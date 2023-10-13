Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать - 13.10.2023 Украина.ру
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Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать
Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать - 13.10.2023 Украина.ру
Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать
В ООН обеспокоены передачей и применением кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта и требуют прекратить использовать "эти бесчеловечные виды вооружения". К этому в пятницу, 13 октября, призвал заместитель высокого представителя организации по разоружению Адэдэжи Эбо
2023-10-13T21:33
2023-10-13T21:33
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Требование также касается использования противопехотных мин на Украине. Примечательно что вопросом применения кассетных боеприпасов в ООН озаботились спустя почти три месяца после того как украинская армия начала обстреливать ими территорию Донбасса. Напомним, в июле журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц сообщили, что ВСУ начали использовать американские кассетные боеприпасы против ВС России в зоне проведения Специальной военной операции. Решение президента США Джо Байдена о поставке такого вооружения украинской армии, обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети.В Горловке (ДНР) от разрыва кассетного боеприпаса 5 октября погиб подросток, ещё четверо человек получили ранения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, оон, кассетные боеприпасы, всу, украина, донбасс, днр, вс рф
Новости, ООН, кассетные боеприпасы, ВСУ, Украина, Донбасс, ДНР, ВС РФ

Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать

21:33 13.10.2023
 
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В ООН обеспокоены передачей и применением кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта и требуют прекратить использовать "эти бесчеловечные виды вооружения". К этому в пятницу, 13 октября, призвал заместитель высокого представителя организации по разоружению Адэдэжи Эбо
Требование также касается использования противопехотных мин на Украине.
"От лица высокого представителя я призываю к немедленному прекращению применения этих бесчеловечных видов вооружений, которые имеют суровые гуманитарные последствия", - сказал Эбо.
Примечательно что вопросом применения кассетных боеприпасов в ООН озаботились спустя почти три месяца после того как украинская армия начала обстреливать ими территорию Донбасса.
Напомним, в июле журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц сообщили, что ВСУ начали использовать американские кассетные боеприпасы против ВС России в зоне проведения Специальной военной операции.
Решение президента США Джо Байдена о поставке такого вооружения украинской армии, обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети.
В Горловке (ДНР) от разрыва кассетного боеприпаса 5 октября погиб подросток, ещё четверо человек получили ранения.
 
НовостиООНкассетные боеприпасыВСУУкраинаДонбассДНРВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
21:33Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать
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