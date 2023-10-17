https://ukraina.ru/20231017/1050225664.html

"Пронумеровать, как в концлагере". Украинские и российские эксперты о сценариях будущего

"Пронумеровать, как в концлагере". Украинские и российские эксперты о сценариях будущего - 17.10.2023 Украина.ру

"Пронумеровать, как в концлагере". Украинские и российские эксперты о сценариях будущего

Узурпаторы, захватившие власть в Киеве, продолжают превращать Украину в концлагерь. Теперь поставлена задача пронумеровать всех граждан. Об этом сказал в своем видеоблоге бывший советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин

2023-10-17T08:44

2023-10-17T08:44

2023-10-17T11:45

эксклюзив

сво

украина

потери всу

мобилизация

россия

эксперты

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Ранее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в территориальные центры комплектования «для уточнения данных». При этом он напомнил, что «долг защищать свою страну прописан в Конституции Украины».Комментируя это заявление, Соскин отметил, что защищать родину можно и по-другому, например, защищать ее от узурпации, то есть защищать отменой военного положения и восстановлением действия пятой статьи Конституции Украины (гласящей, что единственным источником власти в Украине является народ. — Ред.), сейчас она не действует. «Что же Фитьо не говорит о том, что произошла узурпация власти Зеленским и "Слугами народа"?» — задал вопрос эксперт.По его словам, «надо сначала убрать узурпацию, а потом уже говорить, кому где сидеть в окопах и так далее». А пока такие заявления просто вносят раскол в общество, констатировал Соскин. Он добавил, что никаких существенных результатов контрнаступления ВСУ нет, но есть огромные потери.Президент Зеленский — гарант украинской Конституции, но он разорвал ее, оплевал, «растоптал своими ножками», заявил политолог. По его мнению, вследствие этого «импичмент должен быть». И если Верховная Рада не может этого сделать, «тогда надо поднимать пятую статью Конституции, народные вече в городах делать и принимать эти решения».А что сейчас? «Вывод делаем, что Умерову задача поставлена попытаться сделать рабами, крепостными всех мужчин и женщин и их всех пронумеровать, как в концлагере, — каждому выдать номер», — сказал Соскин. По его словам, «Зеленский ввергает страну сейчас в Апокалипсис», и предрек украинскому президенту и его окружению скорый конец.Тем временем бои продолжаются, сейчас ВСУ оказались в сложном положении под Авдеевкой. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире ютуб-канала «Фабрика новостей» пояснил это тем, что «противник (Россия. — Ред.) изменился, он другой — теперь это не слабые "мобики"». По мнению политтехнолога, теперь украинским силам противостоит сильная армия, готовая побеждать — и это «холодный душ», который нужен украинскому обществу, армии и руководству, чтобы «воспринимать это как правду».Комментируя высказывание Зеленского о «последней стадии войны», эксперт отметил, что у него такого ощущения нет. Напротив, «противник (Россия. — Ред.) запустил свой ВПК, у него солдаты, готовые воевать, они приобретают военный опыт, они имеют укрепленные позиции».«И я не вижу… где тот ресурс, который даст украинцам завершить эту войну, что мы на последнем этапе», — сказал Гайдай. По его мнению, конфликт сам собою заморозится — хотя идут жаркие бои, но линия фронта не меняется. Политтехнолог подчеркнул, что побеждать надо кардинально другой системой управления войсками и страной в целом — «потому что война на истощение выигрывается не только на фронте, она выигрывается экономикой, прежде всего».«Я не вижу, чтобы президент (Зеленский. — Ред.) это обеспечил, чтобы говорить, что мы на последней стадии», — подчеркнул Гайдай. Он добавил, что Зеленский должен бы пояснить украинскому обществу, «за счет каких ресурсов, каких действий он готов обеспечить нам победу».Будущее анти-России и России: в Москве обсудили сценарииУкраинцы сейчас умирают и убивают за умело выстроенный миф о своей стране, умирают, не отдавая себе отчета в том, что внешние силы используют их как инструмент в борьбе, считает политолог Богдан Безпалько. Об этом он сказал на состоявшемся в ЦДЛ заседании дискуссионного клуба «Ракурс» на тему: «Украина — сценарии будущего».Как этот миф выстаивали и как подобные конструкции выстраивают сейчас? Вопрос не праздный. По словам политолога, если Россию начнут подвергать какой-либо деструкции, попытаются ее развалить и создать на ее территории новые государства (по примеру Украины. — Ред.), то попытки создания предпосылок к этому уже сейчас можно наблюдать.«Например, существует и очень активно поддерживается… движение поморов на севере. Поморы — это все-таки скорее локальная территориальная группа людей, русских людей. Но вот им создают свой язык, свои сказки, литературу и т. д., с тем чтобы заявить их как нацию, которая должна занять территорию», — рассказал эксперт.