Ждут всех: командование ВСУ призвало украинцев идти в военкоматы

Эксперт объяснил, что сделают США в 2024 году после того, как ВСУ сотрут всю свою большую группировку

США смогут поддерживать Украину в состоянии вялотекущей войны. Это стоит недорого. Другое дело, что США вряд ли смогут нарастить украинскую группировку так, как это было сделано в прошлом году, если они хотят получить какие-то результаты. Об этом рассказал редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру