Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год - 15.10.2023 Украина.ру
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Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год
Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год - 15.10.2023 Украина.ру
Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год
Парламент Украины должен принять документ до 20 ноября текущего года
2023-10-15T13:07
2023-10-15T13:07
новости
верховная рада
бюджет
военные расходы
проект
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Проект бюджета Украины на 2024 год утвердил комитет Верховной рады. Об этом 15 октября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.По его информации, документ Верховная рада должна принять до 20 ноября."Бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу и в целом по выводам комитета. Далее их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование", - отметилЖелезняк.О том, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов сообщил 15 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Эта сумма превышает расходы на социальную сферу, медицину и образование.
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новости, верховная рада, бюджет, военные расходы, проект
Новости, Верховная Рада, бюджет, военные расходы, проект

Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год

13:07 15.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Парламент Украины должен принять документ до 20 ноября текущего года
Проект бюджета Украины на 2024 год утвердил комитет Верховной рады. Об этом 15 октября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
По его информации, документ Верховная рада должна принять до 20 ноября.
"Бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу и в целом по выводам комитета. Далее их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование", - отметилЖелезняк.
О том, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов сообщил 15 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Эта сумма превышает расходы на социальную сферу, медицину и образование.
14 октября, 17:40
"Настрой пессимистичный": в Верховной Раде оценили дальнейшую поддержку Запада - NYTГотовность Запада продолжать поддерживать Украину оценивается пессимистично, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. Об этом 14 октября сообщили журналисты The New York Times
 
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