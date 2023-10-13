https://ukraina.ru/20231013/1050170130.html
Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта - 13.10.2023 Украина.ру
Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
ООН предложила единственно верный путь урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Поэтому надо остановить кровопролитие и следовать этим путём, заявил 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент России Владимир Путин
2023-10-13T20:32
2023-10-13T20:32
2023-10-13T20:32
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"Исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем"Израиль, заметил при этом российский лидер, "подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке". Это государство тоже имеет право на защиту и мирное существование, заметил президент России."Сейчас главное всё-таки остановить кровопролитие", - заявил Путин.По его мнению, начавшееся 7 октября обострение конфликта стало результатом "провальной политики США". Он уверен, что проведение израильской армией наземной операции в секторе Газа усугубит проблему и приведёт к серьёзным последствиям для всех сторон.
https://ukraina.ru/20231013/1050166100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, ближний восток, палестина, палестино-израильский конфликт, оон, генассамблея оон, совбез оон, совет безопасности оон, сша, газа, сектор газа, гуманитарная катастрофа
Новости, Владимир Путин, Ближний Восток, Палестина, Палестино-израильский конфликт, ООН, Генассамблея ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, США, Газа, сектор Газа, гуманитарная катастрофа
Путин рассказал лидерам СНГ о решении палестино-израильского конфликта
ООН предложила единственно верный путь урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Поэтому надо остановить кровопролитие и следовать этим путём, заявил 13 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент России Владимир Путин
"Исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем"
Израиль, заметил при этом российский лидер, "подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке". Это государство тоже имеет право на защиту и мирное существование, заметил президент России.
"Сейчас главное всё-таки остановить кровопролитие", - заявил Путин.
По его мнению, начавшееся 7 октября обострение конфликта стало результатом "провальной политики США". Он уверен, что проведение израильской армией наземной операции в секторе Газа усугубит проблему и приведёт к серьёзным последствиям для всех сторон.