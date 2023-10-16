Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире - 16.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231016/1050204798.html
Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире
Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире - 16.10.2023 Украина.ру
Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире
Украинцам нужен мир, и вовсе не обязательно на условиях непременного выхода на границы 1991 года. Это вряд ли получится, надо это понять и прекратить братоубийственную войну и предотвратить гибель людей, считает украинский бизнесмен и политик, основатель партии "5.10", бывший депутат Рады Геннадий Балашов
2023-10-16T06:13
2023-10-16T08:31
эксклюзив
украина
эксперты
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048888364_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_b28ca102cabdf2fe6df5389b41f24205.jpg
Он предложил смотреть на ситуацию трезво и реалистично соотносить потенциал и силы сторон. Политик заявил, что в нынешнем конфликте «наверное, Россия добьется каких-то результатов только в силу своих размеров — и Украине придется с этим жить».По его словам, те деятели на Украине, которые говорит о долгой войне, сами находятся в безопасности.«То, что говорит (глава ГУР. — Ред.) Буданов — долгая война — ему ж не воевать, он же не в окопе. И Зеленский не в окопе. И по сути, посылать бесконечно людей на убой… Ну, рано или поздно люди закончатся», — сказал Балашов в интервью журналисту Александру Шелесту. Он продолжил: поэтому самые здравые политики сейчас те, кто начинает говорить о мире между славянскими народами.Пусть для политика это будет самоубийственно, но нужно идти на это ради сохранения жизней, есть более высокие смыслы. Правда, нынешние руководители Украины не способны думать на годы вперед, «это дети, которые играют со спичками», — оценил Балашов уровень сегодняшней украинской власти.По его словам, Украина в целом сейчас «находится в управлении разрозненных криминальных групп, основанных на прокуратуре, ментуре, СБУ и ГУР».«И эти все мафиозные группировки — добавьте сюда еще таможню — фактически сейчас уничтожают страну изнутри», — обрисовал ситуацию Балашов, предположив, что эти группировки поставят себе задачу захватить всю власть, «то есть, возможно, сменить даже Зеленского, который, по большому счету, является их представителем».Политик предположил, что эти группировки дают Зеленскому ложную информацию, и тот не понимает, что происходит и не может решиться дать украинцам то, что им нужно — а «украинцам нужен мир». Для этого придется идти на переговоры с Россией, с Путиным, придется «идти на непопулярные меры по замораживанию конфликта — даже ценой своего президентства».Комментируя предложение МИД Украины засевать в будущем с дронов заминированные украинские поля медоносными травами — пусть-де пчелы собирают там мед, а его потом в особых баночках будут распространять по миру для напоминания о проблемах Украины — бизнесмен сказал, что поля все равно придется разминировать. Что касается самой идеи о пчелах и о меде — предположил, что она, может быть, исходит от Ющенко?Вообще напоминать миру о нынешнем конфликте вряд ли получится. «Как только заключат мир, перемирие, — человечество и народы постараются как можно быстрее это забыть. Как можно быстрее забыть. Я даже думаю, что будет первые годы — может быть, семь лет, десять лет, — даже вспоминать власти не будут эту войну. В силу разных причин», — сделал Балашов прогноз.Он выразил сожаление в связи с тем, что нынешние украинские ведомства говорят о чем угодно, но только не говорят о мире. Однако ведомства исчезнут, а народ останется.В Киеве говорят не о мире, но о близящейся будто бы победе. Напомним, ранее Зеленский заявил, что сейчас идет последняя стадия войны, более того, он будто бы знает, «когда Россия покинет наши территории».Политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала «Вечер.Live» назвал эти заявления Зеленского скорее «мотивирующими», призванными вызвать определенные эмоции. По его словам, этот состав украинской власти «хорошо владеет технологиями медийными, психологическими». Он напомнил о реплике бывшего советника Офиса президента Арестовича* о «двух-трех неделях» войны и о том, какую роль это сыграло.Вообще информационное сопровождение событий сейчас играет зачастую большую роль, чем сами события, но «часто это не имеет прямого отношения к тому, что реально происходит», сказал Ермолаев. Он напомнил, что ранее Зеленский определял и 2023 год как «год победы» — и это сыграло определенную мотивирующую роль. Возможно, такую же роль сейчас играют его заявления о «последней фазе войны». Но как это связано с реальностью — большой вопрос.