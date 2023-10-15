https://ukraina.ru/20231015/1050189160.html

Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО

Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО - 15.10.2023 Украина.ру

Погранслужба Украины обнародовала число нелегалов, пытавшихся бежать за рубеж с начала СВО

С февраля 2022 года украинские пограничники задержали более 22 тысяч человек, которые пытались выехать из страны. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко

2023-10-15T11:29

2023-10-15T11:29

2023-10-15T11:29

новости

госпогранслужба

сво

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В том числе на зелёном участке границы задержали около 15,8 тысячи человек. Бегут украинцы из страны и подделывая документы. Число таких нарушителей составило 6.8 тысячи человек. Ежедневно на украинской границе ловят 20-30 беглецов.Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде, так как не имеют для этого, по мнению властей, достаточных оснований.В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. С начала года двум тысячам чиновникам запретили выезд с Украины.Ранее представитель Сухопутных войск Украины заявил, что все военнообязанные граждане Украины должны явиться в военкоматы, якобы для сверки данных воинского учета.По словам заместителя министра обороны страны Наталии Калмыковой, украинцам необходимо прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".Как ранее отмечал президент Владимир Путин, в попытках добиться результата любой ценой ВСУ во время так называемого контрнаступа потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.

https://ukraina.ru/20231014/1050169028.html

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2023

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новости, госпогранслужба, сво