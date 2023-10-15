https://ukraina.ru/20231015/1050190349.html

Армен Гаспарян: Этим подонкам надо Байдена сделать президентом любой ценой

Армен Гаспарян: Этим подонкам надо Байдена сделать президентом любой ценой - 15.10.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: Этим подонкам надо Байдена сделать президентом любой ценой

Главный проигравший, помимо народов Палестины и Израиля – это Зеленский, потому что теперь в западной ленте новостей его нет, все посвящено палестинцам и израильтянам. Украина уже никого не интересует, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-10-15T13:40

2023-10-15T13:40

2023-10-15T13:40

интервью

армен гаспарян

зарубежье

россия

украина

израиль

сша

джо байден

олимпийские игры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, в Польше 15 октября пройдут парламентские выборы, пока наибольшие шансы у правящей парии "Право и справедливость", а также у оппозиционеров из "Гражданской платформы". У кого из них на этот момент шансов больше, имеет ли значение для России, кто одержит победу? И, в случае победы оппозиции, что будет ждать Евросоюз?– Я не думаю, что партия Дуды-Моравецкого и всех прочих невменяемых проиграет выборы. Я, честно говоря, в это не верю. Она всех устраивает, она отвечает абсолютно всем требованиям польской русофобии. Уже не осталось ничего, чего бы они не реализовали.А все остальное - ну а что, какие к ним претензии? Сейчас всем тяжело, газ опять взлетел в цене, это же не имеет никакого отношения к польским историям.Европейский Союз вряд ли сейчас захочет менять коней на переправе – они сейчас будут при деле, сейчас Израиль с Палестиной будут кассировать. Так что тут все хорошо.Вопрос другой – когда наступит точка невозврата во всей этой ситуации. Ведь даже уже Киссинджер заговорил о том, что - ребята, послушайте, то, чего вы сбацали – это как-то чудовищно.Я вот смотрю на это и думаю - Боже ж ты мой, когда я об этом говорил в эфире в 2010 году, о том, что вот эта политика мультикультурализма приведет исключительно к созданию, мягко говоря, странной среды в Европе – это называлось "коварная путинская пропаганда", "сеет рознь и не понимает подлинной демократии".Спустя 13 лет об этом заговорил Киссинджер. Давайте я сделаю еще один смелый прогноз: какая бы власть ни пришла в Польше – ничего принципиального ни для России, ни для Белоруссии, ни для поляков не изменится.Кто там в оппозиции? Дональд Туск? Сам по себе записной русофоб. Когда он был в правительстве, он какие заявления делал? Но у нас же как обычно – звенящая безграмотность. У них какой-то органчик в голове играет, что оппозиция – это какой-то хороший человек, это наш друг.Но друзья-то какие? Есть в Молдове блок "Пенсия и еще большая пенсия", тоже наши друзья ситные. Ну вот они нашли теперь себе в Польше Дональда Туска.Я смотрю и думаю - ребята, вы не пробовали набрать в интернете два слова и почитать просто, вдруг вам понравится эта затея и вы сможете потом еще что-нибудь прочитать и откроете для себя еще что-нибудь.– Отношение к нам понятно – не изменится. А отношение к Украине и, в том числе, к оказанию военной помощи?– Насколько я понимаю, в данный момент все забирает Израиль, потому что там же из-за чего еще во многом сложность? Соединенные Штаты понимают, что это за бурлящий котел, имеется в виду Ближний Восток. Они там десятилетиями хранили снаряды – патроны, боеприпасы - в Израиле, естественно.Но в конце января этого года очередная мудрая голова сказала - слушайте, так у нас же вот, где есть – сейчас мы это быстренько перешлем хутору (киевскому режиму — Ред.), и все эти склады – упс – и ушли на Украину. Теперь Израиль, проводя эту операцию, испытывает острую нехватку (боеприпасов — Ред.). Почему сразу же полетел самолет, в первый же день, когда Израиль начал объявлять, что сейчас будет "Немезида полная" – сразу пришлось отправлять из США рейсы, потому что нету (у Израиля боеприпасов — Ред.).