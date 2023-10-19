https://ukraina.ru/20231019/1050318745.html

Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ

Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ - 19.10.2023 Украина.ру

Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о соблюдении его пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС и снижении накала боевых действий в районе станции. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica

2023-10-19T10:47

2023-10-19T10:47

2023-10-19T10:47

новости

россия

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

ядерная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041029799_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_9ad5e4fccba2e45996cc38fabcc68120.jpg

"В условиях продолжающегося конфликта, думаю, мы сыграли сдерживающую роль. В Совбезе ООН я определил пять принципов, в том числе не атаковать атомную электростанцию, не милитаризировать её, не прерывать поток электроэнергии и так далее. До сих пор они уважались", - считает Гросси.Первоначально гендиректор МАГАТЭ рассчитывал реализовать более амбициозную идею безопасности, для чего определить зону, где боевые действия были бы полностью исключены, но "это оказалось невозможным, поскольку ни один командующий ни одной из сторон не согласился бы"."Поэтому я изменил подход, перейдя от территориального подхода к поведенческому. И мы наблюдаем сейчас явное снижение числа атак в районе электростанции", - сказал Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны.Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20231013/1050151560.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, ядерная безопасность