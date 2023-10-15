Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО - 15.10.2023 Украина.ру
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Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО
Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО - 15.10.2023 Украина.ру
Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО
С февраля 2022 года украинские пограничники задержали более 22 тысяч человек, которые пытались выехать из страны. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко
2023-10-15T11:29
2023-10-15T11:29
новости
госпогранслужба
сво
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В том числе на зелёном участке границы задержали около 15,8 тысячи человек. Бегут украинцы из страны и подделывая документы. Число таких нарушителей составило 6.8 тысячи человек. Ежедневно на украинской границе ловят 20-30 беглецов.Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде, так как не имеют для этого, по мнению властей, достаточных оснований.В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. С начала года двум тысячам чиновникам запретили выезд с Украины.Ранее представитель Сухопутных войск Украины заявил, что все военнообязанные граждане Украины должны явиться в военкоматы, якобы для сверки данных воинского учета.По словам заместителя министра обороны страны Наталии Калмыковой, украинцам необходимо прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".Как ранее отмечал президент Владимир Путин, в попытках добиться результата любой ценой ВСУ во время так называемого контрнаступа потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.
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новости, госпогранслужба, сво
Новости, Госпогранслужба, СВО

Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО

11:29 15.10.2023
 
© president.gov.uaУкраина граница пограничник пограничный столб
Украина граница пограничник пограничный столб
© president.gov.ua
Читать в
С февраля 2022 года украинские пограничники задержали более 22 тысяч человек, которые пытались выехать из страны. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко
В том числе на зелёном участке границы задержали около 15,8 тысячи человек. Бегут украинцы из страны и подделывая документы. Число таких нарушителей составило 6.8 тысячи человек. Ежедневно на украинской границе ловят 20-30 беглецов.
Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде, так как не имеют для этого, по мнению властей, достаточных оснований.
"Они не попадают под категорию правил пересечения границы, не имеют разрешительных документов или документы не отвечают условиям, разрешающим пересечение границы", - сказал Демченко.
В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. С начала года двум тысячам чиновникам запретили выезд с Украины.
Ранее представитель Сухопутных войск Украины заявил, что все военнообязанные граждане Украины должны явиться в военкоматы, якобы для сверки данных воинского учета.
По словам заместителя министра обороны страны Наталии Калмыковой, украинцам необходимо прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".
Юрий Кнутов интервью
14 октября, 04:13
Юрий Кнутов: Россия гибко расправляется с ВСУ в Авдеевке, чтобы к зиме 2024 года закончить СВО победой
Как ранее отмечал президент Владимир Путин, в попытках добиться результата любой ценой ВСУ во время так называемого контрнаступа потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.
 
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