А, извините, этих патронов-снарядов больше же не становится, потому что прожорливая саранча хуторская способна разорить кого угодно. Теперь к этому добавляются униженные в лучших своих чувствах израильтяне.Понятно, сейчас торжество у американского ВПК, представляете, сколько они денег сейчас заработают, потому что нищеброды эти с голой попкой хуторские… Израильтяне будут платить, это понятно. У них сейчас праздник – все, что есть, все, что сделают – все будет отправляться туда. Хутору (киевскому режиму — Ред.) пошлют воздушный поцелуй, открытку на День УПА - ну и всё, и хватит.Ну - вон, Зеленский съездил – сразу же с первой минуты было понятно, что ему показали кукиш, потому что он с первого мгновения стоял… Слушайте, я после 23 часов прямого эфира в неделю – у меня более счастливое лицо, чем у Зеленского на Рамштайне. Дело ведь не в том, что это не его уровень, это уровень министра обороны. Просто с ним уже никто не хочет встречаться, даже цыгане в Румынии и то сказали – пошел вон отсюда, нету у нас для тебя ничего, ни лошади, ни овса, ни телеги. Всё!Ну понятно, что сейчас все забирает Израиль. А что хутор? Ну, режет бюджет, пытается сэкономить. Самое главное, опять же, хуторскому имбецилу хоть кол на голове теши. Они говорят теперь, некоторые – ничего страшного, мы пока встанем в глухую оборону, соответственно, Израиль, глядишь, что-нибудь сделает, ему потом опять ничего не будет нужно лет на десять, ну хорошо, хотя бы года на два, и мы потом снова будем на коне.Во-первых, вы будете не на коне, а в трясине, хотя бы в силу того обстоятельства, что когда вы находитесь в обороне, вы больше боеприпасов тратите. Но это не мое утверждение, есть военные теоретики, которые давным-давно вывели уже все формулы. В принципе это все есть, просто хуторской разум не восприимчив ни к чему.И второй момент, а кто вам, имбецилам, сказал, что там все закончится в Израиле? Там, похоже, сейчас джихад будет – вот это будет закономерным результатом.– Давайте перейдем к войне на Ближнем Востоке. Почему ни ООН, ни ряду других государств так и не удалось создать два независимых государства – Палестину и Израиль? И какие вы видите варианты выхода из этого конфликта?– Хороших вариантов нет вообще ни одного, в принципе. Это надо понимать для себя. Ни одного!Почему не удалось создать? Потому что "сердце красавицы склонно к измене и к перемене". Потому что сначала в пику Советскому Союзу поддерживалась Палестина, потом карты скинули, вытащили из колоды новые, и стали поддерживать Израиль, про Палестину благополучно все забыли.Там же ХАМАС не сразу появился, сначала была "Лига освобождения Палестины". Ее зачморили на Западе, что она какая-то вся левая, что там левые взгляды социалистические – они тяготели к Советскому Союзу. Им сказали - вы какие-то все гадкие, уйдите отсюда. Потом появился ФАТХ, его тоже разрукопожали. И в результате израильтяне сделали ХАМАС – сами. И еще его финансировали.Правда, ХАМАС оказался взбесившимся агентом. Теперь в результате они все, что можно, коллективными усилиями сейчас там раскурочат. Но вопрос территорий остается как таковой.Путин сказал, что лучшее, что можно сделать – это независимая Палестина со столицей – где? – в восточном Иерусалиме, согласно изначальным рекомендациям. Но за это время Израиль потихонечку отжал кучу территорий. Теперь для того, чтобы это сделать, надо как-то понять - а куда этих людей девать?Потому что после всего, что произошло… Армяне покинули Карабах. Представьте, завтра все проснулись – всё, создаем Палестину, по фэншую сейчас двинем что-нибудь. Но ведь эти люди там не останутся – их надо куда-то девать. А куда вы их денете?