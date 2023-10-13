https://ukraina.ru/20231013/1050172188.html
Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN - 13.10.2023 Украина.ру
Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
В преддверие парламентских выборов в Польше всё большую популярность набирает правая евроскептическая политическая сила "Конфедерация свободы и независимости", известная как Конфедерация. Если она достигнет соглашения с правящей польской партией, антиукраинские настроения будут больше влиять на принятие решений в стране, пишет CNN
2023-10-13T23:40
2023-10-13T23:40
2023-10-13T23:40
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польша
украина
военная помощь
выборы
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Конфедераты против расходование государственных средств на помощь Киеву, а её сторонники преимущественно с подозрением относятся к украинским беженцам. Роль этой политической организации может возрасти ещё больше. Как показывают данные из опросов журналистов, воскресные парламентские выборы в Польше могут привести к отставке парламента, что откроет Конфедерации путь к власти. Напомним, 15 октября поляки будут избирать обе палаты парламента. Эксперты не могут однозначно спрогнозировать, сохранит господствующие позиции консервативная партия власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского или уступит оппозиционной "Гражданской позиции" экс-премьера Дональда Туска. Кроме этих двух политсил, в парламент, как прогнозируют, пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь", коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости".Ранее сообщалось, что выборы в Польше повлияют на дальнейшую поддержку страной Украины. Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, военная помощь, выборы
Новости, Польша, Украина, военная помощь, выборы
Победа Конфедератов на выборах – худший сценарий для Украины – CNN
В преддверие парламентских выборов в Польше всё большую популярность набирает правая евроскептическая политическая сила "Конфедерация свободы и независимости", известная как Конфедерация. Если она достигнет соглашения с правящей польской партией, антиукраинские настроения будут больше влиять на принятие решений в стране, пишет CNN
Конфедераты против расходование государственных средств на помощь Киеву, а её сторонники преимущественно с подозрением относятся к украинским беженцам.
“Некоторые украинцы здесь слишком сильно чувствуют себя как дома”, – цитирует СМИ Пшемыслава Чинека, который вместе с семьёй пришел на митинг в поддержку Конфедерации.
Роль этой политической организации может возрасти ещё больше. Как показывают данные из опросов журналистов, воскресные парламентские выборы в Польше могут привести к отставке парламента, что откроет Конфедерации путь к власти.
"Такой результат является худшим сценарием для Киева и Запада. Всюду на митингах (прим. ред. за Конфедерацию) царят настроения, которые приведут в восторг Кремль. Историческая травма и соседская конкуренция, отложенные в феврале прошлого года, возвращаются, и Конфедерация предоставила голос полякам, которые с подозрением смотрят на 1,4 миллиона украинских беженцев в стране", – отмечают журналисты CNN.
Напомним, 15 октября поляки будут избирать обе палаты парламента. Эксперты не могут однозначно спрогнозировать, сохранит господствующие позиции консервативная партия власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского или уступит оппозиционной "Гражданской позиции" экс-премьера Дональда Туска. Кроме этих двух политсил, в парламент, как прогнозируют, пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь", коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация свободы и независимости".
Ранее сообщалось
, что выборы в Польше повлияют на дальнейшую поддержку страной Украины. Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.