКПЧ продолжает обелять Киев, перекладывая вину за преступления украинских властей на нашу страну. Такой подход недопустим для Секретариата ООН".Представитель делегации РФ Ярослав Еремин назвал "абсолютно беззубой" реакцию УВКПЧ на нарушения прав верующих и преследование священнослужителей и последователей канонической Украинской православной церкви. Он подчеркнул, что отсутствует адекватная оценка "ненавистнической риторики украинских официальных лиц, зажимающих права национальных меньшинств, законодательных инициатив и прочих многочисленных бесчинств и военных преступлений Киева". Российская делегация призвала УВКПЧ "уделить пристальное внимание и публично отреагировать на подобные действия украинских властей".

https://ukraina.ru/20230925/1049688415.html

https://ukraina.ru/20231005/1049940996.html

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Валерия Емельянова

украина, оон, репрессии, права человека, россия, коллаборационизм, эксклюзив