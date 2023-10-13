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ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph

ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph - 13.10.2023 Украина.ру

ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph

Боевики Вооружённых сил Украины вынуждены использовать оружие времен Второй мировой войны из-за нехватки снарядов к поставленным ранее гаубицам. Об этом военнослужащие прифронтовых войск рассказали журналистам британской газеты Telegraph

2023-10-13T20:58

2023-10-13T20:58

2023-10-13T21:00

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О проблемах с обеспечением армии говорят артиллеристы 80-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, получившие ранее около 40 британских гаубиц. Сегодня это оружие "замолкает на поле боя из-за недостатка боекомплекта". А пока британские гаубицы бездействуют, украинцы применяют орудия советского производства, к которым пока есть достаточное число снарядов. В то время как на Украине вовсю раскручен маховик декоммунизации, украинская армия в боях использует в том числе 85-мм дивизионные пушки, принятые на вооружение в Советском Союзе в 1946 году. Примечательно, что ранее военнослужащие Киева, находящиеся на запорожском направлении фронта Специальной военной операции, также пожаловались западным журналистам на нехватку резервов, боеприпасов и дронов. Так, положение ВСУ под Работино с каждым днём становится хуже, а перемещение боевиков днём всегда означает неминуемую смерть.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, украина, военная помощь, великобритания, поставки, вооружение, сво