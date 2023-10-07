https://ukraina.ru/20231007/1049980032.html

Поляки признали что РФ не задействовала и половины своих возможностей в СВО

Поляки признали что РФ не задействовала и половины своих возможностей в СВО - 07.10.2023 Украина.ру

Поляки признали что РФ не задействовала и половины своих возможностей в СВО

Военный потенциал России в Специальной военной операции на Украине использовался менее чем на 15%. Об этом заявила кандидат от партии "Конфедерация" на выборах в Сейм Самуэла Торковская в интервью порталу Goniec.pl

2023-10-07T01:56

2023-10-07T01:56

2023-10-07T01:56

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Торковская призвала перестать романтизировать сопротивление Украины и признать факт скорой победы России в конфликте. Лучшим финалом конфликта будет тот, при котором погибнет меньше людей, считает Торковская, а поставка на Украину вооружения будет лишь способствовать продолжению боевых действий. Напомним, в преддверие выборов, Польша и Украина начали стремительное торговое и дипломатическое противостояние войну, которое ознаменовалось отменой встречи на полях Генассамблеи ООН президентов двух стран — Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Следом, 15 сентября Польша в одностороннем порядке продлила запрет на поставки в республику украинского зерна. Уже через пять дней премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине. Российские политтехнологи утверждают, что вся риторика польской власти имеет своей целью предвыборное позиционирование, так как правящая партия электорально опирается на аграрный восток, где уже давно растут антиукраинские настроения.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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