По его словам, «к этому не стоит относиться легкомысленно, потому что как раз на примере Украины хорошо видно: если эта идея внедряется в массы, особенно насильно, то постепенно, через одно-два-три поколения, она уже воспринимается как вполне себе… как то, что было веками».«Если детям в школе преподают определенное видение истории, о том, что Украина — это страна, которая существовала со времен Трипольской культуры, Черняховской, ну как минимум с VIII века… то люди будут в это верить, создается определенный миф. И люди за этот миф готовы умирать и, что еще более страшно, убивать — то, что мы видели в 2014 году», — сказал Безпалько.Эксперт добавил: но что самое страшное, так это то, что «Украина, ее элиты, ее население воспринимались как инструмент, причем как инструмент, который добровольно вручил себя, добровольно вызвался быть инструментом».Все по Бжезинскому, просто циничный расчет: для того, чтобы ослабить Россию, не дать ей возможности развиваться, нужно ее раздробить, вычленить из нее вот этот кусок территории (нынешнюю Украину. — Ред.) и сделать его враждебным к России, что у сценаристов и получилось, констатировал эксперт.Почему получилось? Потому что украинские элиты сами себя вручили американцам. Безпалько напомнил о словах одного из лидеров националистов: «Мы хотим быть острием на копье Запада в борьбе против России».«Парадокс в том, что люди сами себя сделали орудием в борьбе с Россией, но при этом орудием, которое разрушается», — отметил политолог. Он продолжил: «Это орудие рано или поздно сломается и будет выброшено».Если говорить о будущем, то, по словам эксперта, после начала СВО просматриваются три сценария. Первый — оптимистичный для России: в течение двух-трех лет Украина потерпит поражение и будет либо разделена, либо будет частично поглощена Россией, а остатки будут находится под влиянием России.Средний вариант — конфликт продолжится еще несколько лет и будет примерно то же, что происходит между Индией и Пакистаном.И катастрофический сценарий — если этот конфликт перерастет в глобальный или в сверхрегиональный — «в рамках Евразии».Будущее нам не известно, но сейчас Украина является инструментом, анти-Россией, в этом нет никаких сомнений, сказал политолог. По его словам, украинский национализм является своего рода квазирелигией, а с таким явлением можно бороться либо путем деструкции, либо путем создания другого мифа, — иных путей нет.Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев обратил внимание на особенности американского геополитического мышления, которое, по его словам, мы, возможно, не всегда понимаем.Так, когда-то в США был посыл, что Индокитай — ключ к мировому господству, все ресурсы надо направить туда, непременно выиграть там. Последствия известны. Теперь в качестве такого «ключа» рассматривают Украину. Огромность затраченных и затрачиваемых ресурсов объясняется именно таким подходом, пояснил эксперт.И есть другой подход в тех же США, он заключается в том, что в геополитическом плане Украина (как когда-то Индокитай) никакой роли не играет, не стоит на этом зацикливаться.Вот эти две точки зрения сегодня столкнулись в США. Но это не проработанные программы, скорее, намерения, даже фэнтезийное мышление — «может быть, что-то выйдет». Но этот иррациональный подход может США далеко завести, подчеркнул Васильев.Если выяснится, что ресурсы затрачены колоссальные, а «Сезам» все не открывается, то это может привести к политическим потрясениям в США.Что до сценариев. «С моей точки зрения, проблема стабилизации или будущего Украины не будет решена в самой Украине. Она будет решена из некоей геополитической расстановки сил… Востока и Запада», — сказал Васильев. По его словам, какой будет эта расстановка сил, судить пока сложно, — кто мог предвидеть сегодняшние события, когда Сталин предлагал членство в ООН для Украины?Участники дискуссии обсудили также идеи, изложенные в статье политолога и публициста Ростислава Ищенко «СВО: осознание цели». В статье говорится, в частности, что «любая оставшаяся Украина будет чувствовать себя победителем, сохранившем независимость, и стремиться к территориальному реваншу», а потому «как бы и чем бы не закончилась СВО, Украина после неё должна навсегда прекратить своё существование».По мнению Ищенко, именно отчаянное сопротивление Украины (киевского режима. — Ред.) «не даёт возможности завершить СВО каким-нибудь промежуточным миром». И «только это сопротивление даёт надежду на то, что пусть не по заранее намеченному плану, а просто волей обстоятельств, российское руководство будет вынуждено в конечном итоге ликвидировать Украину как государство, украинство как идею и украинский дух как разносчик смертельно опасной инфекции».

https://ukraina.ru/20231016/1050204798.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, мобилизация, россия, эксперты