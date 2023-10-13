Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны - 13.10.2023 Украина.ру
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Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны
Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны - 13.10.2023 Украина.ру
Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны
Еще некоторое время назад Польша уверенно заявляла, что не оставит Украину и будет всеми силами ей помогать. Однако в преддверии выборов в Парламент страны в центре внимания оказались внутренние проблемы, а не внешняя политика, пишет Эндрю Хиггинс, журналист The New York Times
2023-10-13T13:35
2023-10-13T13:35
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новости украины
польша
поддержка
парламентские выборы
президентские выборы
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Правые партии акцентировали внимание избирателей на проблемы внутри Польши. Некоторые кандидаты даже предлагают убрать небольшой украинский флаг, который был поднят в прошлом году на балконе ратуши в знак солидарности с восточным соседом Польши.Кандидат Рышард Вилк, владелец небольшого фотобизнеса в южнопольском городе Новы-Сонч тоже высказывается против продолжения поддержки Украины – Польша "уже дала им слишком много"."Мы не хотим, чтобы Украина проиграла, но нагрузка на Польшу и ее налогоплательщиков слишком высока", – добавил г-н Уилк.Журналист подчеркивает, что сдержанность в Польше происходит в критический момент для Украины, которая с трудом ведет контрнаступление против России и пытается сохранить поддержку со стороны западных союзников. Но удается это не везде. Так, две недели назад в Словакии на выборах победила пророссийская партия, итог – остановка отправки оружия на Украину.Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, польша, поддержка, парламентские выборы, президентские выборы
Новости, Новости Украины, Польша, поддержка, парламентские выборы, президентские выборы

Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны

13:35 13.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве.
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Еще некоторое время назад Польша уверенно заявляла, что не оставит Украину и будет всеми силами ей помогать. Однако в преддверии выборов в Парламент страны в центре внимания оказались внутренние проблемы, а не внешняя политика, пишет Эндрю Хиггинс, журналист The New York Times
Правые партии акцентировали внимание избирателей на проблемы внутри Польши. Некоторые кандидаты даже предлагают убрать небольшой украинский флаг, который был поднят в прошлом году на балконе ратуши в знак солидарности с восточным соседом Польши.

"Предлагают не потому, что поддерживают Россию, а потому, что Польше следует сосредоточиться на помощи своему собственному народу, а не на поддержке Украины. В стране, где миллионы граждан сплотились в прошлом году, чтобы помочь бегущим украинцам, и где правительство с головой погрузилось в предоставление оружия для использования против армии России, жалобы на бремя, наложенное военным положением, раньше ограничивались крошечной группой людей. Однако всеобщие выборы, назначенные на воскресенье, выдвигают их в центр внимания", – пишет Хиггинс.

Кандидат Рышард Вилк, владелец небольшого фотобизнеса в южнопольском городе Новы-Сонч тоже высказывается против продолжения поддержки Украины – Польша "уже дала им слишком много".
"Мы не хотим, чтобы Украина проиграла, но нагрузка на Польшу и ее налогоплательщиков слишком высока", – добавил г-н Уилк.
Журналист подчеркивает, что сдержанность в Польше происходит в критический момент для Украины, которая с трудом ведет контрнаступление против России и пытается сохранить поддержку со стороны западных союзников. Но удается это не везде. Так, две недели назад в Словакии на выборах победила пророссийская партия, итог – остановка отправки оружия на Украину.
Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.
 
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