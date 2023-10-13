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Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада
Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада - 13.10.2023 Украина.ру
Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада
Всего с начала проведения Специальной военной операции России на Украине, Киев получил от Запада 165 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН
2023-10-13T20:28
2023-10-13T20:28
2023-10-13T20:28
новости
небензя
постпред
оон
военная помощь
украина
запад
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Небензя подчеркнул, что объёмы финансовой помощи, оказываемой США и их союзниками странам Глобального Юга, не идут ни в какое сравнение с тем, что Запад менее чем за два года выделил на оружие для войны с Россией.При этом 363 миллиона человек сегодня нуждаются в срочной помощи, следует из данных Управления ООН по координации гумвопросов. Чтобы выполнить планы по гуманитарной помощи, организации объединённых наций необходимо больше 55 миллиардов долларов, подчеркнул Небензя. Ранее Василий Небензя сообщал, что Украина закончила своё контрнаступление, длившееся чуть менее пяти месяцев. В то же время он констатировал переход российских подразделений к активным боевым действиям практически по всей линии фронта.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, небензя, постпред, оон, военная помощь, украина, запад
Новости, Небензя, постпред, ООН, военная помощь, Украина, Запад
Всего – 165 млрд евро: Небензя оценил объёмы помощи Киеву от Запада
Всего с начала проведения Специальной военной операции России на Украине, Киев получил от Запада 165 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН
Небензя подчеркнул, что объёмы финансовой помощи, оказываемой США и их союзниками странам Глобального Юга, не идут ни в какое сравнение с тем, что Запад менее чем за два года выделил на оружие для войны с Россией.
"На эти цели Украина получила более 80 миллиардов евро, общая же сумма выделенных ей средств - 165 миллиардов евро", - сказал российский постпред.
При этом 363 миллиона человек сегодня нуждаются в срочной помощи, следует из данных Управления ООН по координации гумвопросов. Чтобы выполнить планы по гуманитарной помощи, организации объединённых наций необходимо больше 55 миллиардов долларов, подчеркнул Небензя.
Ранее Василий Небензя сообщал
, что Украина закончила своё контрнаступление, длившееся чуть менее пяти месяцев. В то же время он констатировал переход российских подразделений к активным боевым действиям практически по всей линии фронта.