https://ukraina.ru/20231015/1050193324.html
Собаки лают, караван идёт: как живётся в ЛНР спустя год после возвращения в Россию
Собаки лают, караван идёт: как живётся в ЛНР спустя год после возвращения в Россию - 15.10.2023 Украина.ру
Собаки лают, караван идёт: как живётся в ЛНР спустя год после возвращения в Россию
Год назад Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области вернулись домой, в Россию. Данное событие, безусловно, стало эпохальным не только для этих регионов, а и для всей нашей страны
2023-10-15T14:39
2023-10-15T14:39
2023-10-15T14:39
видео
лнр
россия
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учителя
всу
дети
украина
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Корреспонденты Украина.ру проехали по небольшим населённым пунктам ЛНР и подготовили репортаж о том, что изменилось за этот год. Как живут обычные люди и что происходит "по ту сторону баррикад". Подробности - в видеоматериале.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0f/1050193200_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_00fd39201315b72b6aef06cdafc8c61e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, лнр, россия, город, люди, школа, учителя, всу, дети, украина, видео
Видео, ЛНР, Россия, город, люди, Школа, учителя, ВСУ, дети, Украина
Собаки лают, караван идёт: как живётся в ЛНР спустя год после возвращения в Россию
Год назад Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области вернулись домой, в Россию. Данное событие, безусловно, стало эпохальным не только для этих регионов, а и для всей нашей страны
Корреспонденты Украина.ру проехали по небольшим населённым пунктам ЛНР и подготовили репортаж о том, что изменилось за этот год. Как живут обычные люди и что происходит "по ту сторону баррикад". Подробности - в видеоматериале.