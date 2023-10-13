Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта - 13.10.2023 Украина.ру
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Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта - 13.10.2023 Украина.ру
Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
ООН предложила единственно верный путь урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Поэтому надо остановить кровопролитие и следовать этим путём, заявил 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент России Владимир Путин
2023-10-13T20:32
2023-10-13T20:32
новости
владимир путин
ближний восток
палестина
палестино-израильский конфликт
оон
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"Исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем"Израиль, заметил при этом российский лидер, "подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке". Это государство тоже имеет право на защиту и мирное существование, заметил президент России."Сейчас главное всё-таки остановить кровопролитие", - заявил Путин.По его мнению, начавшееся 7 октября обострение конфликта стало результатом "провальной политики США". Он уверен, что проведение израильской армией наземной операции в секторе Газа усугубит проблему и приведёт к серьёзным последствиям для всех сторон.
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новости, владимир путин, ближний восток, палестина, палестино-израильский конфликт, оон, генассамблея оон, совбез оон, совет безопасности оон, сша, газа, сектор газа, гуманитарная катастрофа
Новости, Владимир Путин, Ближний Восток, Палестина, Палестино-израильский конфликт, ООН, Генассамблея ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, США, Газа, сектор Газа, гуманитарная катастрофа

Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта

20:32 13.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ООН предложила единственно верный путь урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Поэтому надо остановить кровопролитие и следовать этим путём, заявил 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент России Владимир Путин
"Исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем"
Израиль, заметил при этом российский лидер, "подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке". Это государство тоже имеет право на защиту и мирное существование, заметил президент России.
"Сейчас главное всё-таки остановить кровопролитие", - заявил Путин.
По его мнению, начавшееся 7 октября обострение конфликта стало результатом "провальной политики США". Он уверен, что проведение израильской армией наземной операции в секторе Газа усугубит проблему и приведёт к серьёзным последствиям для всех сторон.
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
17:25
Путин: Москва готова организовать переговоры по мирному соглашению Армении и АзербайджанаУкраина является членом СНГ. Об этом 13 октября на саммите лидеров СНГ заявил президент России Владимир Путин.
 
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