Политолог добавил, что лично он пока не видит признаков какого-то «резкого поворота, тем более ухода российской армии».Экс-советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем видеоблоге в очередной раз констатировал провал контрнаступления ВСУ, подчеркнул, что никакого серьезного результата нет, «кроме огромных потерь». И это влечет за собой «деморализацию у людей», подчеркнул эксперт.Он напомнил о словах неких украинских чиновников, грозящих, что «вообще никто не спасется (от мобилизации. — Ред.) и до 70 лет всех будут отправлять на фронт». Но выразил сомнение: не успеют, «им недолго осталось».Помощь Киеву от США деньгами и оружием очень скоро прекратится, все пойдет Израилю, считает эксперт. По его словам, власть на Украине захватила шантрапа, но время этой шантрапы заканчивается. Не будет помощи, со дня на день не будет и медийного внимания, об Украине в мире забудут. Последствия будут тяжелейшие, предостерег политолог, призвав украинцев готовиться к этому.* Алексей Арестович признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20231015/1050196918.html
https://ukraina.ru/20231009/1050025243.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048888364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_210fb0f9e667e2a5a0fec30134cc9c11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, эксперты, спецоперация
Эксклюзив, Украина, эксперты, Спецоперация

Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире

06:13 16.10.2023 (обновлено: 08:31 16.10.2023)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинцам нужен мир, и вовсе не обязательно на условиях непременного выхода на границы 1991 года. Это вряд ли получится, надо это понять и прекратить братоубийственную войну и предотвратить гибель людей, считает украинский бизнесмен и политик, основатель партии "5.10", бывший депутат Рады Геннадий Балашов
Он предложил смотреть на ситуацию трезво и реалистично соотносить потенциал и силы сторон. Политик заявил, что в нынешнем конфликте «наверное, Россия добьется каких-то результатов только в силу своих размеров — и Украине придется с этим жить».
По его словам, те деятели на Украине, которые говорит о долгой войне, сами находятся в безопасности.
«То, что говорит (глава ГУР. — Ред.) Буданов — долгая война — ему ж не воевать, он же не в окопе. И Зеленский не в окопе. И по сути, посылать бесконечно людей на убой… Ну, рано или поздно люди закончатся», — сказал Балашов в интервью журналисту Александру Шелесту. Он продолжил: поэтому самые здравые политики сейчас те, кто начинает говорить о мире между славянскими народами.
учения украинской морской пехоты - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 18:08
"Полностью провалилось", немедленные переговоры. Итоги 15 октября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление полностью провалилось. На Западе предупредили Украину о необходимости как можно скорее договориться с Россией
Пусть для политика это будет самоубийственно, но нужно идти на это ради сохранения жизней, есть более высокие смыслы. Правда, нынешние руководители Украины не способны думать на годы вперед, «это дети, которые играют со спичками», — оценил Балашов уровень сегодняшней украинской власти.
По его словам, Украина в целом сейчас «находится в управлении разрозненных криминальных групп, основанных на прокуратуре, ментуре, СБУ и ГУР».
«И эти все мафиозные группировки — добавьте сюда еще таможню — фактически сейчас уничтожают страну изнутри», — обрисовал ситуацию Балашов, предположив, что эти группировки поставят себе задачу захватить всю власть, «то есть, возможно, сменить даже Зеленского, который, по большому счету, является их представителем».
Политик предположил, что эти группировки дают Зеленскому ложную информацию, и тот не понимает, что происходит и не может решиться дать украинцам то, что им нужно — а «украинцам нужен мир». Для этого придется идти на переговоры с Россией, с Путиным, придется «идти на непопулярные меры по замораживанию конфликта — даже ценой своего президентства».
Комментируя предложение МИД Украины засевать в будущем с дронов заминированные украинские поля медоносными травами — пусть-де пчелы собирают там мед, а его потом в особых баночках будут распространять по миру для напоминания о проблемах Украины — бизнесмен сказал, что поля все равно придется разминировать. Что касается самой идеи о пчелах и о меде — предположил, что она, может быть, исходит от Ющенко?
Вообще напоминать миру о нынешнем конфликте вряд ли получится. «Как только заключат мир, перемирие, — человечество и народы постараются как можно быстрее это забыть. Как можно быстрее забыть. Я даже думаю, что будет первые годы — может быть, семь лет, десять лет, — даже вспоминать власти не будут эту войну. В силу разных причин», — сделал Балашов прогноз.