Самое интересное, что параллельно Израиль говорит - а давайте мы вообще всех палестинцев выселим в Египет? Вот тоже прикольно! Представьте себе – после Второй мировой войны это же земли были арабов и палестинцев изначально, там же их не было в таком количестве. Советский Союз первым признает Израиль как государство евреев. Им дали землю, вот - все хорошо, давайте, стройте государство.Представьте себе, вы видите путника и странника, приглашаете его к себе домой переночевать, накатываете ему рюманок, даете огурчик и что-нибудь еще, а он через неделю выселит вас из дома – все, я тут буду, женщины, уйдите, чтоб я вас не видел, и огурцы вы солить не можете, и настойка у вас фиговая. И вы остаетесь и думаете - ну как так вообще? Вот это то, что в результате произошло.К огромному сожалению, после развала Советского Союза, Россию отодвинули от процесса ближневосточного урегулирования. Результаты сейчас, я надеюсь, все получили и все наслаждаются.Единственное, конечно, надо сказать, что главный проигравший, помимо народов Палестины и Израиля – это Зеленский, потому что на него сейчас вообще всем по фигу, вообще этого слова в западной ленте нет – все посвящено палестинцам и израильтянам. Украина уже никого не интересует, все всё понимают.Потому что бойня может быть такая, что это может быть Третья мировая война.Я, конечно, понимаю, что Зеленский, как герой фильма "О чем говорят мужчины", будет нестись сзади и орать: "Подождите, я вам сейчас на рояле белом поиграю" - но его просто пристрелят в дороге, чтобы он не мельтешил под ногами.– Насколько проигравшими окажутся США, учитывая, что они столько лет столько денег вбухивали в Израиль, а по факту вскрылось, что армия у них не такая уж и мощная.– Я не думаю, что армия (Израиля — Ред.) не мощная. Я думаю, что^ скорее всего, все знали, что это будет - и позволили этому осуществиться. И я могу объяснить, почему я так думаю. Байдену нужна какая-то победа, чтобы идти на выборы. С хутором (киевским режимом — Ред.) не получилось, все это признают, что не получилось. Но, если он (Байден — Ред.) победит в Израиле – то хотя бы что-то у него в активе будет.И, мне кажется, что не может такого быть, что "Моссад" все проспал, военная разведка все проспала, система обеспечения безопасности на границе. Она ворон фиксировала, ворона пролетала – сигнализация начинала работать. А здесь все крушат бульдозерами, несутся как сайгаки люди, а она не работает. Так же не бывает, правда? Кто-то сделал так, чтобы все это так получилось.Вы, наверное, хотите сказать - подожди, Сумбатыч, но там же люди погибли! Погибли, ну и чего? Политика – это штука циничная. В политике девиз: "Жертвуя единицами, ты зарабатываешь тысячи". Да, прискорбно, погибли. Но - извините, мир же видит только погибших израильтян, погибших палестинцев никто не видит. Мне нравится эта история - а что, они не такие же люди?Мне жалко и тех и других. Я презираю ХАМАС за вот этот терроризм, за убитую собаку – я никогда этим мразям этого не прощу. Но извините, то, что делает Израиль – это же не менее запредельно. Ковровые бомбардировки. Вы представьте, сейчас Владимир Владимирович скажет – все, хутор... мы даем 24 часа, уходите из Киева, Киева не будет.Вы представляете себе такую ситуацию? Это же невозможно. А тут - возможно. Говорят - миллион человек, за день покиньте (территорию — Ред.)! Как это может быть, чтобы 850 человек в минуту покидали. Так не бывает! Поэтому, я думаю, что все это было подстроено благополучнейшим образом.Эти подонки невменяемые – от них не стоит чего-то ждать другого. Им надо Байдена делать президентом любой ценой. Подумаешь, миллион человек погибнет, ну что, бывает, что, в первый раз в мировой истории?– Да, такую версию выдвигают и другие эксперты. Перейдем к ситуации на Украине. Российская армия продолжает активно наступать на авдеевском направлении. Чем для России так важна Авдеевка, и какая перед нами на авдеевском направлении стоит задача-минимум?