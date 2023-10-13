Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров - 13.10.2023 Украина.ру
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Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров - 13.10.2023 Украина.ру
Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
Боестолкновения между Израилем и Палестиной окажут существенное влияние не только на мировые цены на нефть, но и на исход украинского конфликта. Киев, под давлением Вашингтона и других западных стран будет вынужден возобновить переговоры с Москвой, считают журналисты MWM
2023-10-13T22:32
2023-10-13T22:34
новости
украина
россия
сво
переговоры
киев
москва
сша
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На объёмы дальнейшей помощи в стране повлияло, в том числе, неудавшееся контрнаступление Вооружённых сил Украины. В условиях когда армия представляется всё менее боеспособной, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и, в конечном счёте, усадить Киев за стол переговоров, отмечает СМИ. Ранее в Польше призвали признать факт неминуемого поражения Украины в Специальной военной операции. По словам кандидата от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэлы Торковской, военный потенциал России в Специальной военной операции на Украине использовался менее чем на 15%.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сво, переговоры, киев, москва, сша
Новости, Украина, Россия, СВО, переговоры, Киев, Москва, США

Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров

22:32 13.10.2023 (обновлено: 22:34 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Боестолкновения между Израилем и Палестиной окажут существенное влияние не только на мировые цены на нефть, но и на исход украинского конфликта. Киев, под давлением Вашингтона и других западных стран будет вынужден возобновить переговоры с Москвой, считают журналисты MWM

"Поскольку украинские флаги, вывешенные по всему западному миру в знак солидарности, начали заменяться израильскими, <...> наступление ХАМАСА потенциально может серьезно подорвать способность Киева продолжать свои военные действия", – сообщают журналисты.

На объёмы дальнейшей помощи в стране повлияло, в том числе, неудавшееся контрнаступление Вооружённых сил Украины. В условиях когда армия представляется всё менее боеспособной, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и, в конечном счёте, усадить Киев за стол переговоров, отмечает СМИ.
Ранее в Польше призвали признать факт неминуемого поражения Украины в Специальной военной операции. По словам кандидата от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэлы Торковской, военный потенциал России в Специальной военной операции на Украине использовался менее чем на 15%.
 
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