Украина закончила контрнаступление – Небензя
© Телеграм-канал @ @smotri_mediaВасилий Небезня
© Телеграм-канал @ @smotri_media
Об активных боевых действиях российских войск по всей линии фронта заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя
Начавшееся 4 июня контраступление ВС Украины можно назвать завершенным.
"Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным", – сказал Небензя.
Он подчеркнул, что потери Украины весьма существенны – десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать.