Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматы - 15.10.2023 Украина.ру
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Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматы
Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматы - 15.10.2023 Украина.ру
Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматы
Все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимира Фитьо
2023-10-15T09:22
2023-10-15T09:23
новости
всу
украинцы
военкоматы
верховная рада
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По официальной версии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, как на Украине называют военкоматы, украинцам предстоит пройти процедуру обновления данных.С 1 октября на учет в военкоматы обязаны становится и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Как заверил Фитьо, речь о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идет, а призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.По словам члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, с октября выезд с Украины для женщин-медиков, ставших на воинский учет, ограничен.Ранее заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телемарафона порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".
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новости, всу, украинцы, военкоматы, верховная рада
Новости, ВСУ, украинцы, военкоматы, Верховная Рада

Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматы

09:22 15.10.2023 (обновлено: 09:23 15.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Все военнообязанные граждане Украины должны в ближайшее время явиться в военкоматы. Это касается и женщин с медицинскими специальностями. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимира Фитьо
По официальной версии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, как на Украине называют военкоматы, украинцам предстоит пройти процедуру обновления данных.
"Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ", - заявил представитель ВСУ.
С 1 октября на учет в военкоматы обязаны становится и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Как заверил Фитьо, речь о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идет, а призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
По словам члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, с октября выезд с Украины для женщин-медиков, ставших на воинский учет, ограничен.
Ранее заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телемарафона порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт".
Зеленский Блинкен
15 октября, 07:00
Эксперт объяснил, что сделают США в 2024 году после того, как ВСУ сотрут всю свою большую группировку США смогут поддерживать Украину в состоянии вялотекущей войны. Это стоит недорого. Другое дело, что США вряд ли смогут нарастить украинскую группировку так, как это было сделано в прошлом году, если они хотят получить какие-то результаты. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру
 
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