Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека - 13.10.2023 Украина.ру
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Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека - 13.10.2023 Украина.ру
Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
Призыв Израиля о выселении жителей из сектора Газа – это нарушение прав человека. Так в российском министерстве иностранных дел прокомментировали принудительную эвакуацию граждан, сообщают "Известия"
2023-10-13T19:58
2023-10-13T19:58
новости
мид рф
израиль
сектор газа
эвакуация
мирные жители
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Отвечая на вопрос журналистов замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что такой подход Израиля мало кому понравится. В регионе должны быть организованы гуманитарные коридоры для доставки воды и электричества, а бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены. С его слов стало известно, что сегодня Москва не обладает информацией о гибели россиян среди заложников в секторе Газа. Однако&nbsp;РФ продолжит сотрудничество с палестинским движением ХАМАС прежде всего для того, чтобы освободить заложников.Как сообщало ранее издание Bloomberg, эвакуация такого масштаба беспрецедентна в новейшей истории. Федеральное бюро уголовных расследований (прим.ред. ФРГ) ожидает волны антисемитских протестов в Германии, вызванных принудительной эвакуацией из северных регионов палестинского сектора Газа, пишет Sueddeutsche Zeitung. Ранее Израиль проинформировал ООН, что&nbsp;1,1 млн палестинцев должны покинуть юг сектора Газа&nbsp;в течение суток. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель&nbsp;назвал призыв Израиля нереалистичным.
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новости, мид рф, израиль, сектор газа, эвакуация, мирные жители
Новости, МИД РФ, Израиль, сектор Газа, эвакуация, мирные жители

Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека

19:58 13.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Призыв Израиля о выселении жителей из сектора Газа – это нарушение прав человека. Так в российском министерстве иностранных дел прокомментировали принудительную эвакуацию граждан, сообщают "Известия"
Отвечая на вопрос журналистов замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что такой подход Израиля мало кому понравится. В регионе должны быть организованы гуманитарные коридоры для доставки воды и электричества, а бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены.
"Лишили два миллиона человек самых элементарных источников жизни: воды, медикаментов, продуктов питания, электроэнергии. Это же ни в какие ворота не лезет. Это коллективное наказание ни в чём не виновных", — цитирует издание Богданова.
С его слов стало известно, что сегодня Москва не обладает информацией о гибели россиян среди заложников в секторе Газа. Однако РФ продолжит сотрудничество с палестинским движением ХАМАС прежде всего для того, чтобы освободить заложников.
Как сообщало ранее издание Bloomberg, эвакуация такого масштаба беспрецедентна в новейшей истории.
Федеральное бюро уголовных расследований (прим.ред. ФРГ) ожидает волны антисемитских протестов в Германии, вызванных принудительной эвакуацией из северных регионов палестинского сектора Газа, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны покинуть юг сектора Газа в течение суток. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал призыв Израиля нереалистичным.
 
НовостиМИД РФИзраильсектор Газаэвакуациямирные жители
 
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