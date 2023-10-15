Рекордные венные расходы. Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета на 2024 год
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Парламент Украины должен принять документ до 20 ноября текущего года
Проект бюджета Украины на 2024 год утвердил комитет Верховной рады. Об этом 15 октября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
По его информации, документ Верховная рада должна принять до 20 ноября.
"Бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу и в целом по выводам комитета. Далее их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование", - отметилЖелезняк.
О том, что правительство Украины приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов сообщил 15 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Эта сумма превышает расходы на социальную сферу, медицину и образование.