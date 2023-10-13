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Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN

Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN - 13.10.2023 Украина.ру

Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN

В преддверие парламентских выборов в Польше всё большую популярность набирает правая евроскептическая политическая сила "Конфедерация свободы и независимости", известная как Конфедерация. Если она достигнет соглашения с правящей польской партией, антиукраинские настроения будут больше влиять на принятие решений в стране, пишет CNN

2023-10-13T23:40

2023-10-13T23:40

2023-10-13T23:40

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Конфедераты против расходование государственных средств на помощь Киеву, а её сторонники преимущественно с подозрением относятся к украинским беженцам. Роль этой политической организации может возрасти ещё больше. Как показывают данные из опросов журналистов, воскресные парламентские выборы в Польше могут привести к отставке парламента, что откроет Конфедерации путь к власти. Напомним, 15 октября поляки будут избирать обе палаты парламента. Эксперты не могут однозначно спрогнозировать, сохранит господствующие позиции консервативная партия власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского или уступит оппозиционной "Гражданской позиции" экс-премьера Дональда Туска. Кроме этих двух политсил, в парламент, как прогнозируют, пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь", коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости".Ранее сообщалось, что выборы в Польше повлияют на дальнейшую поддержку страной Украины. Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, украина, военная помощь, выборы