– У нас нет задачи-минимум, у нас одна задача – освобождение своих территорий. Что такое "задача-минимум"? Это когда вы варите яйца, вот задача-минимум, чтобы было всмятку, а задача-максимум - чтобы было вкрутую. Вот это я понимаю. А когда речь идет про твои собственные территории, которые по Конституции находятся в составе ДНР – что такое "задача-минимум"? Пнуть кованым сапогом по наглой харе и вышвырнуть ее к чертовой матери оттуда. Вот это наша основная задача. Здесь нет минимума и быть не может.Я понимаю, конечно, откуда это берется, потому что теперь же все дуют на воду, все стараются очень аккуратно сказать. Но послушайте, оттого, что вы будете там находить какие-то слова или что-то еще, суть явления не поменяется.Территория России должна быть свободна. Точка. Всё, дальше будет видно, дальше можно будет поговорить за программу-минимум.Программа-минимум может включать Николаевскую область, или Одесскую, или Харьковскую, или Днепропетровскую. Вот тогда — да.– Или все сразу.– Это тогда задача-максимум. Вот это уже будет задача-максимум!– Международный Олимпийский комитет отстранил Российский Олимпийский комитет. Это связано с включением представительств новых регионов в наш комитет. Все это произошло после кляузы со стороны Украины. Чем это чревато для российских спортсменов, и как вы вообще оцениваете данное решение?– Оно меня вообще не удивило. Для меня удивительно, что кто-то еще испытывает иллюзии, что туда можно как-то вернуться, что нас там ждут. Для меня было изначально это понятно.Поэтому я воспринял хорошо и с удовольствием. Избавились – ради Бога, всё. Эту историю надо закрывать. Надо развивать свой спорт. В конце концов, у нас по 95% видов спорта в стране - когда проходят чемпионаты, вы об этом узнаете, только если вы именно этот вид спорта любите.Где у нас какие-нибудь билборды, посвященные чемпионату по гребле на байдарках, например? Хорошо, ладно, это сложная история. Где у нас билборды по чемпионату России по волейболу? Вы видели за последние лет пять хоть один? Нет! Почему? Потому, что нам это не интересно. Наши дегенераты либеральные, они ж говорили как: для чего нужен чемпионат России? Чтобы отобраться в европейские кубки.Они изначально свой собственный национальный чемпионат поместили под плинтус. Так, может быть, его оттуда надо извлечь? Пускай наш будет спорт.Я на самом деле не очень люблю смотреть (спортивные соревнования — Ред.) последние лет пятнадцать, потому что я не понимаю вообще, во что этот международный спорт превращен. Какие-то стероидные годзиллы бегают, какое отношение это имеет к спорту в принципе?Раньше, я помню, во времена моего детства – это брутальные мужики выходили, злые, а сейчас? Один причесочку поправляет, другой себе причинное место чешет! Это спорт? Серьезно? Я не хочу такой, мне такой не нравится. А поскольку никакого другого Международный Олимпийский комитет не предлагает, то пошли они в ж. вместе со своими борюськами. Я не считаю нужным в этом во всем участвовать, тем более, без флага, гимна, герба и т. д.Поставили точку – хорошо! Я желаю, чтобы мы еще перестали на футболе этим всем заморачиваться, с УЕФА, с ФИФА. Не хотите - все, до свидания. Свой надо спорт развивать. Ничего страшного не будет.Понятно, что это на десятилетия. Извините, даже если завтра закончится СВО – никто никого никуда не вернет, не надо иллюзий здесь. Это на десятилетия еще вперед, что вы переживаете по этому поводу?Так получилось, все. Извините, а когда СВО не было, а нам все время придумывали – о, это у вас допинг, о, это у вас права человека нарушены, о, это еще чего-то. И отстраняли – без флага, гимна, герба, без всякой атрибутики. Ну и что? Зачем это терпеть? Не надо!

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, зарубежье, россия, украина, израиль, сша, джо байден, олимпийские игры