https://ukraina.ru/20231015/1050193324.html

Собаки лают, караван идёт: как живётся в ЛНР спустя год после возвращения в Россию

Собаки лают, караван идёт: как живётся в ЛНР спустя год после возвращения в Россию - 15.10.2023 Украина.ру

Собаки лают, караван идёт: как живётся в ЛНР спустя год после возвращения в Россию

Год назад Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области вернулись домой, в Россию. Данное событие, безусловно, стало эпохальным не только для этих регионов, а и для всей нашей страны

2023-10-15T14:39

2023-10-15T14:39

2023-10-15T14:39

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Корреспонденты Украина.ру проехали по небольшим населённым пунктам ЛНР и подготовили репортаж о том, что изменилось за этот год. Как живут обычные люди и что происходит "по ту сторону баррикад". Подробности - в видеоматериале.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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