Он выразил сожаление в связи с тем, что нынешние украинские ведомства говорят о чем угодно, но только не говорят о мире. Однако ведомства исчезнут, а народ останется.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября, 13:40
Кулеба: Без стимулов не могу переключить мозг на переговоры с Москвой Пока не видно стимулов к переговорам между Россией и Украиной, чтобы переключать мозг на решение этого вопроса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
В Киеве говорят не о мире, но о близящейся будто бы победе. Напомним, ранее Зеленский заявил, что сейчас идет последняя стадия войны, более того, он будто бы знает, «когда Россия покинет наши территории».
Политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала «Вечер.Live» назвал эти заявления Зеленского скорее «мотивирующими», призванными вызвать определенные эмоции. По его словам, этот состав украинской власти «хорошо владеет технологиями медийными, психологическими». Он напомнил о реплике бывшего советника Офиса президента Арестовича* о «двух-трех неделях» войны и о том, какую роль это сыграло.
Вообще информационное сопровождение событий сейчас играет зачастую большую роль, чем сами события, но «часто это не имеет прямого отношения к тому, что реально происходит», сказал Ермолаев. Он напомнил, что ранее Зеленский определял и 2023 год как «год победы» — и это сыграло определенную мотивирующую роль. Возможно, такую же роль сейчас играют его заявления о «последней фазе войны». Но как это связано с реальностью — большой вопрос.
Политолог добавил, что лично он пока не видит признаков какого-то «резкого поворота, тем более ухода российской армии».
Экс-советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем видеоблоге в очередной раз констатировал провал контрнаступления ВСУ, подчеркнул, что никакого серьезного результата нет, «кроме огромных потерь». И это влечет за собой «деморализацию у людей», подчеркнул эксперт.
Он напомнил о словах неких украинских чиновников, грозящих, что «вообще никто не спасется (от мобилизации. — Ред.) и до 70 лет всех будут отправлять на фронт». Но выразил сомнение: не успеют, «им недолго осталось».
Помощь Киеву от США деньгами и оружием очень скоро прекратится, все пойдет Израилю, считает эксперт. По его словам, власть на Украине захватила шантрапа, но время этой шантрапы заканчивается. Не будет помощи, со дня на день не будет и медийного внимания, об Украине в мире забудут. Последствия будут тяжелейшие, предостерег политолог, призвав украинцев готовиться к этому.
* Алексей Арестович признан в РФ террористом и экстремистом.
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертыСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:06Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
06:41ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
06:26Российская артиллерия уничтожила на Южно-Донецком направлении склад и две разведгруппы ВСУ
06:07Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя
05:50"Им отдали приказ умереть": эксперт рассказал, как Украина бросает в пекло резервы ВСУ под Купянском
05:50"Отловили и на передовую": эксперт рассказал, как в ВСУ воюют "дедовские" отряды ТРО с Закарпатья
05:40Военный эксперт о том, как ВС после штурма "на плечах противника" заходят на позиции ВСУ под Купянском
05:36ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ вцепились "мертвой хваткой" в ВСУ, чтобы "перегрызть" их под Купянском
05:20Политолог рассказал, кто управляет Германией и почему Шольц стал "могильщиком суверенитета"
05:10"Части вросли в траншеи": эксперт раскрыл главную проблему штурма позиций ВСУ в Авдеевке
05:00"Цепляются до последнего": военный эксперт о том, как ВС РФ бьют с флангов и замыкают в кольцо Авдеевку
04:50Военный эксперт раскрыл, как ВС "берут в клещи" и давят в "авдеевском мешке" последние резервы ВСУ
04:42ЦАХАЛ объявил о новых ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане
04:40"Копия Азовстали": полковник Алёхин о том, как ВСУ держат оборону в подземельях Авдеевки
04:30"В бетон залиты даже танки": военный эксперт раскрыл, во что ВСУ за восемь лет превратили Авдеевку
04:20Политолог рассказал, как "застарелый" конфликт на Ближнем Востоке похоронит гегемонию США
04:10В Одесской области прогремели взрывы - СМИ
04:10Не только обстрелы Донецка. Военный эксперт назвал две важные причины освобождения Авдеевки
04:00Политолог объяснил, что изменит новая поправка в закон о выборах президента РФ
Лента новостейМолния