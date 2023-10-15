https://ukraina.ru/20231015/1050190239.html

Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год

Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год - 15.10.2023 Украина.ру

Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год

Парламент Украины должен принять документ до 20 ноября текущего года

2023-10-15T13:07

2023-10-15T13:07

2023-10-15T13:07

новости

верховная рада

бюджет

военные расходы

проект

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Проект бюджета Украины на 2024 год утвердил комитет Верховной рады. Об этом 15 октября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.По его информации, документ Верховная рада должна принять до 20 ноября."Бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу и в целом по выводам комитета. Далее их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование", - отметилЖелезняк.О том, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов сообщил 15 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Эта сумма превышает расходы на социальную сферу, медицину и образование.

https://ukraina.ru/20231014/1050184566.html

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новости, верховная рада, бюджет, военные расходы, проект