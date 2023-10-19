Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ - 19.10.2023 Украина.ру
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Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ
Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ - 19.10.2023 Украина.ру
Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о соблюдении его пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС и снижении накала боевых действий в районе станции. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica
2023-10-19T10:47
2023-10-19T10:47
новости
россия
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
ядерная безопасность
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"В условиях продолжающегося конфликта, думаю, мы сыграли сдерживающую роль. В Совбезе ООН я определил пять принципов, в том числе не атаковать атомную электростанцию, не милитаризировать её, не прерывать поток электроэнергии и так далее. До сих пор они уважались", - считает Гросси.Первоначально гендиректор МАГАТЭ рассчитывал реализовать более амбициозную идею безопасности, для чего определить зону, где боевые действия были бы полностью исключены, но "это оказалось невозможным, поскольку ни один командующий ни одной из сторон не согласился бы"."Поэтому я изменил подход, перейдя от территориального подхода к поведенческому. И мы наблюдаем сейчас явное снижение числа атак в районе электростанции", - сказал Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны.Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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новости, россия, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, ядерная безопасность
Новости, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ядерная безопасность

Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ

10:47 19.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о соблюдении его пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС и снижении накала боевых действий в районе станции. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica
"В условиях продолжающегося конфликта, думаю, мы сыграли сдерживающую роль. В Совбезе ООН я определил пять принципов, в том числе не атаковать атомную электростанцию, не милитаризировать её, не прерывать поток электроэнергии и так далее. До сих пор они уважались", - считает Гросси.
Первоначально гендиректор МАГАТЭ рассчитывал реализовать более амбициозную идею безопасности, для чего определить зону, где боевые действия были бы полностью исключены, но "это оказалось невозможным, поскольку ни один командующий ни одной из сторон не согласился бы".
"Поэтому я изменил подход, перейдя от территориального подхода к поведенческому. И мы наблюдаем сейчас явное снижение числа атак в районе электростанции", - сказал Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны.
Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.
МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 21:15
"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭСЗапорожская АЭС сейчас находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Но Украина не оставляет надежду переправить через Днепр наспех слепленные ДРГ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль Гроссиядерная безопасность
 
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