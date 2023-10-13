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Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров

Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров - 13.10.2023 Украина.ру

Американские журналисты назвали условие возобновления российско-украинских переговоров

Боестолкновения между Израилем и Палестиной окажут существенное влияние не только на мировые цены на нефть, но и на исход украинского конфликта. Киев, под давлением Вашингтона и других западных стран будет вынужден возобновить переговоры с Москвой, считают журналисты MWM

2023-10-13T22:32

2023-10-13T22:32

2023-10-13T22:34

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На объёмы дальнейшей помощи в стране повлияло, в том числе, неудавшееся контрнаступление Вооружённых сил Украины. В условиях когда армия представляется всё менее боеспособной, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и, в конечном счёте, усадить Киев за стол переговоров, отмечает СМИ. Ранее в Польше призвали признать факт неминуемого поражения Украины в Специальной военной операции. По словам кандидата от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэлы Торковской, военный потенциал России в Специальной военной операции на Украине использовался менее чем на 15%.

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2023

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новости, украина, россия, сво, переговоры, киев, москва, сша