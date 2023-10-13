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Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны

Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны - 13.10.2023 Украина.ру

Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны

Еще некоторое время назад Польша уверенно заявляла, что не оставит Украину и будет всеми силами ей помогать. Однако в преддверии выборов в Парламент страны в центре внимания оказались внутренние проблемы, а не внешняя политика, пишет Эндрю Хиггинс, журналист The New York Times

2023-10-13T13:35

2023-10-13T13:35

2023-10-13T13:35

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Правые партии акцентировали внимание избирателей на проблемы внутри Польши. Некоторые кандидаты даже предлагают убрать небольшой украинский флаг, который был поднят в прошлом году на балконе ратуши в знак солидарности с восточным соседом Польши.Кандидат Рышард Вилк, владелец небольшого фотобизнеса в южнопольском городе Новы-Сонч тоже высказывается против продолжения поддержки Украины – Польша "уже дала им слишком много"."Мы не хотим, чтобы Украина проиграла, но нагрузка на Польшу и ее налогоплательщиков слишком высока", – добавил г-н Уилк.Журналист подчеркивает, что сдержанность в Польше происходит в критический момент для Украины, которая с трудом ведет контрнаступление против России и пытается сохранить поддержку со стороны западных союзников. Но удается это не везде. Так, две недели назад в Словакии на выборах победила пророссийская партия, итог – остановка отправки оружия на Украину.Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, новости украины, польша, поддержка, парламентские выборы, президентские выборы