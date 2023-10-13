Украина закончила контрнаступление – Небензя - 13.10.2023 Украина.ру
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Украина закончила контрнаступление – Небензя
Украина закончила контрнаступление – Небензя - 13.10.2023 Украина.ру
Украина закончила контрнаступление – Небензя
Об активных боевых действиях российских войск по всей линии фронта заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя
2023-10-13T18:18
2023-10-13T18:18
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Начавшееся 4 июня контраступление ВС Украины можно назвать завершенным. Он подчеркнул, что потери Украины весьма существенны – десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать.
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новости, новости украины, совбез оон
Новости, Новости Украины, Совбез ООН

Украина закончила контрнаступление – Небензя

18:18 13.10.2023
 
© Телеграм-канал @ @smotri_mediaВасилий Небезня
Василий Небезня
© Телеграм-канал @ @smotri_media
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Об активных боевых действиях российских войск по всей линии фронта заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя
Начавшееся 4 июня контраступление ВС Украины можно назвать завершенным.
"Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным", – сказал Небензя.
Он подчеркнул, что потери Украины весьма существенны – десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать.
 
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Заголовок открываемого материала
18:52Путин об Украине, конец "контрнаступа". Итоги 13 октября на Украине
18:48"На воре и шапка горит: Небензя ответил на обвинения Зеленского России в поддержке ХАМАС
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18:18Украина закончила контрнаступление – Небензя
18:06Новая версия Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из-за оскорбительных реплик в украинском переводе
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