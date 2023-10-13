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Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека

Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека - 13.10.2023 Украина.ру

Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека

Призыв Израиля о выселении жителей из сектора Газа – это нарушение прав человека. Так в российском министерстве иностранных дел прокомментировали принудительную эвакуацию граждан, сообщают "Известия"

2023-10-13T19:58

2023-10-13T19:58

2023-10-13T19:58

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мид рф

израиль

сектор газа

эвакуация

мирные жители

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Отвечая на вопрос журналистов замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что такой подход Израиля мало кому понравится. В регионе должны быть организованы гуманитарные коридоры для доставки воды и электричества, а бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены. С его слов стало известно, что сегодня Москва не обладает информацией о гибели россиян среди заложников в секторе Газа. Однако РФ продолжит сотрудничество с палестинским движением ХАМАС прежде всего для того, чтобы освободить заложников.Как сообщало ранее издание Bloomberg, эвакуация такого масштаба беспрецедентна в новейшей истории. Федеральное бюро уголовных расследований (прим.ред. ФРГ) ожидает волны антисемитских протестов в Германии, вызванных принудительной эвакуацией из северных регионов палестинского сектора Газа, пишет Sueddeutsche Zeitung. Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны покинуть юг сектора Газа в течение суток. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал призыв Израиля нереалистичным.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мид рф, израиль, сектор газа, эвакуация, мирные жители