ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP - 20.07.2023 Украина.ру
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ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP
ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP - 20.07.2023 Украина.ру
ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP
Украина начала использовать американские кассетные боеприпасы против российских сил, сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом
2023-07-20T16:21
2023-07-20T16:21
новости
украина
сша
зарубежье
россия (рф)
кассетные боеприпасы
джо байден
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Украинский чиновник сообщил The Washington Post, что кассетные боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разрушить траншеи, замедляющие движение украинских сил."Дети особенно уязвимы, поскольку боеприпасы могут не взорваться до тех пор, пока их не подберут, возможно, спустя годы после окончания конфликта", подчеркнули авторы статьи.7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.Решение президента США Джо Байдена обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более 1 процента. Байден обошёл закон в соответствии с положением об иностранной помощи, которое позволяет президенту оказывать помощь независимо от ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это отвечает жизненно важным интересам нацбезопасности США, отметили авторы статьи.Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина "в письменной форме" обязалась не использовать такие снаряды против населенных пунктов, также они должны записывать места, где они используют "кассеты". Остин заявил, что США помогут Украине в разминировании этих мест.Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов. В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, зарубежье, россия (рф), кассетные боеприпасы, джо байден
Новости, Украина, США, Зарубежье, Россия (РФ), кассетные боеприпасы, Джо Байден

ВСУ начали применить кассетные боеприпасы против российских военных - WP

16:21 20.07.2023
 
© Public domain
© Public domain
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Украина начала использовать американские кассетные боеприпасы против российских сил, сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом
Украинский чиновник сообщил The Washington Post, что кассетные боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разрушить траншеи, замедляющие движение украинских сил.
"Дети особенно уязвимы, поскольку боеприпасы могут не взорваться до тех пор, пока их не подберут, возможно, спустя годы после окончания конфликта", подчеркнули авторы статьи.
7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. 14 июля Пентагон подтвердил, что кассетные снаряды доставлены на Украину.
Решение президента США Джо Байдена обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более 1 процента.
Байден обошёл закон в соответствии с положением об иностранной помощи, которое позволяет президенту оказывать помощь независимо от ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это отвечает жизненно важным интересам нацбезопасности США, отметили авторы статьи.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина "в письменной форме" обязалась не использовать такие снаряды против населенных пунктов, также они должны записывать места, где они используют "кассеты". Остин заявил, что США помогут Украине в разминировании этих мест.
Кассетные бомбы запрещены в 123 странах, но в их число не входят США и Украина. Особенность таких снарядов заключается в том, что они взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен бомб меньшего размера на площади, размером с несколько футбольных полей. Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой".
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
Президент России Владимир Путин заявил, что США приняли решение поставить кассетные снаряды из-за общего дефицита боеприпасов. В случае применения Украиной кассетных боеприпасов, Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, заявил Путин.
Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.
Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.
Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.
Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 16:55
"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУВ конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM
 
НовостиУкраинаСШАЗарубежьеРоссия (РФ)кассетные боеприпасыДжо Байден
 
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