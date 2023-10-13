Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN - 13.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231013/1050172188.html
Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN - 13.10.2023 Украина.ру
Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
В преддверие парламентских выборов в Польше всё большую популярность набирает правая евроскептическая политическая сила "Конфедерация свободы и независимости", известная как Конфедерация. Если она достигнет соглашения с правящей польской партией, антиукраинские настроения будут больше влиять на принятие решений в стране, пишет CNN
2023-10-13T23:40
2023-10-13T23:40
новости
польша
украина
военная помощь
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047130243_0:268:2692:1782_1920x0_80_0_0_933792b56be88fccd2c96a479cad79bb.jpg
Конфедераты против расходование государственных средств на помощь Киеву, а её сторонники преимущественно с подозрением относятся к украинским беженцам. Роль этой политической организации может возрасти ещё больше. Как показывают данные из опросов журналистов, воскресные парламентские выборы&nbsp;в Польше могут привести к отставке парламента, что откроет Конфедерации путь к власти. Напомним, 15 октября поляки будут избирать обе палаты парламента. Эксперты не могут однозначно спрогнозировать, сохранит господствующие позиции консервативная партия власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского или уступит оппозиционной "Гражданской позиции" экс-премьера Дональда Туска. Кроме этих двух политсил, в парламент, как прогнозируют, пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь", коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости".Ранее сообщалось, что выборы в Польше повлияют на дальнейшую поддержку страной Украины. Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047130243_0:15:2692:2034_1920x0_80_0_0_1d81d152ce30108a7b49fee923ed84ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, военная помощь, выборы
Новости, Польша, Украина, военная помощь, выборы

Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN

23:40 13.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В преддверие парламентских выборов в Польше всё большую популярность набирает правая евроскептическая политическая сила "Конфедерация свободы и независимости", известная как Конфедерация. Если она достигнет соглашения с правящей польской партией, антиукраинские настроения будут больше влиять на принятие решений в стране, пишет CNN
Конфедераты против расходование государственных средств на помощь Киеву, а её сторонники преимущественно с подозрением относятся к украинским беженцам.
“Некоторые украинцы здесь слишком сильно чувствуют себя как дома”, – цитирует СМИ Пшемыслава Чинека, который вместе с семьёй пришел на митинг в поддержку Конфедерации.
Роль этой политической организации может возрасти ещё больше. Как показывают данные из опросов журналистов, воскресные парламентские выборы в Польше могут привести к отставке парламента, что откроет Конфедерации путь к власти.
"Такой результат является худшим сценарием для Киева и Запада. Всюду на митингах (прим. ред. за Конфедерацию) царят настроения, которые приведут в восторг Кремль. Историческая травма и соседская конкуренция, отложенные в феврале прошлого года, возвращаются, и Конфедерация предоставила голос полякам, которые с подозрением смотрят на 1,4 миллиона украинских беженцев в стране", – отмечают журналисты CNN.
Напомним, 15 октября поляки будут избирать обе палаты парламента. Эксперты не могут однозначно спрогнозировать, сохранит господствующие позиции консервативная партия власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского или уступит оппозиционной "Гражданской позиции" экс-премьера Дональда Туска. Кроме этих двух политсил, в парламент, как прогнозируют, пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь", коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости".
Ранее сообщалось, что выборы в Польше повлияют на дальнейшую поддержку страной Украины. Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.
 
НовостиПольшаУкраинавоенная помощьвыборы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:45Bloomberg: США и ЕС обсудят использование российских замороженных активов
00:45Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации
00:22ВСУ выпустили по Макеевке четыре снаряда – СЦКК ДНР
00:15"Назад они не уплывут": политолог раскрыл, зачем Украина отправляет диверсантов-смертников через Днепр
23:40Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
23:15Политолог объяснил, с кем готовится воевать Израиль и поделится ли ЦАХАЛ оружием с Украиной
23:11Сорос закрывает офисы по всему миру и увольняет персонал - Bloomberg
22:32Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
22:15"Операция выдохлась": эксперт раскрыл, почему закончилось наступление ВСУ, но Киев имитирует активность
22:04США осуждают "поставки оружия" Москве со стороны Пхеньяна – Кирби
21:33Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать
21:15"Шанс последней надежды": политолог рассказал, почему Украина может решиться на подрыв Запорожской АЭС
20:59Страны СНГ учредили Международную организацию по русскому языку
20:58ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph
20:32Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
20:28Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада
19:59Путин констатировал бред западной элиты и омерзительное поведение Зеленского
19:58Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
19:30Более 20-ти тысяч боевиков ВСУ предположительно оказались в западне под Авдеевкой
19:12Небензя: Украина – полигон для испытаний военной техники и технологий Запада
Лента новостейМолния