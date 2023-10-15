Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматы
09:22 15.10.2023 (обновлено: 09:23 15.10.2023)
Все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимира Фитьо
По официальной версии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, как на Украине называют военкоматы, украинцам предстоит пройти процедуру обновления данных.
"Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ", - заявил представитель ВСУ.
С 1 октября на учет в военкоматы обязаны становится и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Как заверил Фитьо, речь о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идет, а призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
По словам члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, с октября выезд с Украины для женщин-медиков, ставших на воинский учет, ограничен.
Ранее заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телемарафона порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".
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