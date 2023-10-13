https://ukraina.ru/20231013/1050170884.html

Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать

Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать - 13.10.2023 Украина.ру

Спустя три месяца обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами, ООН призвала прекратить их использовать

В ООН обеспокоены передачей и применением кассетных боеприпасов в зоне украинского конфликта и требуют прекратить использовать "эти бесчеловечные виды вооружения". К этому в пятницу, 13 октября, призвал заместитель высокого представителя организации по разоружению Адэдэжи Эбо

2023-10-13T21:33

2023-10-13T21:33

2023-10-13T21:33

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Требование также касается использования противопехотных мин на Украине. Примечательно что вопросом применения кассетных боеприпасов в ООН озаботились спустя почти три месяца после того как украинская армия начала обстреливать ими территорию Донбасса. Напомним, в июле журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц сообщили, что ВСУ начали использовать американские кассетные боеприпасы против ВС России в зоне проведения Специальной военной операции. Решение президента США Джо Байдена о поставке такого вооружения украинской армии, обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети.В Горловке (ДНР) от разрыва кассетного боеприпаса 5 октября погиб подросток, ещё четверо человек получили ранения.

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новости, оон, кассетные боеприпасы, всу, украина, донбасс, днр, вс рф