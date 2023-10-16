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Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире

Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире - 16.10.2023 Украина.ру

Когда люди закончатся. Украинские эксперты и политики о войне и мире

Украинцам нужен мир, и вовсе не обязательно на условиях непременного выхода на границы 1991 года. Это вряд ли получится, надо это понять и прекратить братоубийственную войну и предотвратить гибель людей, считает украинский бизнесмен и политик, основатель партии "5.10", бывший депутат Рады Геннадий Балашов

2023-10-16T06:13

2023-10-16T06:13

2023-10-16T08:31

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Он предложил смотреть на ситуацию трезво и реалистично соотносить потенциал и силы сторон. Политик заявил, что в нынешнем конфликте «наверное, Россия добьется каких-то результатов только в силу своих размеров — и Украине придется с этим жить».По его словам, те деятели на Украине, которые говорит о долгой войне, сами находятся в безопасности.«То, что говорит (глава ГУР. — Ред.) Буданов — долгая война — ему ж не воевать, он же не в окопе. И Зеленский не в окопе. И по сути, посылать бесконечно людей на убой… Ну, рано или поздно люди закончатся», — сказал Балашов в интервью журналисту Александру Шелесту. Он продолжил: поэтому самые здравые политики сейчас те, кто начинает говорить о мире между славянскими народами.Пусть для политика это будет самоубийственно, но нужно идти на это ради сохранения жизней, есть более высокие смыслы. Правда, нынешние руководители Украины не способны думать на годы вперед, «это дети, которые играют со спичками», — оценил Балашов уровень сегодняшней украинской власти.По его словам, Украина в целом сейчас «находится в управлении разрозненных криминальных групп, основанных на прокуратуре, ментуре, СБУ и ГУР».«И эти все мафиозные группировки — добавьте сюда еще таможню — фактически сейчас уничтожают страну изнутри», — обрисовал ситуацию Балашов, предположив, что эти группировки поставят себе задачу захватить всю власть, «то есть, возможно, сменить даже Зеленского, который, по большому счету, является их представителем».Политик предположил, что эти группировки дают Зеленскому ложную информацию, и тот не понимает, что происходит и не может решиться дать украинцам то, что им нужно — а «украинцам нужен мир». Для этого придется идти на переговоры с Россией, с Путиным, придется «идти на непопулярные меры по замораживанию конфликта — даже ценой своего президентства».Комментируя предложение МИД Украины засевать в будущем с дронов заминированные украинские поля медоносными травами — пусть-де пчелы собирают там мед, а его потом в особых баночках будут распространять по миру для напоминания о проблемах Украины — бизнесмен сказал, что поля все равно придется разминировать. Что касается самой идеи о пчелах и о меде — предположил, что она, может быть, исходит от Ющенко?Вообще напоминать миру о нынешнем конфликте вряд ли получится. «Как только заключат мир, перемирие, — человечество и народы постараются как можно быстрее это забыть. Как можно быстрее забыть. Я даже думаю, что будет первые годы — может быть, семь лет, десять лет, — даже вспоминать власти не будут эту войну. В силу разных причин», — сделал Балашов прогноз.Он выразил сожаление в связи с тем, что нынешние украинские ведомства говорят о чем угодно, но только не говорят о мире. Однако ведомства исчезнут, а народ останется.В Киеве говорят не о мире, но о близящейся будто бы победе. Напомним, ранее Зеленский заявил, что сейчас идет последняя стадия войны, более того, он будто бы знает, «когда Россия покинет наши территории».Политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала «Вечер.Live» назвал эти заявления Зеленского скорее «мотивирующими», призванными вызвать определенные эмоции. По его словам, этот состав украинской власти «хорошо владеет технологиями медийными, психологическими». Он напомнил о реплике бывшего советника Офиса президента Арестовича* о «двух-трех неделях» войны и о том, какую роль это сыграло.Вообще информационное сопровождение событий сейчас играет зачастую большую роль, чем сами события, но «часто это не имеет прямого отношения к тому, что реально происходит», сказал Ермолаев. Он напомнил, что ранее Зеленский определял и 2023 год как «год победы» — и это сыграло определенную мотивирующую роль. Возможно, такую же роль сейчас играют его заявления о «последней фазе войны». Но как это связано с реальностью — большой вопрос.Политолог добавил, что лично он пока не видит признаков какого-то «резкого поворота, тем более ухода российской армии».Экс-советник президента Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем видеоблоге в очередной раз констатировал провал контрнаступления ВСУ, подчеркнул, что никакого серьезного результата нет, «кроме огромных потерь». И это влечет за собой «деморализацию у людей», подчеркнул эксперт.Он напомнил о словах неких украинских чиновников, грозящих, что «вообще никто не спасется (от мобилизации. — Ред.) и до 70 лет всех будут отправлять на фронт». Но выразил сомнение: не успеют, «им недолго осталось».Помощь Киеву от США деньгами и оружием очень скоро прекратится, все пойдет Израилю, считает эксперт. По его словам, власть на Украине захватила шантрапа, но время этой шантрапы заканчивается. Не будет помощи, со дня на день не будет и медийного внимания, об Украине в мире забудут. Последствия будут тяжелейшие, предостерег политолог, призвав украинцев готовиться к этому.* Алексей Арестович признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20231015/1050196918.html

https://ukraina.ru/20231009/1050025243.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, спецоперация