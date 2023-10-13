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Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека - 13.10.2023 Украина.ру
Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
Призыв Израиля о выселении жителей из сектора Газа – это нарушение прав человека. Так в российском министерстве иностранных дел прокомментировали принудительную эвакуацию граждан, сообщают "Известия"
2023-10-13T19:58
2023-10-13T19:58
2023-10-13T19:58
новости
мид рф
израиль
сектор газа
эвакуация
мирные жители
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Отвечая на вопрос журналистов замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что такой подход Израиля мало кому понравится. В регионе должны быть организованы гуманитарные коридоры для доставки воды и электричества, а бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены. С его слов стало известно, что сегодня Москва не обладает информацией о гибели россиян среди заложников в секторе Газа. Однако РФ продолжит сотрудничество с палестинским движением ХАМАС прежде всего для того, чтобы освободить заложников.Как сообщало ранее издание Bloomberg, эвакуация такого масштаба беспрецедентна в новейшей истории. Федеральное бюро уголовных расследований (прим.ред. ФРГ) ожидает волны антисемитских протестов в Германии, вызванных принудительной эвакуацией из северных регионов палестинского сектора Газа, пишет Sueddeutsche Zeitung. Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны покинуть юг сектора Газа в течение суток. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал призыв Израиля нереалистичным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мид рф, израиль, сектор газа, эвакуация, мирные жители
Новости, МИД РФ, Израиль, сектор Газа, эвакуация, мирные жители
Богданов: призыв Израиля покинуть сектор Газа нарушает права человека
Призыв Израиля о выселении жителей из сектора Газа – это нарушение прав человека. Так в российском министерстве иностранных дел прокомментировали принудительную эвакуацию граждан, сообщают "Известия"
Отвечая на вопрос журналистов замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что такой подход Израиля мало кому понравится. В регионе должны быть организованы гуманитарные коридоры для доставки воды и электричества, а бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены.
"Лишили два миллиона человек самых элементарных источников жизни: воды, медикаментов, продуктов питания, электроэнергии. Это же ни в какие ворота не лезет. Это коллективное наказание ни в чём не виновных", — цитирует издание Богданова.
С его слов стало известно, что сегодня Москва не обладает информацией о гибели россиян среди заложников в секторе Газа. Однако РФ продолжит сотрудничество с палестинским движением ХАМАС прежде всего для того, чтобы освободить заложников.
Как сообщало ранее издание Bloomberg, эвакуация такого масштаба беспрецедентна в новейшей истории.
Федеральное бюро уголовных расследований (прим.ред. ФРГ) ожидает волны антисемитских протестов в Германии, вызванных принудительной эвакуацией из северных регионов палестинского сектора Газа, пишет Sueddeutsche Zeitung.
Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны покинуть юг сектора Газа в течение суток. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал призыв Израиля нереалистичным.