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Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны
Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны - 13.10.2023 Украина.ру
Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны
Еще некоторое время назад Польша уверенно заявляла, что не оставит Украину и будет всеми силами ей помогать. Однако в преддверии выборов в Парламент страны в центре внимания оказались внутренние проблемы, а не внешняя политика, пишет Эндрю Хиггинс, журналист The New York Times
2023-10-13T13:35
2023-10-13T13:35
2023-10-13T13:35
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Правые партии акцентировали внимание избирателей на проблемы внутри Польши. Некоторые кандидаты даже предлагают убрать небольшой украинский флаг, который был поднят в прошлом году на балконе ратуши в знак солидарности с восточным соседом Польши.Кандидат Рышард Вилк, владелец небольшого фотобизнеса в южнопольском городе Новы-Сонч тоже высказывается против продолжения поддержки Украины – Польша "уже дала им слишком много"."Мы не хотим, чтобы Украина проиграла, но нагрузка на Польшу и ее налогоплательщиков слишком высока", – добавил г-н Уилк.Журналист подчеркивает, что сдержанность в Польше происходит в критический момент для Украины, которая с трудом ведет контрнаступление против России и пытается сохранить поддержку со стороны западных союзников. Но удается это не везде. Так, две недели назад в Словакии на выборах победила пророссийская партия, итог – остановка отправки оружия на Украину.Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, польша, поддержка, парламентские выборы, президентские выборы
Новости, Новости Украины, Польша, поддержка, парламентские выборы, президентские выборы
Будет ли Польша помогать Украине – решат выборы в парламент страны
Еще некоторое время назад Польша уверенно заявляла, что не оставит Украину и будет всеми силами ей помогать. Однако в преддверии выборов в Парламент страны в центре внимания оказались внутренние проблемы, а не внешняя политика, пишет Эндрю Хиггинс, журналист The New York Times
Правые партии акцентировали внимание избирателей на проблемы внутри Польши. Некоторые кандидаты даже предлагают убрать небольшой украинский флаг, который был поднят в прошлом году на балконе ратуши в знак солидарности с восточным соседом Польши.
"Предлагают не потому, что поддерживают Россию, а потому, что Польше следует сосредоточиться на помощи своему собственному народу, а не на поддержке Украины. В стране, где миллионы граждан сплотились в прошлом году, чтобы помочь бегущим украинцам, и где правительство с головой погрузилось в предоставление оружия для использования против армии России, жалобы на бремя, наложенное военным положением, раньше ограничивались крошечной группой людей. Однако всеобщие выборы, назначенные на воскресенье, выдвигают их в центр внимания", – пишет Хиггинс.
Кандидат Рышард Вилк, владелец небольшого фотобизнеса в южнопольском городе Новы-Сонч тоже высказывается против продолжения поддержки Украины – Польша "уже дала им слишком много".
"Мы не хотим, чтобы Украина проиграла, но нагрузка на Польшу и ее налогоплательщиков слишком высока", – добавил г-н Уилк.
Журналист подчеркивает, что сдержанность в Польше происходит в критический момент для Украины, которая с трудом ведет контрнаступление против России и пытается сохранить поддержку со стороны западных союзников. Но удается это не везде. Так, две недели назад в Словакии на выборах победила пророссийская партия, итог – остановка отправки оружия на Украину
.
Опросы общественного мнения в Польше показывают пока скромные, но растущие потоки антиукраинских настроений.