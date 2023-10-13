ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph - 13.10.2023 Украина.ру
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ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph
ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph - 13.10.2023 Украина.ру
ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph
Боевики Вооружённых сил Украины вынуждены использовать оружие времен Второй мировой войны из-за нехватки снарядов к поставленным ранее гаубицам. Об этом военнослужащие прифронтовых войск рассказали журналистам британской газеты Telegraph
2023-10-13T20:58
2023-10-13T21:00
новости
всу
украина
военная помощь
великобритания
поставки
вооружение
сво
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О проблемах с обеспечением армии говорят артиллеристы 80-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, получившие ранее около 40 британских гаубиц. Сегодня это оружие "замолкает на поле боя из-за недостатка боекомплекта". А пока британские гаубицы бездействуют, украинцы применяют орудия советского производства, к которым пока есть достаточное число снарядов. В то время как на Украине вовсю раскручен маховик декоммунизации, украинская армия в боях использует в том числе 85-мм дивизионные пушки, принятые на вооружение в Советском Союзе в 1946 году. Примечательно, что ранее военнослужащие Киева, находящиеся на запорожском направлении фронта Специальной военной операции, также пожаловались западным журналистам на нехватку резервов, боеприпасов и дронов. Так, положение ВСУ под Работино с каждым днём становится хуже, а перемещение боевиков днём всегда означает неминуемую смерть.
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новости, всу, украина, военная помощь, великобритания, поставки, вооружение, сво
Новости, ВСУ, Украина, военная помощь, Великобритания, поставки, вооружение, СВО

ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам – Telegraph

20:58 13.10.2023 (обновлено: 21:00 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Боевики Вооружённых сил Украины вынуждены использовать оружие времен Второй мировой войны из-за нехватки снарядов к поставленным ранее гаубицам. Об этом военнослужащие прифронтовых войск рассказали журналистам британской газеты Telegraph

"Солдаты (прим.ред. ВСУ) вынуждены стрелять из оружия реже одного раза в день, а некоторые вместо этого прибегают к использованию полевых орудий времен Второй мировой войны", – говорится в публикации.

О проблемах с обеспечением армии говорят артиллеристы 80-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, получившие ранее около 40 британских гаубиц. Сегодня это оружие "замолкает на поле боя из-за недостатка боекомплекта".
"Мы скоро перейдём на лук и стрелы", – пошутил в интервью один из боевиков.
А пока британские гаубицы бездействуют, украинцы применяют орудия советского производства, к которым пока есть достаточное число снарядов. В то время как на Украине вовсю раскручен маховик декоммунизации, украинская армия в боях использует в том числе 85-мм дивизионные пушки, принятые на вооружение в Советском Союзе в 1946 году.
Примечательно, что ранее военнослужащие Киева, находящиеся на запорожском направлении фронта Специальной военной операции, также пожаловались западным журналистам на нехватку резервов, боеприпасов и дронов. Так, положение ВСУ под Работино с каждым днём становится хуже, а перемещение боевиков днём всегда означает неминуемую смерть.
 
НовостиВСУУкраинавоенная помощьВеликобританияпоставкивооружениеСВО
 
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