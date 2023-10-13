https://ukraina.ru/20231013/1050167482.html

Украина закончила контрнаступление – Небензя

Украина закончила контрнаступление – Небензя - 13.10.2023 Украина.ру

Украина закончила контрнаступление – Небензя

Об активных боевых действиях российских войск по всей линии фронта заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя

2023-10-13T18:18

2023-10-13T18:18

2023-10-13T18:18

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Начавшееся 4 июня контраступление ВС Украины можно назвать завершенным. Он подчеркнул, что потери Украины весьма существенны – десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, совбез оон